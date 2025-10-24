Quiénes son las figuras emblemáticas que se despedirán del Congreso luego de las elecciones del domingo

Las elecciones del próximo domingo no solo cambiarán la conformación de las cámaras en el Congreso de la Nación sino que también significarán la salida de diputados y senadores que fueron actores principales del devenir de los últimos años en la política parlamentaria argentina.

Muchas de las leyes que se aprobaron, y que no, y muchos de los debates que se sucedieron en los últimos años tienen la impronta de estos legisladores que el próximo 9 de diciembre se retirarán del Palacio Legislativo.

El cierre de listas dejó afuera a figuras de peso en todos los bloques que, luego de las elecciones, comenzarán a transitar los últimos meses como legisladores nacionales. En el caso de Unión por la Patria (UP), expondrá 46 de sus 98 bancas en Diputados y 15 de sus 34 senadores. Por el lado del PRO del bloque de 35 diputados, deberá renovar 21 bancas, y en la Cámara alta, dos de sus siete senadores. En el caso del radicalismo enfrenta una renovación amplia. El bloque que conduce Rodrigo de Loredo pondrá en juego 11 de sus 14 diputados, mientras que el espacio Democracia para Siempre, liderado por Pablo Juliano, se jugará 9 de sus 12. Los radicales con peluca que se llaman Liga del Interior, arriesga 3 de sus 6. En el Senado, el radicalismo renueva 4 de sus 13 escaños. De los 37 libertarios actuales, apenas 8 terminan su mandato en Diputados.

En el caso de Unión por la Patria, entre los que no jurarán por un nuevo mandato sobresale Leopoldo Moreau, que se retira luego de casi 30 años de experiencia legislativa. Su primera incursión fue en 1983 por el alfonsinismo, cargo que ocupó —reelecto en diferentes elecciones— hasta 1995. Entre el 95 y el 2001 fue senador nacional para volver a la Cámara Baja. Luego del 2005 tuvo un tiempo fuera del Palacio Legislativo y volvió de la mano de la transversalidad kirchnerista. Hoy, con 78 años, el legislador se retirará de la Cámara.

En esa línea también está Carlos Heller, el hombre que representa al cooperativismo ingresó por primera vez a la Cámara de Diputados en 2009 y luego de 16 años de presencia ininterrumpida se retirará de la política pública.

También quedarán afuera los exministros Daniel Arroyo y Daniel Gollán entre los hombres importantes del bloque que se despiden, además de Leandro Santoro que pega el salto a la Legislatura porteña.

Por este mismo bloque, pero en el Senado, se retirará una de las voces más representativas del kirchnerismo en el Congreso. Oscar Parrilli, hombre muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, no competirá en esta elección.

Por el lado del macrismo también habrá bajas importantes en lo que fueron los últimos años parlamentarios del PRO. Una de las más importantes es Silvia Lospenatto, que se va a la legislatura porteña. También abandona la Cámara la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el santafesino Luciano Laspina y el bullrichista Gerardo Milman.

En el Senado los amarillos también perderán representación de peso en lo que fueron los debates de los últimos años como Guadalupe Tagliaferri. También a quien es hoy el presidente del bloque y lo que fue la esperanza de un sector del campo en el Congreso: Alfredo de Angeli.

Los radicales también tendrán bajas de trayectoria empezando por el cordobés presidente del bloque en diputados, Rodrigo De Loredo, el economista Martín Tetaz, el exvicepresidente de la Nación, Julio Cobos y el neuroespecialista Facundo Manes. Del Senado de la Nación se retira el presidente de la UCR Martín Lousteau, que el domingo competirá por una banca en Diputados.

El bloque de La Libertad Avanza casi no pone bancas en juego. Solo 8 de las que tiene en Diputados son las que pone a discutir en las urnas, de las que dos corresponden a Javier Milei y Victoria Villarruel y el resto de legisladores que ingresaron por otras fuerzas como puede ser el caso de Carolina Píparo y el diputado investido por su relación con Fred Machado, José Luis Espert.

Hay algunos legisladores, como el caso de Florencio Randazzo y Emilio Monzó de Encuentro Federal que terminan su mandato pero que van a las urnas en busca de su continuidad.

Por último, se retira un histórico de la Cámara de Senadores. El tres veces gobernador de Salta Juan Carlos Romero, que fue gobernador de Salta, ha sido Senador Nacional en cuatro períodos (1987-1995, 2007-2013, 2013-2019 y 2019-2025). En esta elección no buscará un lugar en el Congreso de la Nación.