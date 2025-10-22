La CGT criticó la nueva reforma laboral del Gobierno, pero no peligra su presencia en el Consejo de Mayo

Gerardo Martínez y Guillermo Francos (Foto: Franco Fafasuli)

Gerardo Martínez, el dirigente dialoguista de la CGT, criticó en duros términos la nueva reforma laboral que impulsa el Gobierno, pero no peligra la participación cegetista en el Consejo de Mayo, donde se busca consenso multisectorial sobre ese y otros temas.

“La pretendida Reforma Laboral que impulsa el Gobierno Nacional como solución a todos los males que acumula nuestro país en materia económica no es más que la ratificación del Decreto 70/23 en su capítulo laboral, decisión inconsulta y que fuera oportunamente rechazado por la CGT y judicializado con éxito por nuestra central sindical”, dijo el líder de la UOCRA.

“En las reuniones del Consejo de Mayo, la CGT, con argumentos y definiciones, expresó un contundente y categórico rechazo a cualquier intento de reforma laboral, mucho menos aquellos inspirados en el decreto 70/23″, añadió Martínez en un documento difundido este miércoles en el que expresa sus cuestionamientos. Luego de este párrafo, como para que no queden dudas de su posición, el sindicalista advirtió: “#BASTA!”.

Martínez, del ala dialoguista de la CGT, profundizó sus críticas al Gobierno: “La ausencia de un modelo económico que tenga en su hoja de ruta el crecimiento sostenido, donde el trabajo y los salarios sean ejes del despegue económico social -opinó-, retrasan cualquier posibilidad de progreso y privan a miles de argentinos de un trabajo digno para realizar sus necesidades y contribuir con su esfuerzo a la recuperación nacional”.

Noticia en desarrollo