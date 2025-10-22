Milei se muestra optimista y ya piensa en el lunes 27: los posibles acuerdos y la nueva reunión con Trump

Milei junto a los empresarios Jorge Más Santos y Guillermo Tofoni

Si bien todavía no es el mejor de los escenarios, el presidente Javier Milei recibió información que da cuenta de un crecimiento de La Libertad Avanza en la intención de voto y se muestra optimista de cara a las elecciones del próximo domingo, que marcarán el punto de partida para los cambios en el Gobierno y un proceso de acuerdos con la oposición.

El mandatario ya piensa en el día después de los comicios, cuando llevará adelante la reforma del Gabinete, pero también comenzará a organizar nuevas actividades en el plano internacional, que incluyen otra reunión con su par de los Estados Unidos, Donald Trump, y una posible foto con Lionel Messi.

Aunque todavía no está confirmado, las autoridades nacionales están planificando un nuevo encuentro con el líder republicano en el marco del American Business Forum, que se realizará entre el 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center, en Miami.

En ese evento estarán también la dirigente opositora venezolana María Corina Machado —ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025—, Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, el actor Will Smith, el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y Adam Neumann, cofundador de Flow, entre otros.

Además, el Presidente compartirá el acto con el capitán de la Selección Argentina, por quien ya mostró admiración en varias oportunidades, al calificarlo como “el mejor jugador de todos los tiempos”.

Hasta el momento, Messi se mostró siempre lejos de la política (Sam Navarro-Imagn Images)

En febrero pasado, Milei recibió en la Casa Rosada al empresario Jorge Más Santos, uno de los principales accionistas del club Internacional de Miami, en el que juega actualmente Messi.

Sin embargo, a pesar de los contactos en común y el deseo del jefe de Estado de conocer al futbolista, fuentes de su entorno aseguraron a este medio que no se está organizando una charla entre los dos y que, si hay una imagen o intercambio entre ambos, será espontáneo: “Él no fuerza esas cosas”, remarcaron.

Por otra parte, de acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de la cúpula libertaria, el oficialismo habría recuperado intención de voto luego de que José Luis Espert bajara su candidatura.

En el Gobierno insisten con que no miran las encuestas que circulan, pero confían en que están mejor posicionados para las elecciones que semanas atrás, aunque reconocen que “está difícil” y siguen “corriendo desde atrás”.

En este contexto, el recambio de algunos de los principales funcionarios -y no solamente de aquellos que asumirán una banca en el Congreso- se producirá independientemente del resultado del 26 de octubre.

A pesar de que continúa la interna en medio de versiones de salidas y llegadas de dirigentes, todos los sectores de la Casa Rosada coinciden en que incluso si se logra una victoria importante en las urnas, habrá que hacer modificaciones.

Una parte también remarca la necesidad de negociar en el Congreso con la oposición para aprobar reformas: “Es bastante similar lo que tenemos que hacer para adelante, salga como salga la elección. En ningún escenario estás ni siquiera cerca de una mayoría propia, necesitás construir acuerdos”, opinó uno de los estrategas de LLA.

Los cambios obligados son los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, y el vocero, Manuel Adorni, que es probable que asuman bancas en el Senado, en Diputados y en la Legislatura porteña, respectivamente.

Patricia Bullrich será uno de los cambios obligados si asume como senadora (REUTERS/Matias Baglietto)

Sin embargo, hay más funcionarios que dejarían el Ejecutivo en el corto plazo, algunos de ellos por el desgaste general de la gestión y, otros, por el reordenamiento de la estructura de poder, en medio de la interna.

Una de las principales figuras de esta administración que comenzó a ser cuestionado y está en duda es el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien ya no esconde su malestar por las diferencias entre los distintos sectores del Gobierno.

El ministro coordinador considera que la única manera de que se mejore la situación política, e incluso económica, es que el oficialismo retome el diálogo y las negociaciones con sectores de la oposición no kirchnerista, pero no tiene claro que eso efectivamente vaya a ocurrir.

Francos fue quien promovió el reencuentro de Milei con Mauricio Macri y uno de los que lleva adelante las conversaciones con el PRO para incorporar cuadros técnicos, pero mostró -incluso públicamente- que está molesto por la interna y si se retirara ese rol lo tendría que ocupar un eventual reemplazo. “El equipo lo arma el que entra, no el que se va”, señalan.

En Justicia, Mariano Cúneo Libarona también está en duda, incluso desde hace meses, y quien podría llegar es el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, electo legislador bonaerense de La Libertad Avanza, aunque también cercano al ex presidente.

En una situación similar está el canciller Gerardo Werthein, que también dejaría su cargo próximamente y su sucesor todavía es una incógnita: circularon opciones que van desde alguien del entorno del asesor presidencial, Santiago Caputo, hasta un dirigente del PRO que tiene un puesto actualmente en la ciudad de Buenos Aires.

Por el momento, no obstante, los contactos con Macri se pausaron a la espera de lo que suceda el próximo domingo, aunque en muchas provincias ambos partidos formaron una alianza, por lo que, por ejemplo, habrá candidatos de ambas fuerzas en el cierre de campaña de Rosario.

Milei encabezará el cierre de campaña en Rosario (AP Foto/Rodrigo Abd)

En la ciudad santafecina, el Presidente brindará un discurso sobre un escenario acompañado de algunos de sus ministros, en el que reiterará el mensaje de que en esta votación se enfrentan dos modelos de país.

“Se quiere discutir la agenda nacional, no con los gobernadores, porque ese no es el debate y además porque en algunos casos compartimos electorado”, explicó a Infobae uno de los estrategas libertarios.

De hecho, en una reciente rueda de prensa, el mandatario de San Luis, Claudio Poggi, que hasta el momento se mostraba neutral, le dio su apoyo explícito a Mónica Becerra, que es la candidata de LLA.

“Lo digo como ciudadano y vecino de esta ciudad. Creo que no puedo olvidarme el punto de partida. Lo que nos dejó el kirchnerismo fue un daño muy grande que cuesta mucho y lleva tiempo corregirlo”, sostuvo el puntano.

El gobernador de San Luis reconoció que va a votar al oficialismo nacional

La Casa Rosada sabe que las provincias serán claves para la construcción de la “nueva mayoría” que buscarán luego de las elecciones en el Congreso, para avanzar con las reformas que Milei tiene en mente.

Para ese mismo objetivo, desde hace tiempo se viene especulando con que el Gobierno le entregue la presidencia de la Cámara de Diputados a Cristian Ritondo, que tiene buena relación tanto con Macri como con Santiago Caputo.

En el seno del PRO incluso ya comenzaron a planificar cómo quedaría organizado el espacio en caso de que eso ocurriera y hay cierto consenso con que la jefatura del bloque pase a estar en manos de Fernando de Andreis.

El secretario general de la Presidencia durante la administración de Cambiemos es el principal candidato que el macrismo aportó en el marco de su alianza con La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, y este martes se mostró recorriendo Belgrano junto a Bullrich.