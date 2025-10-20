No hubo progreso en la primera reunión en busca de consensos para avanzar con el Presupuesto

Martín Menem (Christian Heit)

El oficialismo intentó recuperar la iniciativa en el parlamento y citó a una reunión a los diferentes bloques para debatir el Presupuesto. Lo hizo a través de una invitación formal que cursó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a los jefes de cada una de las fuerzas parlamentarias, aunque no todas asistieron.

Las primeras impresiones que mostraron los diputados opositores es que no hubo acuerdo para avanzar en ningún tipo de negociación porque el oficialismo rechazó los pedidos que trajo la oposición. “Si las tres leyes que aprobó el 75% del Congreso no se cumplen no hay manera de negociar”, explicó el diputado Nicolás Massot a la salida del encuentro que se desarrolló en la presidencia de la Cámara Baja.

“En la medida en que no regularicemos este conflicto de poderes que se ha planteado con un Ejecutivo que está negado a incumplir leyes que salen y que reflejan a las claras una situación evidente en distintos sectores de la sociedad, va a ser difícil avanzar”, agregó el diputado de Encuentro Federal.

Por su parte, el presidente de su bloque también se mostró molesto por la falta de avance del debate. Miguel Ángel Pichetto volvió a reclamar la presencia del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y señaló que si el Gobierno tiene la intención de tener un Presupuesto es “muy significativo y simbólico que Caputo, más allá de hacer conferencias por IDEA y hablar cosas que no debe hablar, porque una eventual reforma laboral hay que hacerla acá adentro, no en IDEA, tiene que venir a poner la cara en el debate, en el inicio del debate, como han venido todos los ministros de Economía".

Otro que al término de la reunión se fue con “sabor a poco” fue Pablo Juliano, presidente del bloque de Democracia. “No hay ningún tipo de acuerdo lo que hay es un comienzo de diálogo. El gobierno tiene que cumplir con las leyes que el Congreso aprobó y Caputo tiene que venir a explicar el Presupuesto. No es una cuestión de usos y costumbres, es que nos dicen que quieren un presupuesto con déficit cero y Caputo no viene a explicar cómo lo va a lograr. Hicimos un pedido expreso ya que el miércoles se tiene que promulgar la Ley de Emergencia Pediátrica. Pedimos que el gobierno que no haga una promulgación a medias con los mismos argumentos que hicieron para la Emergencia en Discapacidad, es decir, sin fondos. Porque si no, de vuelta vas a caer en amparos, en incumplimiento de leyes. Tiene que poder el Gobierno encontrar la manera de buscar los fondos, como en su momento había dicho intempestivamente que estaba en condiciones de poder gastar 12.000 millones de pesos para reimprimir las boletas sin Espert”, agregó.

Bertie Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto

El encuentro comenzó pasadas las 9.30, y por algo más de una hora, Menem recibió en su despacho a los diputados de las bancadas “dialoguistas”. Eduardo Falcone (MID); Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal); Martín Tetaz, Karina Banfi y Pamela Verasay (UCR); Pablo Juliano y Manuel Aguirre (Democracia para Siempre); Silvana Giudici y Daiana Fernández Molero (PRO); Martín Arjol y Pablo Cervi (Liga del Interior); y José Luis Garrido (Por Santa Cruz). Por el Ejecutivo, en tanto, se hicieron presentes el secretario de Hacienda Carlos Guberman; José Rolandi, vicejefe de Gabinete, además del diputado de LLA “Bertie” Benegas Lynch, quien es el nuevo presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda tras la salida de José Luis Espert.

Respecto al pedido de la presencia del ministro Caputo, desde la oficina del presidente de la Cámara aseguraron que “Menem y Guberman se llevaron el compromiso de tratar de convencer a Caputo de que venga”.

La tarea parece fundamental si el oficialismo quiere avanzar en las discusiones con el dialoguismo que muestra signos de hartazgo con el accionar del ministro Caputo en particular y del oficialismo en general. “Si no viene Caputo qué vamos a discutir. Los tipos se plantan en el déficit cero pero no se puede hablar de obra pública, de que cumplan las leyes, todo esto es más una puesta en escena para que los de afuera vean que hay un supuesto diálogo con la oposición que no existe”, señaló una tercera fuente que, aunque no participó de la reunión, sigue de cerca las negociaciones.

Los últimos en salir fueron los sectores más afines al gobierno. Los legisladores del PRO y la UCR. Martín Tetaz señaló que “hubo coincidencias en que necesitamos un presupuesto, que debe ser equilibrado y que respete la regla fiscal”. Luego, el diputado radical hizo referencia a las leyes que aprobó el Congreso y que el Ejecutivo no aplica o no reglamenta. “Esas leyes son la base para lo que tiene que tener el Presupuesto 2026”. En esa línea también se expresó su correligionaria Karina Banfi señalando que “hay acuerdo en avanzar en un presupuesto equilibrado”. Desde estos sectores están pensando en un modelo de presentación similar a cuando se discutió la Ley Bases en modo semáforo: en rojo lo que no pasa, en amarillo lo que se debate y en verde lo que se acompaña.

Desde la oficina de Menem así como también desde el entorno de Benegas Lynch se mostraron conformes con esta primera reunión y señalaron que “tenemos voluntad de aprobar el Presupuesto” y festejaron en modo ganancia de la batalla cultural “que todos entendieron que tiene que haber superávit. El 80% del presupuesto está asignado, vamos a discutir sobre el 20% restante”.

Diputados de la oposición (NA)

Los bloques de Unión por la Patria, la izquierda, Innovación Federal y la Coalición Cívica. En casi todos los casos las ausencias está justificada en la campaña electoral. Por su parte, Germán Martínez de UP escribió en su cuenta de X que estuvo ausente porque “nuestro ámbito para debatir el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2026 es la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. No vamos a convalidar ninguna mesa paralela. El Presupuesto se discute a la luz del día en la Comisión de Presupuesto”.

Luego de dos horas terminó el encuentro, los más cercanos al oficialismo en tono conciliador, los más alejados en modo crítica. Lo único que parece haber quedado claro es que el bloque de La Libertad Avanza ve poco probable que se pueda dictaminar el próximo 4 de noviembre y que, en el medio, asegura que seguirá con estos encuentros porque “si vas uno a uno, todos te piden algo. Acá están todos y pueden escuchar que pide cada uno”.

Para un sector de la oposición, que esta reunión no es más que “show off” en donde no hubo respuestas a los reclamos y que “pareciera que fue pensada para mostrar una supuesta apertura que no es cierta y tranquilizar a los que piden diálogo”.

Mañana se retomará el debate pero, esta vez, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda