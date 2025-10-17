Alejandro Fargosi: “El 27 de octubre el Gobierno va a estar fortalecido”

El candidato destaca la necesidad de nuevas leyes para consolidar las reformas de Milei

“Va a ser una elección que vamos a ganar. El 27 de octubre tiene que pasar lo lógico, que el Gobierno va a seguir gobernando fortalecido”, afirmó Alejandro Fargosi, primer candidato a diputado por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, al brindar sus definiciones políticas a tan solo una semana de las elecciones para la renovación de las cámaras legislativas. El dirigente liberal planteó además el rumbo que, según su visión, deberá tomar el gobierno encabezado por Javier Milei: “Queremos reforzar la segunda etapa del plan con leyes”.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la tarde, que cuenta con la conducción de Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol. En ese marco, Fargosi expuso su optimismo frente al desempeño electoral de La Libertad Avanza y valoró los recientes logros del oficialismo, vinculándolos con el futuro político y económico del país.

“Hay un acuerdo comparable como los que hizo Estados Unidos con Inglaterra, Europa, Alemania, Japón y Ucrania en otro plano. Una cosa que no había sucedido en la geopolítica de América. Había una competencia latente entre Estados Unidos y la Argentina desde hace dos siglos. Eso potencia a la Argentina de una manera enorme, apalancando los cambios que ya se hicieron en el Gobierno, que queremos reforzar en la segunda etapa del plan”, subrayó el dirigente.

Alejandro Fargosi anticipa un triunfo de La Libertad Avanza y un gobierno fortalecido tras las elecciones

Al referirse a la coyuntura electoral, Fargosi sostuvo que el oficialismo, luego de las elecciones del 26 de octubre, buscará consolidar los cambios iniciados por Milei.

“Hasta ahora venimos trabajando con la Ley Bases, con DNU, decretos y resoluciones. Eso hay que reforzarlo y que se amplíe”, afirmó. Planteó que el nuevo ciclo político deberá estar centrado en la sanción de nuevas leyes tendientes a asegurar la gobernabilidad y profundizar las reformas estructurales.

“En general no me gusta anticipar resultados, pero lo cierto es que somos el único partido que habla de las propuestas de campaña. Se pueden resumir en lo más urgente: reducción de impuestos, una reforma impositiva global para simplificación y un cambio del régimen laboral”, detalló Fargosi, quien insistió en que “estas reformas tienen a su vez un rebote en el tema jubilatorio, porque para que la jubilación tenga más dignidad se necesita que haya entre 20 y 24 millones de aportantes en blanco”.

Incluso, en cuanto a lo económico, se mostró contento con el trabajo del Presidente: “La economía me preocupa muchísimo, naturalmente, pero tengo la tranquilidad con Milei de que no habrá déficit fiscal, que es uno de los puntos más graves de los últimos 80 años de Argentina. Porque se encadena la necesidad de emitir, eso implica inflación, y el desequilibrio requiere toma de deuda que terminan pagando tus nietos”.

Luego retomó sobre las cuestiones laborales y el desempleo. “El desempleo, por supuesto, es un tema clave. Eso es central en la segunda etapa del plan. Esta parte es la de mayor esfuerzo, de mayor dificultad”, sostuvo. Comparó el momento actual con la construcción de los cimientos de un edificio: “Esto es hacer el pozo, los cimientos, consolidar donde se hará el resto del edificio. Pero necesitamos leyes. Necesitamos normas que refuercen la creación de empleo, que lo faciliten y que no pongan en riesgo, por ejemplo, a las pymes”.

Para Fargosi, la sintonía con otras fuerzas políticas será fundamental: “Esto es uno de los tantos temas que hay que hablar con los otros partidos para darle solidez. Argentina viene en la banquina hace 80 años y no se puede evitar, lamentablemente. Se empieza a ver la luz al final del túnel a medida que empiezan las inversiones”.

En línea sobre la relación de La Libertad Avanza con los demás partidos, fue consultado por la alianza entre LLA y el PRO, y explicó que “la campaña la estamos haciendo juntos”.

Fargosi defiende la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO como clave para la gobernabilidad

“Ningún partido perdió la identidad, y está bien, por ahora. El día de mañana podrán estar juntos, yo soy de los que cree en la unión hace mucho tiempo. Me encarna el bipartidismo. Acá no lo tenemos, pero podemos hacerlo los que somos liberales”, sentenció.

“Sería bárbaro porque en la Argentina sería un fenómeno interesante (el bipartidismo). El peronismo siempre está unido y el resto no, lo que termina provocando que gobierne la minoría, porque el peronismo no es la mayoría”, apuntó.

En continuidad con la relación, se manifestó sobre la postura de Mauricio Macri en la campaña: “Está sumando en las redes, que es una nueva forma de comunicación política. Hay que ver de acá al próximo domingo qué más hace”.

Uno de los ejes de campaña del candidato es la lucha por la transparencia y la sanción de la “ficha limpia”. “Hace siete años que estoy con ese proyecto que lo quiero sacar. Me llamó el presidente el 29 de noviembre para que lo ayudara para levantar ese proyecto, me dijo que lo iba a meter en extraordinaria. Lo escribí, lo mejoró Luis Petri y su equipo de abogados”, aseveró.

“Milei es el primer presidente que logra que en Diputados se apruebe un proyecto de ficha limpia. Incluía que también se le exija a los integrantes del Poder Ejecutivo. Pero cayó en el Senado, el reino del peronismo. Uno en el peronismo habla de ficha limpia y se ponen verdes porque tienen mucha gente condenada. Ellos no pueden convivir con eso; para mí es sagrada”, cerró.

