Política

Adorni: “Hay que convencer a la gente de que es la dirección correcta, aunque no sea un camino de rosas”

El vocero presidencial habló en el Coloquio de IDEA ante empresarios. Destacó la ayuda de Estados Unidos. Javier Milei no irá al evento

Joaquín Múgica Díaz

Por Joaquín Múgica Díaz

Guardar
El vocero presidencial, Manuel Adorni,
El vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su presentación en el Coloquio de IDEA (Christian Heit)

El vocero del gobierno nacional, Manuel Adorni, fue el encargado de transmitir el mensaje del presidente Javier Milei en el 61ºColoquio de IDEA que se lleva a cabo en Mar del Plata. Si bien estaba invitado y se lo esperaba en el cierre de la tercera jornada, el jefe de Estado no estará presente en esta ocasión debido a cuestiones de agenda. Por eso Adorni se encargó de imprimir ante los empresarios la postura del Poder Ejecutivo.

“En la última semana ocurrieron una serie de hechos de magnitud histórica para el país, como el apoyo financiero del tesoro americano, que expresa el respaldo general de la administración de Donald Trump”, expresó el funcionario nacional en el comienzo de su intervención.

En ese sentido, sostuvo que el respaldo norteamericano “es un hecho sin precedentes para nuestro país, pocas veces visto en la historia de la humanidad” que, según reveló, “asegura el programa monetario más allá de toda duda”.

“No decimos que la Argentina puede ser una potencia como una promesa vaga, tenemos un camino y un mandato, y estamos comprometidos a llevarlo adelante. Lo que más importa a la hora de cambiar la realidad son las ideas y en Argentina faltaban las ideas de la libertad”, expresó Adorni.

El funcionario nacional remarcó que
El funcionario nacional remarcó que elH Gobierno está convencido del camino tomado y que seguirá ese rumbo (Christian Heit)

El vocero presidencial remarcó que los últimos anuncios de inversiones que se conocieron “no son casualidad” y que lo más lógico es que “ocurran cada vez más seguido”, como parte de “un efecto dominó que es producto del que el mundo se entusiasma con el rumbo emprendido por la Argentina”.

“El mundo libre ratifica nuestro rumbo y, además, quiere ser parte de él. Por eso, a medida que se consolida este sendero y baja el riesgo argentino, noticias como estas se van a multiplicar en todos los sectores de la economía”, planteó, en un discurso que fue muy aplaudido por el auditorio de empresarios.

Adorni sostuvo que el gobierno de Milei ordenó el plano fiscal, monetario y cambiario, y dejó un mensaje hacia el futuro inmediato, al remarcar que “en los próximos dos años debemos llevar a cabo las reformas profundas que hacen falta para tener una economía más competitiva”.

Respecto a las reformas pendientes que el Gobierno tiene en agenda y la necesidad de lograr acuerdos políticos para llevarlas adelante, el funcionario nacional dijo que confía en que van a “encontrar un Congreso mucho más reformista que el actual a partir del 10 de diciembre próximo, no solo por la decena de legisladores que vaya a sumar LLA, sino también por dirigentes de otros partidos con los que se puede dialogar de forma racional y que no creen que haciendo la danza de la lluvia se termina mejorando la economía”.

Cientos de empresarios están presentes
Cientos de empresarios están presentes en el Coloquio que se lleva a cabo en Mar del Plata (Christian Heit)

“Con la elección mediante, nuestro trabajo es convencer a la gente que esta es la dirección correcta, aunque este no sea un camino de rosas”, sentenció Adorni, al tiempo que le apuntó con dureza a la oposición cuando afirmó que la voluntad del gobierno nacional es “mantenerse firme en este sendero” porque “todos los demás caminos ya se intentaron y ya fracasaron”.

“Por eso la oposición solo vende desesperanza porque saben que no pueden proponerle a la sociedad nada que no se haya intentado y ya haya salido mal. Su último refugio está en oponerse al cambio que estamos llevando adelante”, explicó el funcionario.

Además, sostuvo que “esta es una oportunidad histórica y no podemos desperdiciar” y afirmó que “el camino que elegimos es el único que conduce a la Argentina hacia un lugar grande”. En ese sentido, agregó: “Queremos que las empresas de Argentina se coman el mundo”.

Por último, plantó> “Esta vez es diferente. Vamos camino a un futuro de crecimiento irreversible. Hemos comenzado por construir cimientos fuertes que, por definición, son menos visibles, pero sin los cuales cualquier edificio se vendría abajo en solo minutos”.

Temas Relacionados

Manuel AdorniColoquio IDEAJavier MileiGobierno nacionalElecciones 2025Elecciones Argentina 2025Últimas noticias

Últimas Noticias

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este miércoles 15 de octubre

Javier Milei tuvo un encuentro en la Casa Blanca con su par norteamericano, quien le dio un respaldo explícito de cara a las elecciones. Ahora, el Presidente tiene por delante dos viajes para impulsar a los candidatos de La Libertad Avanza

Elecciones 2025, en vivo: las

Joaquín Benegas Lynch, candidato a senador: “Cuando se considere volver a penalizar el aborto, estaré a favor de la vida”

El postulante de La Libertad Avanza por Entre Ríos se refirió a sus proyectos en caso de ser electo y aseguró que “el Presidente tomó nota y se dio cuenta de que hay que tender puentes”. Además, criticó a Victoria Villarruel por no haber ayudado “para nada a la construcción y a la transformación que está planteando el Gobierno”

Joaquín Benegas Lynch, candidato a

Elecciones 2025: cómo es la Boleta Única de Papel de Corrientes y quiénes son los candidatos

El próximo 26 de octubre, la provincia deberá elegir sus representantes para la Cámara de Diputados entre cinco listas

Elecciones 2025: cómo es la

Milei: “No es cierto que la ayuda de EEUU dependa de la elección; mientras yo sea presidente, el apoyo lo tenemos”

El jefe de Estado habló tras la reunión con Trump y ratificó que todos los anuncios financieros hechos por el Tesoro norteamericano se mantendrán más allá de lo que ocurra el 26 de octubre. “El status quo quiere que a la Argentina le vaya mal”, afirmó

Milei: “No es cierto que

Provincias Unidas cerró la campaña en CABA con Martín Lousteau: las críticas a la reunión de Milei en EEUU y los guiños al 2027

“Vamos a poner al próximo presidente”, prometió Pullaro en un acto con mística radical y reclamos para políticas productivas. Estuvieron los candidatos del territorio porteño y bonaerense

Provincias Unidas cerró la campaña
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: las

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este miércoles 15 de octubre

El Consejo de la Magistratura definió ternas y avaló convenios educativos y previsionales en un plenario de cinco horas

Un estudio de fósiles muestra cómo sobrevivieron algunas especies ante cambios climáticos extremos

Joaquín Benegas Lynch, candidato a senador: “Cuando se considere volver a penalizar el aborto, estaré a favor de la vida”

Quién es el líder de la red de lavado de dinero del juego ilegal que cayó en un country y fue empleado municipal

INFOBAE AMÉRICA
Entre leyendas, mitos y temores:

Entre leyendas, mitos y temores: los lobos vuelven a Dinamarca y encienden un debate nacional

Hallan documentos inéditos de los primeros castigos capitales y reconstruyen el significado social de esta pena en la Edad Media

Dirigentes indígenas iniciaron diálogo con el gobierno ecuatoriano tras 24 días de bloqueos

Geopolítica grande, y la de cañería

Crisis política en Francia: el primer ministro Lecornu impulsa la suspensión de la reforma de pensiones bajo la amenaza de dos mociones de censura

TELESHOW
Rocío Oliva festejó el cumpleaños

Rocío Oliva festejó el cumpleaños de Néstor Ortigoza con una romántica declaración: “Te amo, mi capitán”

El relato que emocionó a todos: una mujer contó por qué fue al recital de Soledad Pastorutti en medio del peor dolor

Nicki Nicole causó furor al llevar a Lamine Yamal al entrenamiento del Barcelona en su propio auto

Los 8 Escalones: la llamativa respuesta de Pampita cuando le preguntaron si tendría otro hijo

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich viajaron a Europa a casi veinte días de hacer oficial su romance