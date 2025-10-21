Milei confirmó que “reacomodará” el gabinete luego de la elección y proyectó qué sería un buen resultado para el oficialismo

Javier Milei junto a su gabinete, en una reunión realizada en abril. A partir de la semana que viene habrá nuevas caras

El presidente Javier Milei anticipó que luego de las elecciones nacionales del próximo domingo realizará una reforma en su gabinete. A los cambios obligados de los ministros candidatos (Manuel Adorni, Patricia Bullrich y Luis Petri) se sumarán otras modificaciones para garantizar la efectividad de la gestión en el segundo tramo del gobierno.

“De cara al segundo tramo voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El día 26 a la noche veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos“, dijo Milei en diálogo con el periodista Guillermo Andino en una entrevista para la TV Pública.

El jefe de Estado evitó dar precisiones sobre los puestos que están en la mira frente a los rumores que surgieron en los últimos días sobre presuntos cambios de ministros.

Durante el mismo reportaje, Milei fue consultado sobre cuál sería un buen resultado el próximo domingo, jornada durante la cual los argentinos votarán diputados en todo el país y senadores en 8 distritos.

“Uno que me asegure un tercio en la cámara, que es una pared de defensa”, dijo el Presidente, en alusión a la mínima cantidad de legisladores necesaria para defender los vetos presidenciales a las leyes impulsadas por la oposición, algo que le ha costado durante este 2025.

Y continuó: “Además, con nuestros aliados podemos llegar a 100 votos en la Cámara Baja y es posible conseguir quórum también, entonces vamos a empezar con una dinámica parlamentaria que nos va a permitir viabilizar reformas”.

“Necesitamos la pared, mirar la configuración de potenciales aliados, que eso es un número más grande, y además queda un grupo intermedio con los cuales se puede dialogar y sacar reformas”, completó.

Críticas a los Recalde y a “los enojaditos de Macri

Entre las reformas pretendidas por la Libertad Avanza se encuentran los cambios a la legislación laboral. Al abordar el tema, el Presidente apuntó contra “los caranchos de la industria del juicio” y señaló puntualmente al exdiputado fallecido Héctor Recalde y a su hijo el senador y candidato en CABA Mariano Recalde. Ambos se destacaron como abogados especialistas en derecho laboral.

“La industria del juicio la inventó Recalde padre y el hijo defiende el negocio de la familia, por eso asustan a la gente. Una lógica del socialismo es asustar a la gente”, puntualizó.

Milei comparó a los kirchneristas con los “gremlins”, los bichitos que se hicieron famosos a partir de una saga de películas estrenadas a partir de 1984. En ese contexto, apuntó contra los “enojaditos de Macri”, en alusión a los electores que en 2019 no respaldaron la reelección del expresidente y votaron a favor de la fórmula que encabezó Alberto Fernández.

“Los más grandes hemos aprendidos. Los enojaditos de Macri permitieron que volviera el kirchnerismo, que decían que eran moderadores y volvían mejores... Y del otro lado están los gremlins, usted le ira agua y se convierten en monstruos... Parecen un bichito divino, pero cuando le tiran agua, es decir cuando llegan al poder, ahí demuestran lo que son”, comparó.