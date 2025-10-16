Política

Elecciones 2025: cómo es la Boleta Única de Papel de San Juan y quiénes son los candidatos

El próximo 26 de octubre, la provincia deberá elegir sus representantes para la Cámara de Diputados entre 9 listas

Guardar
Instructivo Boleta Única de Papel

Los ciudadanos de San Juan deberán votar el próximo 26 de octubre en las elecciones legislativas nacionales. A diferencia de otras provincias, allí solo se renovarán bancas de la Cámara de Diputados.

Serán 9 las listas entre las que deberán elegir los votantes. Todas estarán incluidas en una Boleta Única de Papel (BUP). Se destacan La Libertad Avanza, en el último lugar; y Fuerza San Juan (PJ), en el cuarto.

Como ocurre cada dos años, en el país se elegirán representantes para ocupar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Estarán en juego 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores.

Qué se vota el 26 de octubre en San Juan

El distrito elige 3 bancas para diputados. La boleta única de papel difundida por la Cámara Nacional Electoral incluye 9 listas.

El peronismo se presentará con el sello Fuerza San Juan. Su primer postulante para la Cámara baja será el ex intendente Cristian Andino.

El oficialista Por San Juan, que responde a Marcelo Orrego, quien fue electo por el PRO pero hoy está más cerca del grupo de gobernadores de Provincias Unidas, irá con el vicegobernador Fabián Martín.

Sin embargo, la candidatura a último momento de Emilio Baistrocchi para la Cámara baja, apadrinada por el cordobesismo y bajo el sello del Partidos Hacemos, trajo ruido en Provincias Unidas, ya que el resto de los gobernadores de este espacio no avaló esa postulación.

La Libertad Avanza lleva a Ricardo Abel Chiconi, y el Partido cruzada Renovadora postula a Alfredo Avelín.

Cómo será la Boleta Única de Papel de San Juan

Los sanjuaninos deberán elegir a
Los sanjuaninos deberán elegir a sus candidatos entre 9 listas

En la boleta que se utilizará en San Juan, estarán una al lado de la otra las 9 fuerzas que competirán por las 3 bancas en la Cámara de Diputados.

El orden de los partidos, que fue establecido a partir de un sorteo, será el siguiente:

  1. Partido Libertario
  2. Cruzada Renovadora
  3. Hacemos
  4. Fuerza San Juan
  5. Evolución Liberal
  6. Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad
  7. Por San Juan
  8. Ideas de la Libertad
  9. La Libertad Avanza

Cómo se vota con la BUP, paso a paso

Este 26 de octubre se
Este 26 de octubre se utilizará la Boleta Única de Papel (Foto: AP/Gustavo Garello)

El procedimiento de votación es sencillo y presenta pasos bien definidos:

  1. El presidente de mesa entregará la Boleta Única de Papel y un bolígrafo al votante.
  2. En el cuarto oscuro, se debe marcar de forma clara la opción de preferencia en el recuadro de cada categoría usando la lapicera provista. Solo es válido realizar una marca por categoría.
  3. La boleta debe plegarse siguiendo las instrucciones para asegurar el secreto del sufragio y colocarse en la urna.
  4. En este sistema, todas las opciones partidarias y candidaturas se presentan en columnas, y cada categoría a elegirse figura en una fila, lo que facilita la visualización integral y evita el faltante de boletas específicas. Ya no es posible elegir una lista completa con una sola marca: el elector debe seleccionar una candidatura por cada categoría.

La Cámara Nacional Electoral establece que un voto se considerará nulo si:

  • Se utiliza una boleta no oficializada.
  • Se marcan dos o más opciones para la misma categoría, lo que anula exclusivamente esa categoría.
  • La boleta está rota y no permite determinar la opción preferida.
  • Se agregan inscripciones, imágenes o leyendas que impidan identificar el voto.
  • Se incluyen objetos extraños junto con la boleta en la urna.

El voto será en blanco cuando no se marque ninguna opción en una o más categorías. Además, existen votos recurridos —cuestionados por los fiscales y que requieren fundamentación escrita— y votos de identidad impugnada, originados por dudas respecto a la identificación del elector.

Quiénes son los candidatos a diputados nacionales en San Juan, frente por frente

Cómo consultar el padrón electoral, paso a paso

Los electores de todo el país que participarán en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre ya pueden consultar el padrón electoral para los comicios de octubre de 2025. La Cámara Nacional Electoral (CNE) ya habilitó el acceso al listado definitivo.

Para averiguar el número de orden, la mesa y el centro a dónde votar se deben realizar los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la Web oficial de la Cámara Nacional Electoral, en https://www.padron.gob.ar/.
  2. Ingresar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI).
  3. Asignar un género (masculino, femenino o sin especificar).
  4. Seleccionar un distrito.
  5. Completar el verificador de seguridad.

También puede consultar el padrón electoral definitivo acá:

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaBoleta Única de PapelElecciones San Juan 2025Últimas noticias

Últimas Noticias

Elecciones 2025: cómo es la Boleta Única de Papel de Chaco y quiénes son los candidatos

El próximo 26 de octubre, la provincia deberá elegir sus representantes para la Cámara de Diputados y el Senado entre 10 listas

Elecciones 2025: cómo es la

Mauricio Macri pidió que el Gobierno llame al diálogo después de las elecciones y Santiago Caputo lo respaldó

El presidente del PRO elogió la gestión de Javier Milei por bajar la inflación pero advirtió que “ahora hay que crecer” y pidió una convocatoria “con humildad” para luego del 26 de octubre. Tras ello, recibió un guiño del asesor presidencial

Mauricio Macri pidió que el

Bullrich apuntó a los gobernadores por las críticas al acuerdo con EEUU: “Piden plata al Estado cada diez minutos”

Durante una rueda de prensa en el Coloquio de IDEA, la ministra de Seguridad cuestionó a los mandatarios de Provincias Unidas y les reclamó: “Ayuden a la que la Argentina sea más competitiva”

Bullrich apuntó a los gobernadores

El receso parlamentario frena la agenda de la oposición y beneficia a La Libertad Avanza

Con la mayoría de los legisladores enfocados en la contienda electoral, la actividad se detiene, dejando al oficialismo con tiempo para rearmarse y a la oposición sin avances en proyectos sociales

El receso parlamentario frena la

La oposición presiona para que Martín Menem envíe al Senado la reforma de los DNU

El texto sufrió modificaciones y debe volver a la Cámara de origen. Pero el presidente de Diputados aún no remitió los expedientes y busca demorar el trámite legislativo para que no se trate antes de las elecciones

La oposición presiona para que
ÚLTIMAS NOTICIAS
La inflación mayorista se aceleró

La inflación mayorista se aceleró al 3,7% en septiembre y los productos importados aumentaron 9%

Una terapia génica experimental salva la vida de decenas de niños con una enfermedad letal

A un año de la muerte de Liam Payne en Palermo: el juicio que viene y la vida en prisión del principal acusado

Elecciones 2025: cómo es la Boleta Única de Papel de Chaco y quiénes son los candidatos

Mauricio Macri pidió que el Gobierno llame al diálogo después de las elecciones y Santiago Caputo lo respaldó

INFOBAE AMÉRICA
El FMI advirtió que la

El FMI advirtió que la deuda pública global alcanzará el 100% del PIB en 2029, su máximo desde 1948

El primer ministro francés Sébastien Lecornu superó dos mociones de censura y ganó aire para negociar el presupuesto

Tensión en Ecuador: las bases indígenas desafían la tregua del gobierno y prolongan las protestas y bloqueos

Elogio de Drew Struzan, el genio detrás de los afiches de “E.T.”, “Star Wars” e “Indiana Jones”

Escándalo político en Chile: renunció el ministro de Energía tras la polémica por las tarifas

TELESHOW
La reacción de Daniela Christiansson

La reacción de Daniela Christiansson ante el desempeño de Maxi López en Masterchef Celebrity: “Muy orgullosa”

La tristeza de la exnovia de Liam Payne, Kate Cassidy, en el primer aniversario de su muerte: “Un año sin ti”

Soledad Larghi contó la violenta situación que vivió con un acosador: “Te voy a ir a buscar”

Florencia Peña abrió las puertas de su refugio en Salta: “Mis días norteños, patria y familia”

Excarcelaron a la madre de Ayelén Paleo a un mes y medio de su detención: los detalles