Política

Karen Reichardt dijo que votar al kirchnerismo en provincia de Buenos Aires es una “enfermedad mental”

La candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza se refirió en esos términos al voto opositor en territorio bonaerense. “No es un tema de pensamiento, es una cuestión cultural, lo tienen adentro”

Guardar
Las declaraciones de Karen Reichard sobre el voto en la provincia de Buenos Aires

Karen Reichardt, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, protagonizó una polémica en las últimas horas cuando se refirió al voto que elige al kirchnerismo en territorio bonaerense como una “enfermedad mental”. Las manifestaciones surgieron en el marco de una entrevista en el programa Pan y Circo, de Radio Rivadavia, conducido por Jonatan Viale, donde la postulante explicaba a qué votante debía persuadir. Allí dejó su opinión respecto al electorado peronista y kirchnerista.

Durante el diálogo, Reichardt, quien compite para ingresar al Congreso de la Nación, expresó: “Al que no fue a votar, por ahí el del PRO, porque el otro de verdad que es una enfermedad mental. La persona que te dice yo voto al peronismo o al kirchnerismo va con problemas que vos decís esto te lo tiene que dar el intendente”, en respuesta a la consulta de Viale sobre el segmento al que dirige su campaña. En este marco, la aspirante por el espacio que lidera Javier Milei, profundizó: “El 7 de septiembre hubo elecciones, por más que hagas el análisis de que ganamos diputados pero se perdió en la general, hay como un chip que es muy difícil de cambiar que tiene que ver con la batalla cultural. Es la educación”, sostuvo sobre las recientes votaciones en la provincia.

Las palabras de Reichardt generaron sorpresa entre los conductores. Luego de que la candidata calificara el voto kirchnerista como “enfermedad mental”, Lucas Morando, le consultó: “¿Dijiste enfermedad mental?”. Ante la repregunta, Reichardt ratificó su afirmación: “Sí”, respondió de manera directa. El periodista buscó clarificar la frase y preguntó si lo decía en serio sobre la gente que no vota a La Libertad Avanza, a lo que la postulante explicó: “Las personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada. Que vos me digas yo estoy mirando algo, veo que no tengo cloacas, ¿por qué sigo votando a las mismas personas?”.

La candidata continuó señalando que no se trata de visiones encontradas, sino de una característica cultural. “No es que piensan distinto, es un tema cultural. No es un tema de pensamiento. No es que piensan en Perón. Es un tema de cultura, lo tienen adentro”, enfatizó Reichardt durante la entrevista. En ese mismo sentido, intentó matizar su declaración inicial al detallar: “No dije enfermos mentales, dije enfermedad. Es una manera de decir cuando tenés una enfermedad en la cabeza, un chip, que vos, cuando decís, se me tara”.

Las declaraciones de Reichardt generaron
Las declaraciones de Reichardt generaron sorpresa y debate en el programa radial Pan y Circo

En el tramo final de la conversación, Reichardt recurrió a ejemplos personales para reforzar su diagnóstico sobre el electorado opositor en la provincia. Relató: “Vivo en capital y en provincia, en Pilar y acá. Y soy de zona sur. Yo a Banfield, es un asco, y vos decís ¿por qué siguen votando lo mismo?”. Según su análisis, el comportamiento del sufragio peronista no estaría vinculado únicamente a demandas insatisfechas, sino a una condición anclada en la cultura de los habitantes bonaerenses que percibe como un obstáculo difícil de modificar.

Al ser consultada por el tipo de votante que busca captar en este tramo de la campaña, Reichardt diferenció entre quienes provienen de bases del PRO y aquellos sectores vinculados al peronismo y kirchnerismo. Enfatizó su estrategia dirigida a convencer a los primeros y descartó que la discusión ideológica pueda permear en quienes, a su criterio, presentan una resistencia cultural a cambiar su orientación electoral.

Ante la insistencia de los periodistas, la candidata defendió su visión sobre el peso de la cultura política y las limitaciones que, a su juicio, implica para modificar la preferencia electoral de parte de la población. “La gente tiene que hacer ese trabajo. Cuando dicen voy a votar al kirchnerismo, ¿no te das cuenta que no tenemos cloacas?”, argumentó.

Reichardt también resaltó su identificación con Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, y la influencia de sus ideas en su salto a la política. “Yo ahora si Dios quiere voy al Congreso, antes era una ciudadana y antes de que Milei sea presidente dije ‘yo quiero las ideas de este hombre’, creo en él”, contó la candidata.

La dirigente, que ocupa el segundo lugar en la lista por la provincia de Buenos Aires y competirá para llegar al Congreso el 26 de octubre.

Temas Relacionados

Campaña electoral Karen Reichardt La Libertad Avanza Javier Milei Provincia de Buenos Aires Banfield Kirchnerismo PeronismoElecciones 2025Últimas noticias

Últimas Noticias

Javier Milei: ”En agosto del año que viene la inflación va a ser 0 en la Argentina”

El Presidente defendió el rumbo económico y prometió que en 2026 mejorarán los índices actuales: “El 30% de este año me da asco”, afirmó. Anticipó cambios de Gabinete luego de las elecciones y que Santiago Caputo podría tener un rol importante

Javier Milei: ”En agosto del

Hernán Reyes: “Hay que terminar con los espejitos de colores y las soluciones a corto plazo”

El candidato a diputado nacional por la Coalición Cívica advirtió sobre el descreimiento social la falta de diálogo político y el riesgo de que el Gobierno incumpla leyes sancionadas por el Congreso como la del Garrahan

Hernán Reyes: “Hay que terminar

Elecciones 2025, en vivo: Taiana dijo que está dispuesto a debatir con Santilli o con Karen Reichard y propuso lugares

El candidato de Fuerza Patria respondió a sus adversarios de La Libertad Avanza, quienes lo acusan de haberse arrepentido del desafío de exponer sus propuestas. Cómo sigue la recta final de la campaña hacia el 26 de octubre

Elecciones 2025, en vivo: Taiana

Chubut: rematarán bienes recuperados con la ley de extinción de dominio para hacer obra pública

Lo anunció el gobernador Ignacio Torres, quien aseguró que se trata vehículos y propiedades incautados en causas de corrupción. Destinarán lo recaudado a obras pluviales en la provincia

Chubut: rematarán bienes recuperados con

Martín Menem envió al Senado la reforma de los DNU y no creen que se llegue a debatir antes de las elecciones

La oposición presionaba al presidente de la Cámara baja, quien demoró el trámite para evitar una sesión polémica y con posible derrota para el Gobierno en la previa de los comicios del 26 de octubre

Martín Menem envió al Senado
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei: ”En agosto del

Javier Milei: ”En agosto del año que viene la inflación va a ser 0 en la Argentina”

“El peor escenario era que se encerrara armado en la habitación”: el relato de los policías que capturaron a Pablo Laurta

“Necesitaba mucha contención”: qué pasó con el hijo de Luna Giardina tras el arresto de Pablo Laurta

Lluvias durante el viernes y descenso de las temperaturas: cómo estará el tiempo para el fin de semana, según el SMN

La caída de los ’Dictadores’: usaban un bot para obtener información, hackeaban cuentas y lavaban activos

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Nicaragua otorgó

El régimen de Nicaragua otorgó una nueva concesión minera a una empresa china en la Costa Caribe Sur

Hamas admitió demoras en la devolución de los cuerpos de rehenes y crece la presión de Israel y Estados Unidos

“Un comienzo auspicioso”: Brasil y Estados Unidos iniciaron negociaciones para resolver la guerra arancelaria

Zelensky llegó a Washington con la idea de replicar el acuerdo de paz de Medio Oriente y frenar la guerra con Rusia

¿Quién es más valiente, el halcón o el flamenco? Un estudio científico tiene la respuesta

TELESHOW
El homenaje de los fans

El homenaje de los fans de Liam Payne a un año de su muerte: emotivos discursos, dolor y un grito de justicia

Gimena Accardi habló como nunca de Nico Vázquez y Dai Fernández: “Siempre fueron muy amigos”

4 años del “Wandagate”: el explosivo culebrón de Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez que no encuentra paz ni fin

La emoción de la mamá de Milo J al hablar del éxito de su hijo: “Él cumple un sueño, da orgullo”

El secreto de Dolores Fonzi para los famosos sobre cómo cuidar su vida privada: “Es muy fácil”