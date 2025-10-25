Milei llega a las elecciones con un mejor pronóstico, pero con la necesidad de hacer acuerdos y cambios

El mandatario nacional se puso al frente de la campaña

El presidente Javier Milei se prepara para enfrentar el domingo una jornada decisiva en la que no solamente someterá sus dos años de gestión a la voluntad popular, sino también comenzará a tomar decisiones tendientes a lograr acuerdos con diferentes sectores de la oposición para aprobar en el Congreso las reformas que tiene en mente para esta segunda parte de su mandato, al mismo tiempo que reorganiza el esquema de poder interno para aplacar las diferencias en el Gobierno.

Será un día extenso en el que la velocidad con la que se terminarán de definir las medidas, según coinciden todos los involucrados, dependerá del resultado que obtenga el oficialismo, aunque en cualquier caso habrá novedades.

La derrota de La Libertad Avanza por más de 13 puntos en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que se realizaron el 7 de septiembre pasado, motivaron un primer cambio de rumbo político por parte de la Casa Rosada.

Tras la caída, el jefe de Estado intensificó las reuniones de Gabinete, que llegaron a ser hasta dos por día, y creó varias mesas de trabajo: una nacional, para mejorar la campaña en todo el país; una federal, para retomar el diálogo con las provincias, y una bonaerense, que buscó reducir la brecha con el peronismo en el distrito más poblado del país.

Sin embargo, los problemas en la cúpula libertaria siguieron y se intensificaron en el último tiempo, mientras en el Congreso la oposición continuó sancionando iniciativas que fueron en contra de las intenciones del Poder Ejecutivo.

Si bien Milei consiguió un respaldo explícito del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que lo recibió en Washington y aprobó un swap de 20 mil millones de dólares, además de apoyar su eventual reelección, incluso esta buena noticia provocó tensiones en el Gobierno.

Milei fue recibido por Trump en la Casa Blanca (REUTERS/Jonathan Ernst)

El sector que responde al -por ahora- asesor Santiago Caputo cuestionó al entonces canciller, Gerardo Werthein, por entender que no le avisó al líder republicano que se trataba de una votación de medio término y la discusión escaló al punto tal de que el funcionario presentó su renuncia.

El consultor también protagonizó un enfrentamiento con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al disputarle la responsabilidad en la única victoria legislativa que tuvo el oficialismo en las últimas semanas, cuando impidió la aprobación del proyecto que limitaba el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

El ministro coordinador respondió con declaraciones en las que, si bien no lo nombró, dio a entender que Caputo debería asumir algún cargo formal si quería seguir acumulando poder e influyendo en la gestión.

El camino de la campaña y las decisiones que se vienen en el Gobierno

Este domingo, el Presidente irá a votar y cerca de las 20:00 llegará al Hotel Libertador, ubicado en la esquina de la calle Maipú y la avenida Córdoba, donde esperará los primeros resultados de estas elecciones nacionales.

Eligió para instalar el búnker de su partido el mismo lugar que utilizó en el 2023, cuando consiguió llegar a la Casa Rosada, aunque no fue el único gesto que tuvo durante la campaña actual que recordó a aquella época.

Como en aquel año, el mandatario llevó adelante una recorrida por las principales provincias, donde se mostró junto a sus candidatos para tratar de trasladar los votos a dirigentes que, en muchos casos, tienen poco nivel de conocimiento y escaso recorrido político.

El Presidente volvió a montar su búnker en el Hotel Libertador

En Buenos Aires, encabezó una especie de cierre -no oficial- en el Movistar Arena, que comenzó con el sonido de un shofar, instrumento musical judío que se toca para dar inicio a festividades, pero también para llamar a la reflexión e incluso para convocar al pueblo a una guerra.

Seguido de esa imagen simbólica, y tal como sucedió también en los últimos actos antes de las presidenciales, se proyectó un video con un conjunto de edificios siendo demolidos y bombas explotando.

Ya en el Hotel Libertador, una vez que se conozcan los resultados de las elecciones, Milei se reunirá con su círculo más íntimo para terminar de definir el nuevo Gabinete, en medio de las internas y los acercamientos del PRO.

De ese encuentro participarán la secretaria general, Karina Milei, Francos y Caputo, aunque no se descarta que se convoque también a otros actores importantes, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que viene subiendo el perfil en las negociaciones políticas.

Una de las principales incógnitas tiene que ver con la continuidad o no del jefe de Gabinete y la posibilidad, que por ahora es solo una versión, de que ese lugar pase a ser ocupado por el asesor presidencial.

Francos expresó su malestar por las internas en el Gobierno

El primero de ellos ya no oculta su fastidio por algunos manejos dentro del Poder Ejecutivo y considera que si no se avanza con un proceso de diálogo y apertura, no estarían dadas las condiciones para su permanencia.

En tanto, en el entorno del consultor descreen de que vaya a asumir finalmente un cargo, como reclama un sector del Gobierno que le recrimina que no tenga responsabilidades legales por sus actos, a pesar de que es una de las figuras más influyentes, aunque no lo descartan completamente.

Una versión que comenzó a circular con fuerza es la idea de una tregua entre ambos para comenzar a trabajar juntos, Francos manteniendo la Jefatura de Gabinete y Caputo siendo designado como ministro del Interior.

“No se trata de un tema de roles, sino de los términos. Se tendrían que juntar y charlarlo, depende de la voluntad de los dos”, comentó al respecto una fuente que conoce a ambos.

Hasta el momento, Milei dio señales de querer empoderar a Caputo al dejarle la organización del acto en el Movistar Arena a su agrupación, “Las Fuerzas del Cielo; aceptar la renuncia de Werthein y subir de categoría a Sebastián Amerio, uno de sus dirigentes más cercanos, que quedaría como ministro de Justicia.

A pesar de que se especuló con que esta cartera sea unificada con la de Seguridad, los principales involucrados en el tema rechazan la idea al señalar que “no tiene sentido” hacerlo, porque son áreas muy distintas. “No creo que suceda”, remarcó una figura de peso.

Ambos Ministerios deberán ser renovados, igual que el de Defensa, ya que Luis Petri es candidato a diputado en Mendoza, y la vocería, teniendo en cuenta que en diciembre Manuel Adorni asumiría como legislador porteño.

Los acercamientos del PRO y el desafío de construir una nueva mayoría

Francos coordinó el reencuentro de Milei con Macri

En estas semanas, Milei retomó la relación que había perdido con Mauricio Macri y lo invitó en dos oportunidades a la Quinta de Olivos, donde conversaron durante largas horas sobre el contexto político y la situación del país.

Después de transmitirle su visión, el ex mandatario mostró su apoyo a la administración libertaria y le volvió a acercar a Francos la propuesta de aportar cuadros técnicos del PRO para ayudar en la gestión.

“La gente necesita dejar atrás rápidamente el estancamiento y pasar de la estabilidad al crecimiento. Para esto, es un requisito básico construir una nueva mayoría, que inevitablemente no estará formada solo por miembros de una misma fuerza, sino también por otros legisladores de todo el país que aportarán su visión", escribió Macri en un mensaje que publicó en su cuenta de X.

Unos minutos más tarde, Santiago Caputo, que creó un perfil verificado en la red social y salió así del anonimato luego de tener varios no oficiales, respondió el posteo asegurando que estaba de acuerdo con el ex presidente.

No obstante, hasta el momento este acercamiento no se transformó en ingresos de dirigentes del PRO al Gabinete y, de hecho, dos de ellos, Federico Pinedo y Fulvio Pompeo, fueron descartados para el único cambio ya confirmado, el de Cancillería, puesto que finalmente quedó para alguien que ya estaba dentro del Gobierno, Pablo Quirno.

En la noche del domingo, en el Hotel Libertador, podría confirmarse la primera incorporación del macrismo, ya sea en un Ministerio o incluso en la Cámara de Diputados, donde Cristian Ritondo viene teniendo un papel importante que un sector del oficialismo quiere que se traduzca en una presidencia del recinto.

En todos los despachos de la Casa Rosada hay un convencimiento de que es necesario comenzar un proceso de acuerdos con la oposición no kirchnerista para avanzar con cuestiones como el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria. También hay una certeza de que para eso es imprescindible el respaldo de los gobernadores.

Sin embargo, quiénes son los indicados para llevar adelante esa tarea es lo que está en discusión por estas horas y lo que se terminaría definiendo después de las elecciones. La decisión dependerá exclusivamente de Milei.