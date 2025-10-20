Política

La interna en el Gobierno deja también una incógnita sobre el futuro de las relaciones con el PRO

A pesar de las dudas sobre su continuidad, en medio de rumores de cambios en la estructura de poder libertaria, Guillermo Francos sigue estando al frente de las conversaciones con Mauricio Macri. La situación en el Congreso

Federico Galligani

Por Federico Galligani

Guardar
El jefe de Gabinete fue
El jefe de Gabinete fue uno de los artífices de la recomposición del vínculo de Macri con Milei

Si bien es el tramo final de la campaña y tan solo en una semana serán las elecciones, el presidente Javier Milei ya piensa en el día después de la votación y los cambios en el Gobierno que llevará adelante, posiblemente con el PRO y otros espacios sumándose a la gestión, en paralelo a las negociaciones parlamentarias para poder avanzar con el Presupuesto y las reformas laboral y tributaria.

Sin embargo, en el medio aparece la interna en el oficialismo que deja una incógnita no solo sobre qué funcionarios serán reemplazados, sino también sobre cómo se configurará el esquema de poder libertario para tratar de cumplir con esos objetivos.

Por caso, uno de los principales integrantes del Poder Ejecutivo que estaría en duda es el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien ya fue cuestionado en varias oportunidades por algunos sectores del oficialismo, pero hasta el momento siempre resistió en el cargo.

“Lo echaron tantas veces que en algún momento va a ser verdad, simplemente por una cuestión estadística”, bromeó al respecto un dirigente libertario que respalda al ministro coordinador.

Milei realizará cambios en el
Milei realizará cambios en el Gabinete después de las elecciones (REUTERS/Matias Baglietto)

En los últimos días, se especuló con la posibilidad de que, en el marco de la renovación que habría luego de los comicios en varias áreas, sea el asesor presidencial, Santiago Caputo, quien pase a ocupar su lugar.

De hecho, estas rispideces generaron declaraciones públicas por parte del jefe de Gabinete, quien se refirió al consultor, aunque sin nombrarlo directamente, al sostener que es necesario que “asuman responsabilidades” aquellos que participan de la gestión, pero “no tienen firma”.

Esta discusión se dio en un contexto en el que se está debatiendo toda la estructura de poder dentro del Gobierno, mientras se intenta recuperar en simultáneo el apoyo de la antiguamente denominada “oposición dialoguista”.

Actualmente, Francos es el encargado de llevar adelante las negociaciones con uno de los máximos referentes de ese sector, Mauricio Macri, y fue uno de los artífices del reencuentro entre el ex presidente y Milei.

El funcionario se reunió en varias ocasiones con el líder del PRO en estos meses, tanto en la Quinta de Olivos como fuera de ella, y fue en una de esas conversaciones que el ex mandatario le acercó la propuesta de sumar a dirigentes de su partido al Gobierno.

Macri insistió con el ofrecimiento
Macri insistió con el ofrecimiento de cuadros técnicos del PRO (RS Fotos)

“Se lo dijo también a Milei hace mucho tiempo, aunque todavía no se profundizó en quiénes. Solamente le reiteró que hay cuadros técnicos del PRO que pueden ayudar a mejorar diferentes áreas”, explicó una persona del entorno de Macri

Si bien todavía no se pusieron nombres sobre la mesa y desde la última cumbre no volvió a hablar con el ex presidente, en lo que respecta a la cúpula libertaria es el jefe de Gabinete el que tiene la mejor relación con él.

A pesar de haberse reunido también en privado algunas veces tiempo atrás, Santiago Caputo siempre mantuvo una cierta distancia con el dirigente opositor, con quien tuvo algunas diferencias fuertes, como en el proceso de licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná.

No obstante, el asesor presidencial sí tiene diálogo fluido con otro referente del PRO, el jefe de ese partido en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, impulsor del acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires.

De hecho, el estratega libertario trabajó junto al legislador para frenar el intento del kirchnerismo de aprobar el proyecto que modifica el régimen de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), limitando su utilización.

Por su parte, Ritondo aparece como el posible sucesor de Martín Menem en la Presidencia de la Cámara, por lo que si ese movimiento sucede, Caputo tendría a un importante aliado para recuperar algo de poder en el Congreso, principal objetivo del oficialismo.

Santiago Caputo tiene buena relación
Santiago Caputo tiene buena relación con Cristian Ritondo

Para el año que viene, Milei tiene en agenda no solo la discusión por el Presupuesto 2026, sino también las reformas laboral y tributaria, que ya fueron anunciadas, pero todavía no se enviaron formalmente.

El Poder Ejecutivo está esperando al recambio legislativo, con la esperanza de tener una buena elección el domingo próximo, para contar con un bloque más robusto que le permita sancionar todas esas normas.

Muchas de las iniciativas que el mandatario tiene en mente se están elaborando en el Consejo de Mayo, que se reúne mensualmente en la Casa Rosada y que tiene previsto presentar un informe final el 15 de diciembre.

Ese grupo está encabezado por Francos, quien protagonizó todos los encuentros que hubo hasta ahora, aunque en teoría la titularidad del organismo le corresponde al jefe de Gabinete, por lo que la tarea podría ser completada por otro, si es que finalmente el Presidente decide reemplazarlo, algo que por el momento no está claro que vaya a ocurrir.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiGabineteGuillermo FrancosMauricio MacriElecciones 2025Elecciones Argentina 2025PROÚltimas noticias

Últimas Noticias

Flavia Royón: “Argentina necesita senadores que defiendan sus provincias, no levanta-manos por orden del Gobierno”

La candidata destacó la importancia de que las provincias recuperen protagonismo en el Congreso. Anticipó el apoyo a reformas como la laboral, tributaria y previsional, pero con consenso y una mirada federal

Infobae

A pesar de haber ganado tiempo, al Gobierno le espera una espinosa agenda en el Senado post elecciones

Incluye una delicada definición sobre cambios a la ley que regula los DNU, la declaración de “interés público” de cuestiones nucleares, la votación de la Defensora del Niño, butacas demoradas en la Auditoría General de la Nación (AGN), interpelaciones a funcionarios y una feroz puja por el Defensor del Pueblo

A pesar de haber ganado

El Gobierno y el peronismo llegan a la recta final de la campaña, atravesados por internas y el temor a la foto de una derrota

Milei intensificará sus apariciones y hará dos actos multitudinarios en Córdoba y Rosario. Fuerza Patria va a la Justicia Electoral para pelear por el relato de los resultados. La frase de Trump que expone una encrucijada dramática

El Gobierno y el peronismo

Sin el kirchnerismo, el oficialismo avanza en el debate del Presupuesto 2026 con la oposición dialoguista

En la previa de los comicios, La Libertad Avanza impulsa el tratamiento para evitar una tercera prórroga consecutiva, mientras que el bloque de Unión por la Patria rechazó la invitación a participar de una mesa paralela a la Comisión

Sin el kirchnerismo, el oficialismo

Bullrich habló sobre los cambios tras las elecciones: “Lo importante es que sea muy consistente con las cosas que el país necesita”

La candidata a senadora nacional se refirió a los nombramientos que se darán en el Gobierno tras los comicios y afirmó que se trata de “una decisión íntima del Presidente”

Bullrich habló sobre los cambios
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ajuste fiscal: el gasto público

Ajuste fiscal: el gasto público crece menos que la economía y se profundizan los recortes en subsidios y empleo estatal

Dólar: la pulseada entre el Tesoro de EEUU y el mercado queda con final abierto

Swap con Estados Unidos: la expectativa para esta semana y cuánto de la letra chica se va a conocer

Flavia Royón: “Argentina necesita senadores que defiendan sus provincias, no levanta-manos por orden del Gobierno”

A pesar de haber ganado tiempo, al Gobierno le espera una espinosa agenda en el Senado post elecciones

INFOBAE AMÉRICA
EEUU felicitó a Rodrigo Paz

EEUU felicitó a Rodrigo Paz y dijo que está dispuesto a colaborar con Bolivia “tras dos décadas de mala gestión”

El Gobierno de Ecuador suspendió el diálogo con los movimientos indígenas ante el incumplimiento de acuerdos y bloqueos continuos

“No, no, no, no y no”: Horacio Jaunarena cuenta qué le respondió a Aldo Rico cuando se sublevó en Campo de Mayo

Jafar Panahi, el cineasta iraní que filmó en secreto tras la prisión y triunfó en Cannes

Anthony Bourdain, en una defensa a Mary Mallon, la cocinera asesina

TELESHOW
Julián Weich cuenta cómo cambió

Julián Weich cuenta cómo cambió su vida: “Un día reuní a mis hijos para pedirles perdón”

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2025: la despedida y sus palabras finales

Pablo Lescano renunció a MasterChef Celebrity y a pura emoción contó los motivos: “Estoy triste”

El motivo por el que Wanda Nara y Evangelina Anderson pidieron un aplauso para Maxi López en MasterChef Celebrity

El homenaje que Susana Roccasalvo le rindió a Luis Pedro Toni: “Un personaje entrañable de los que ya no quedan”