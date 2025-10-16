Política

Elecciones 2025: cómo es la Boleta Única de Papel de Santa Cruz y quiénes son los candidatos

El sistema electoral de la provincia se transforma y permitirá a los votantes seleccionar representantes legislativos nacionales mediante una hoja única con todas las opciones de candidatos, facilitando el proceso y reduciendo irregularidades

Por Constanza Almirón

Guardar
¿Cómo se vota en la boleta única de papel en estas elecciones?

Con el calendario político argentino marcando las elecciones legislativas nacionales 2025 como evento central, el país se prepara para renovar 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado. La cita será el domingo 26 de octubre, jornada en la que, además del debut de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el territorio, provincias como Santa Cruz definirán tanto cargos nacionales como la composición de sus propias representaciones políticas.

Qué se vota el 26 de octubre en Santa Cruz

En Santa Cruz, la elección del 26 de octubre estará dedicada a la renovación de bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Según el esquema fijado, los votantes santacruceños elegirán a tres diputados nacionales que representarán a la provincia en el Congreso. Esta actualización parcial del cuerpo legislativo sucede cada dos años, y está diseñada para garantizar la alternancia y pluralidad en la representación de todos los distritos del país.

Santa Cruz implementa la Boleta
Santa Cruz implementa la Boleta Única de Papel en las elecciones legislativas nacionales 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso electoral de 2025 también cuenta con la incorporación de la Boleta Única de Papel, modificación implementada por la Ley N.º 27.781, que establece nuevos parámetros en la metodología de selección de candidatos. En paralelo a la elección de diputados nacionales, Santa Cruz no definirá cargos provinciales o municipales en esta fecha, a diferencia de otras jurisdicciones que sí realizarán elecciones locales de manera simultánea con las nacionales.

Cómo será la Boleta Única de Papel de Santa Cruz

La Boleta Única de Papel representa el cambio más visible en estas elecciones nacionales. Según lo confirmado por la Cámara Nacional Electoral, en Santa Cruz la BUP contendrá en una sola hoja oficial todas las listas y candidatos de los diferentes partidos y alianzas que presentan postulantes para las tres bancas de diputados nacionales en disputa. La boleta oficial —ya difundida y publicada— incluye ocho listas diferentes.

La Boleta Única de Papel
La Boleta Única de Papel reúne en una sola hoja todas las listas y candidatos para simplificar el proceso electoral

Entre las características que destaca la BUP se encuentra su formato: el elector tendrá a disposición en el cuarto oscuro un único papel con todas las opciones posibles, eliminando así el antiguo sistema de múltiples boletas partidarias. Esta novedad pretende simplificar la elección y reducir la posibilidad de faltantes o manipulaciones, permitiendo que todos los votantes accedan en condiciones iguales a la oferta completa de candidaturas.

En Santa Cruz, la ubicación de las listas dentro de la BUP responde a un orden predefinido. Por ejemplo, el partido La Libertad Avanza aparece en el primer lugar, mientras que Fuerza Santacruceña (con el sello del PJ) ocupa la tercera posición y Por Santa Cruz figura en el séptimo puesto.

Cómo se vota con la BUP, paso a paso

El procedimiento de sufragio con la Boleta Única de Papel presenta un mecanismo diferente respecto al sistema tradicional. Los pasos para votar en Santa Cruz el 26 de octubre serán los siguientes:

El nuevo sistema busca reducir
El nuevo sistema busca reducir irregularidades y garantizar igualdad de acceso a todas las candidaturas (AP Photo/Gustavo Garello)
  1. El votante se presenta en la mesa asignada con su DNI habilitado.
  2. El presidente de mesa entrega una boleta única de papel personalizada para la categoría que corresponde (en este caso, diputados nacionales).
  3. El elector ingresa al cuarto oscuro, donde encuentra un bolígrafo indeleble.
  4. Allí, debe marcar con una cruz, tilde u otro símbolo dentro del casillero correspondiente al partido o candidato seleccionado.
  5. Una vez marcada la opción, el votante dobla la boleta siguiendo las líneas indicadas para proteger el secreto del voto.
  6. Sale del cuarto oscuro y deposita la boleta en la urna frente a las autoridades de mesa.

Este sistema concentra la elección en un solo soporte físico, evita la multiplicidad de boletas y agiliza tanto la emisión como el recuento del voto, de acuerdo a lo estipulado por la legislación vigente.

Quiénes son los candidatos a diputados nacionales en Santa Cruz frente por frente

El padrón electoral definitivo ya
El padrón electoral definitivo ya está disponible para consultar lugar y mesa de votación en Santa Cruz (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

En Santa Cruz, compiten este año ocho listas que presentan aspirantes a las tres bancas de diputados nacionales. A continuación, el detalle de los frentes y sus postulantes, según la oficialización de la Cámara Nacional Electoral:

La Libertad Avanza (LLA)

  • Jairo Henoch Guzmán
  • Perla Rocío Marcela Gómez De La Fuente        
  • Matías Daniel Alzugaray        

PRO

  • Leonardo David Roquel            
  • Andrea Gallegos Mansilla        
  • Horacio Alberto Padin

Fuerza Santacruceña (PJ)

  • Juan Carlos Molina     
  • Moira Lanesan Sancho              
  • Hugo Amadeo Figueroa      

Por Santa Cruz

  • José Daniel Álvarez     
  • Gisella Anabel Martínez           
  • Juan José Ortega       
El 26 de octubre, los
El 26 de octubre, los santacruceños elegirán tres diputados nacionales con un nuevo sistema de votación (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Movimiento Al Socialismo

  • Jorge Jesús Mariano   
  • María Victoria Gaspari              
  • Gustavo Daniel Nauto

CC - Ari

  • Segundo Pedro Muñoz             
  • Mariana Estela Olmos
  • Carlos Omar Fernández  

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad

  • Gabriela Ayelén Ance
  • Luis Fernando Diaz       
  • Oriana Toloza Osores 

Proyecto Alternativo

  • Jorge Fernando Cruz  
  • Denis Johana Busto   
  • Mario Roberto Lozano              

Cómo consultar el padrón electoral, paso a paso

Para ejercer el derecho al voto es fundamental conocer el lugar de votación. La consulta del padrón electoral definitivo para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre ya está habilitada. El procedimiento es el siguiente:

  1. Acceder a la web oficial de la Cámara Nacional Electoral: https://www.padron.gob.ar/.
  2. Ingresar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI).
  3. Especificar género (masculino, femenino o sin especificar).
  4. Seleccionar el distrito correspondiente, en este caso Santa Cruz.
  5. Completar el verificador de seguridad del sitio.
  6. El sistema informará la dirección, número de mesa y el orden de votación asignado.

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaBoleta Única de PapelElecciones Santa Cruz 2025Últimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Quién era el histórico referente de la UCR de Misiones que murió tras descompensarse en vivo durante un debate

Hernán Damiani tenía 65 años y estaba participando de un programa emitido por streaming, en el marco de las próximas elecciones legislativas nacionales

Quién era el histórico referente

Llaryora y Pullaro defendieron la propuesta de Provincias Unidas: “No queremos otro fracaso de la Argentina”

Los gobernadores de Córdoba y Santa Fe impulsan un espacio que se muestra como una alternativa basada en la generación de empleo y el federalismo

Llaryora y Pullaro defendieron la

Se agrava la pelea en Camioneros: arrojaron volantes ante el sindicato con duras acusaciones contra uno de sus principales dirigentes

El episodio revela el grado de enfrentamiento interno en el gremio que lidera Hugo Moyano y pone en la mira a Marcelo Aparicio, el número 3 de la estructura, en medio de una guerra de versiones

Se agrava la pelea en

El gobierno realizó profundos cambios en la estructura de SIGEN: eliminó áreas políticas y reforzó la “autonomía en la fiscalización de fondos públicos”

La Sindicación General de la Nación reconfiguró su organigrama con una Secretaría General y ocho gerencias, suprimiendo secretarías de perfil no técnico. “Si las estructuras burocráticas se anteponen, el control llega inexorablemente tarde”, reconoció ante Infobae Alejandro Díaz, el Síndico General

El gobierno realizó profundos cambios

Gonzalo Roca, candidato de Milei en Córdoba: “Schiaretti termina siendo funcional al kirchnerismo”

En una entrevista con Infobae, el empresario devenido en dirigente político cuestionó a las alternativas que se presentan como “la avenida del medio” y que “proponen las mismas recetas que han sido negativas”. También habló sobre el próximo Congreso y la necesidad de lograr consensos

Gonzalo Roca, candidato de Milei
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quién era el histórico referente

Quién era el histórico referente de la UCR de Misiones que murió tras descompensarse en vivo durante un debate

Indignación y repudio por el disfraz de un alumno en Bariloche: se vistió de “mujer violada” en su viaje de egresados

Capturaron a cinco miembros de la banda que robó tres casas en una hora en Avellaneda y Lanús

Con penas de hasta 10 años, condenaron a los penitenciarios de Salta acusados de corrupción

Llaryora y Pullaro defendieron la propuesta de Provincias Unidas: “No queremos otro fracaso de la Argentina”

INFOBAE AMÉRICA
Rusia lanzó un ataque masivo

Rusia lanzó un ataque masivo con más de 300 drones y 37 misiles contra cinco regiones de Ucrania

EEUU condenó los ataques con explosivos en Ecuador y reafirmó su apoyo a la lucha “para erradicar el crimen organizado”

Estados Unidos instó al Gobierno de Japón a detener la importación de energía rusa

Israel confirmó la identidad de los dos rehenes asesinados y entregados por los terroristas de Hamas

Estados Unidos planea implementar una fuerza internacional para estabilizar la seguridad en la Franja de Gaza

TELESHOW
Un reencuentro que terminó en

Un reencuentro que terminó en tragedia y un secreto que se llevó a la tumba: el motivo por el que Liam Payne estaba en Argentina

Liam Payne, a un año de su partida: el recuerdo mundial de un ídolo que marcó a una generación

El calvario de Geoff Payne para repatriar el cuerpo de su hijo: 19 días entre lágrimas, trámites y el afecto de los fans

Gastón Soffritti: “Mis papás nunca pudieron leer mi libro”

Griselda Siciliani deslumbró con un osado look en el programa de Pergolini y adelantó la tercera temporada de Envidiosa