Máximo Kirchner viaja a La Plata y estará en el búnker de Fuerza Patria para esperar los resultados

Máximo Kirchner esperará los resultados en La Plata

El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, viajará a La Plata para esperar los resultados de las elecciones nacionales, donde se convocará todo el espectro de integrantes de Fuerza Patria, la coalición opositora que enfrenta a Javier Milei, pudo confirmar Infobae de fuentes partidarias.

En el búnker de la coalición fue organizado en el Hotel Grand Brizo, ubicado en calle 51 entre 9 y 10, en centro de la ciudad de La Plata. Allí estarán el gobernador Axel Kicillof, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, el dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, y el sector que responde a los intendentes bonaerenses.

Según pudo saber este medio, Máximo Kirchner votó temprano en la escuela, luego se reunió con la titular del PJ en su casa, en San José 1111, donde Cristina Fernández cumple una condena a prisión domiciliaria.

Cristina Kirchner recibió a Taiana, Recalde y Mayra Mendoza

Antes, pasó por Quilmes, donde se reunió con la intendenta y diputado provincial electa, Mayra Mendoza, y luego fue a la la casa de su madre. Durante la tarde, mantuvo contactos con dirigentes de todo el país.

En la casa de Cristina Kirchner, la ex presidenta de la Nación recibió a Jorge Taiana, que encabeza la lista de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires; Mariano Recalde, que lider la boleta a senador opositora porteña, Máximo Kirchner y Mayra Mendoza.

El cierre de campaña de Fuerza Patria fue encabezado por Axel Kicillof y Massa

La presencia de Máximo Kirchner en el búnker se diferencia de lo que ocurrió en la última elección en territorio bonaerense, donde Fuerza Patria se impuso por casi 14 puntos, que no viajó a La Plata.

Se trata de una señal de unidad, después de las tensiones que hubo durante la previa, sobre todo entre La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), tanto por el desdoblamiento -el kirchnerismo no quería separar las elecciones- como por el mensaje de campaña.

Esta mañana, el presidente del PJ bonaerense afirmó que “los argentinos compran dólares y Estados Unidos pesos”, y señaló que “eso no funcionó jamás”. Pidió poner un freno a las “situaciones de humillación nacional a las que está siendo sometido el pueblo argentino” y que se pongan en valor los recursos naturales. Además, criticó al ministro de Economía, porque “esto no funcionó” y planteó que “si no, no se hubiera tirado sobre el secretario del Tesoro de Estados Unidos”.

Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - Declaraciones de Máximo Kirchner

Sobre las declaraciones del Trump en relación a las elecciones en Argentina: “Creo que a nadie le cae bien que un presidente de otro país diga como tenemos que votar en el nuestro. Son principios básicos por eso hoy más allá de las posturas que tengamos todos los espacios políticos más allá de reconocer la imperfección que tenemos todos los dirigentes muchas veces en las tareas que tenemos que llevar adelante también tenemos que recuperar la autoestima un poco”.

“Un país no se termina nunca. Nosotros tenemos que cuidar mucho nuestro país. Hoy quiero que esté eso. Y después podemos discutir todo adentro, pero no puede ser que un señor, digamos, de otro país, le diga a la Argentina que se está muriendo, y que si no se hace lo que quiere él que es votar a determinado espacio político nuestro país se muere. Nuestro país es soberano, es libre y no puede dejar someterse a esta humillación nacional, pertenezcas a la fuerza política que pertenezcas”, afirmó.