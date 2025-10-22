Política

Bullrich habló del vínculo que tendría con Villarruel y adelantó que buscará “meter goles” en el Senado

La actual ministra de Seguridad Nacional competirá este domingo por acceder a una banca en la Cámara Alta. Además, acusó al Congreso de retrasar las reformas; en consecuencia, el impulso de la economía

La candidata a senadora aseguró
La candidata a senadora aseguró que buscará tener un diálogo institucional con Villarruel

En medio de la cuenta regresiva para las elecciones legislativas nacionales, la candidata a senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aseguró que trabajará para que el Gobierno nacional pueda continuar con el proceso de reformas que plantea desde que asumió la gestión. Además, habló sobre cómo espera que sea la relación con la presidente del Senado, Victoria Villarruel, cuyo diálogo con el Presidente se frenó hace más de un año.

“Necesitamos parar la pelota”, reconoció la actual ministra de Seguridad Nacional, tras hacer referencia a las trabas que encontraron los cambios planteados en el Congreso de la Nación durante la primera etapa de la administración de Javier Milei. Por esto, remarcó que el objetivo este domingo es obtener un mayor apoyo en ambas cámaras para que las propuestas del Ejecutivo consigan ser aprobadas.

Luego de calificar al recinto como “una bomba atómica contra el Gobierno, que generó una enorme inestabilidad e incertidumbre”, la candidata a senadora nacional aseguró que “se viene un Gobierno que tiene que lograr en esta segunda reformas estructurales”.

Durante una entrevista con Esteban Trebucq, por la señal de La Nación +, la titular de Seguridad afirmó que todavía no sabía si continuaría en su actual cargo hasta diciembre, pero ratificó: “Voy a tratar de ir más adelante para meter los goles”. Aunque no dio por ganada una banca en la Cámara Alta, señaló que, de ser electa, comenzaría a trabajar en proyectos de leyes en los meses venideros.

Bullrich aseguró que continuará a
Bullrich aseguró que continuará a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional hasta que el presidente lo disponga (REUTERS)

En línea con esto, fue consultada sobre la relación con Victoria Villarruel, quien lleva más de un año distanciada del resto del Gabinete producto de las diferencias que habría tenido con el presidente. Si bien Bullrich evitó profundizar en la cuestión, afirmó que buscará tener “un diálogo institucional”.

Incluso, la candidata planteó que la presidente del Senado no sería su contrincante, ya que señaló que podría tener varios enfrentamientos con el senador formoseño y jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans. “Primero porque él representa un proyecto totalmente distinto al nuestro y es una persona que todo el tiempo provoca”, argumentó.

“Viene de una provincia que realmente es vergonzoso para la Argentina, que tengamos una provincia feudal como es la provincia de Formosa, y él defiende ese modelo antirrepublicano y antidemocrático”, recriminó la funcionaria. Asimismo, diferenció a Villarruel del legislador, tras indicar que “no es un proyecto, es una persona”.

Con motivo del distanciamiento de la titular del Senado con el Presidente, la ministra fue cuestionada sobre la posibilidad de que pudiera asumir la Vicepresidencia del recinto por la buena relación que mantiene tanto con Milei, como con el resto del Gabinete. “No, mirá, la verdad que no. En ningún momento hablamos de cargos”, respondió al manifestar que su tarea será “rearmar el tablero” legislativo.

La actual ministra de Seguridad
La actual ministra de Seguridad Nacional competirá en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Por este motivo, Bullrich apuntó: “El domingo lo que está en juego es si avanzamos con los cambios o retrocedemos a un país que en el 2023 estuvo realmente al borde de una crisis inflacionaria”. Y agregó: “Espero que la sociedad tome conciencia de lo que significó el kirchnerismo en todas sus etapas”.

De esta manera, afirmó: “En todo el país tenemos un solo adversario, que es el kirchnerismo”.

Sin embargo, reconoció: “Hay un montón de sectores que terminaron votando junto al kirchnerismo, pero que nosotros tenemos que ir a buscarlos, tenemos que hablarles, tenemos que abrir las puertas para un diálogo, porque el país necesita leyes distintas a las que tiene para salir adelante”.

También habló sobre la relación actual entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO. “Sí, estamos integrados, si somos lo mismo, porque yo también vengo de ahí, me siento parte de eso”, admitió al indicar que los lugares luego serían definidos por el jefe de Estado.

Por último, Bullrich vaticinó que habría una mayor participación electoral, en comparación a los registros obtenidos en los comicios provinciales. “Estoy sintiendo que la gente dice: ‘Che, tuvimos una primera oportunidad con Mauricio Macri. Tenemos una segunda oportunidad con Milei. No la dejemos pasar. No va a haber una tercera oportunidad. Juguemos ahora el cambio del país’. Y siento eso en la calle”, concluyó.

