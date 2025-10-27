Política

La confianza en el Gobierno aumentó 8,1% respecto de septiembre, según el índice de la Universidad Di Tella

Tras tocar su piso histórico en septiembre, el ICG mostró una recuperación en octubre impulsada por mejoras en la percepción de honestidad, eficiencia y evaluación general del ejecutivo

Guardar
El índice de confianza en
El índice de confianza en el Gobierno subió a 2,10 puntos en octubre con mejoras en cuatro de sus cinco componentes

Luego de dos meses consecutivos de caída, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella registró en octubre de 2025 un repunte del 8,1% en comparación con septiembre, al alcanzar los 2,10 puntos en una escala de 0 a 5. El dato, difundido este lunes por la Escuela de Gobierno de esa casa de estudios, muestra una recuperación moderada en la percepción pública sobre la gestión del presidente Javier Milei, aunque el indicador aún se mantiene por debajo del promedio registrado durante su administración.

La encuesta, realizada por Poliarquía Consultores entre el 4 y el 14 de octubre en 41 localidades del país, detectó una mejora que se refleja en cuatro de los cinco subíndices que componen el ICG. Entre ellos, se destaca el aumento del 19,1% en la Eficiencia en la administración del gasto público, que pasó de 1,87 a 2,23 puntos.

También crecieron la Honestidad de los funcionarios (de 2,44 a 2,56 puntos, +4,9%), la Evaluación general del Gobierno (de 1,57 a 1,72 puntos, +9,6%) y la Preocupación por el interés general (de 1,47 a 1,58 puntos, +7,5%).

En cambio, la Capacidad para resolver los problemas del país fue el único componente que presentó un retroceso, al pasar de 2,38 a 2,39 puntos, una variación estadísticamente marginal del 0,3%.

El mayor nivel de confianza
El mayor nivel de confianza se registró entre los jóvenes de 18 a 29 años con un valor de 2,71 puntos

El nuevo valor del índice se ubica 8,3% por debajo del registrado en octubre de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri (2,29 puntos), pero 7,7% por encima del correspondiente a octubre de 2021, bajo la gestión de Alberto Fernández (1,95 puntos).

En términos generales, el promedio del ICG durante los primeros 22 meses del gobierno de Milei se ubica en 2,45 puntos, levemente inferior al promedio de los primeros 22 meses de Macri (2,57) y superior al del mismo período del mandato de Fernández (2,17).

El informe subraya que el crecimiento intermensual de octubre compensa parcialmente las caídas registradas en agosto y septiembre. En aquellos dos meses, el índice había retrocedido un 13,6% y un 8,2% respectivamente, al pasar de 2,45 puntos en julio —cuando se había alcanzado el mejor valor desde abril— a 2,12 en agosto y luego a 1,94 en septiembre, el valor más bajo desde el inicio del mandato de Milei.

En términos demográficos, el ICG de octubre fue 2,22 puntos entre los hombres, lo que implica una mejora del 4,7% respecto de septiembre. En las mujeres, el índice subió 10,8% y alcanzó los 1,95 puntos. El segmento etario que mostró mayor confianza fue el de jóvenes de 18 a 29 años, con un ICG de 2,71 puntos, tras un incremento del 9,6%. Le siguieron los adultos de 30 a 49 años (1,96 puntos, +4,8%) y las personas mayores de 50 años (1,86 puntos, +1,5%).

En el interior del país
En el interior del país la confianza alcanzó los 2,28 puntos mientras que en el AMBA los valores fueron inferiores

En cuanto a la distribución geográfica, el índice fue más elevado entre los habitantes del interior del país (2,28 puntos, +7,0%). En el Gran Buenos Aires, en tanto, se observó un aumento del 10,4%, con un ICG de 1,79 puntos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el nivel de confianza se mantuvo estable en 1,78 puntos.

El informe también discriminó los resultados por nivel educativo. Entre quienes alcanzaron estudios terciarios o universitarios, el ICG fue de 2,13 puntos (+7,0%).

Para quienes completaron hasta educación secundaria, el índice fue de 2,00 puntos (+3,7%). El grupo que solo cursó educación primaria registró un ICG de 1,83 puntos, con una suba del 19,0%, la más alta entre todos los subgrupos.

En cuanto al impacto de la inseguridad, el nivel de confianza fue mayor entre quienes no fueron víctimas de delitos en los últimos 12 meses (2,15 puntos, +8,6%) que entre quienes sí lo fueron (1,95 puntos, +7,1%).

La eficiencia en el gasto
La eficiencia en el gasto público fue el componente que más creció con una suba del 19,1 por ciento respecto de septiembre

Las expectativas económicas volvieron a tener un peso determinante. El ICG alcanzó 3,84 puntos entre quienes creen que la situación económica mejorará en un año (+0,2%), y fue de 2,16 puntos para quienes piensan que se mantendrá igual (+2,7%). Por su parte, aquellos que anticipan un empeoramiento registraron un ICG de 0,62 puntos, aunque con un incremento del 21,6% respecto de septiembre.

La encuesta se realizó sobre una muestra probabilística de 1.000 casos y tiene un error estándar de ±0,06, con un nivel de confianza del 95%. El universo relevado incluyó a personas mayores de 18 años residentes en ciudades de más de 10.000 habitantes.

El mayor nivel de confianza
El mayor nivel de confianza se registró entre los jóvenes de 18 a 29 años con un valor de 2,71 puntos

Según la Universidad Torcuato Di Tella, “la suba del ICG en octubre fue impulsada principalmente por los indicadores de eficiencia en el gasto público y evaluación general del Gobierno, además de una mejora en la percepción de la honestidad de los funcionarios”.

El desempeño positivo del mes interrumpe, al menos de forma momentánea, la tendencia descendente de confianza observada en el bimestre anterior. Sin embargo, el índice se mantiene por debajo de los niveles registrados durante buena parte del primer semestre del año, cuando la confianza oscilaba entre los 2,33 y los 2,45 puntos.

Temas Relacionados

Javier MileiIndice De Confianza En El GobiernoUniversidad Torcuato Di TellaGobierno nacionalLa Libertad AvanzaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Tras superar el 50% de los votos en CABA, Patricia Bullrich irá a la Comisión de Presupuesto de Diputados

La funcionaria que ganó su lugar en el Senado responderá mañana sobre ajuste en los fondos para seguridad y control fronterizo, mientras LLA busca dilatar el debate para después del 10 de diciembre

Tras superar el 50% de

Pedro Rosemblat: “Mientras el peronismo siga encarnando el pasado y no tenga una propuesta de futuro va a ser muy difícil”

El conductor de Gelatina ubicó las razones de la derrota de Fuerza Patria en la repetición de candidatos y las discusiones de forma que no observan el fondo. “No le interesa a nadie la discusión por el desdoblamiento, perdimos en 18 provincias, es algo más profundo”, apuntó

Pedro Rosemblat: “Mientras el peronismo

Radiografía de la derrota del PJ bonaerense: los 26 municipios en los que perdió más votos

En los distritos más poblados, perdieron 316 mil votos y La Libertad Avanza sumó 474 mil, respecto a las elecciones del 7 de septiembre. Los números que explican la interna

Radiografía de la derrota del

Kicillof, el día después: vuelta de página, defensa del desdoblamiento y respaldo de intendentes

El gobernador se reunió con algunos ministros para enfocar los próximos pasos en la gestión hacia fin de año. En La Plata ratifican la decisión de haber adelantado los comicios, pero dan por cerrado el tema

Kicillof, el día después: vuelta

Martín Menem: “La presidencia de la Cámara de Diputados es de La Libertad Avanza”

El titular del recinto dijo que su lugar “nunca estuvo en juego”, pero aclaró que, en cualquier caso, lo ocuparía una persona del oficialismo. “Se va a hacer lo que diga Milei”, advirtió

Martín Menem: “La presidencia de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los argentinos le dieron a

Los argentinos le dieron a Javier Milei una victoria crucial en las elecciones de medio término

El calentamiento global podría debilitar las comunicaciones espaciales, advierten científicos

Bank of America ajustó sus proyecciones tras el triunfo de Milei: a cuánto estará el dólar a fines de 2025

Pedro Rosemblat: “Mientras el peronismo siga encarnando el pasado y no tenga una propuesta de futuro va a ser muy difícil”

Un incendio en una alcaidía de Salta dejó seis presos internados en terapia intensiva: investigan las causas

INFOBAE AMÉRICA
El Tribunal Electoral de Bolivia

El Tribunal Electoral de Bolivia oficializó la victoria de Rodrigo Paz en el balotaje

Mark Carney se reunirá con Xi Jinping en medio de las tensiones comerciales de Canadá y China con Estados Unidos

La petrolera rusa Lukoil anunció la venta de todos sus activos en el exterior tras las nuevas sanciones de Estados Unidos

El influencer Ben Bader murió repentinamente a los 25 años en Miami

La batalla por Pokrovsk entró en su “fase decisiva” con fuerzas rusas a nueve kilómetros de cercar la ciudad

TELESHOW
Ángel de Brito, critico con

Ángel de Brito, critico con Tini Stoessel: “Yo no la admito como una nena llorando porque llueve”

La emoción de Diego Topa al recordar la huella de Romina Yan en su vida: “Me cuesta aceptar que no está”

Georgina Barbarossa se reencontró con la magia de Nueva York y emocionó con su recorrido por el 11-S

Marley sorprendió a Mirko con un desayuno especial en la cama por su cumpleaños número 8: “¡Te amamos!"

La escapada de Mauro Icardi y la China Suárez en avión privado a Milán: el motivo