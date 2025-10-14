Política

La oposición en Diputados avanza con la interpelación contra Guillermo Francos

El Gobierno logró dividir a la oposición y avanzaron dos dictámenes. En ambos se apunta a que el Jefe de Gabinete otorgue explicaciones en el recinto y queda relegada la posibilidad de su expulsión

David Cayón

Por David Cayón

Guillermo Francos
En medio de la campaña electoral, la Cámara de Diputados de la Nación profundizó el debate sobre el futuro del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tras la decisión del Ejecutivo de suspender la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento analizó dos caminos: la interpelación como primer paso y, en segundo término, la posibilidad de una moción de censura. “El mecanismo que tenemos que llevar adelante es, primero, interpelar, y en segundo lugar, proceder al voto si se tiene confianza o no en el Congreso sobre las explicaciones que dio el Jefe de Gabinete”, explicó Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal, según recoge el texto fuente.

El escenario político se modificó tras el respaldo de Estados Unidos y la reactivación del llamado “pacto de gobernabilidad” entre el oficialismo y sectores dialoguistas, lo que llevó a las fuerzas parlamentarias a redefinir sus estrategias.

“No podemos fingir demencia cuando el Ejecutivo no cumple con una ley. Estamos hablando de las personas que más necesitan al Estado presente y el 70% de ambas cámaras entendían que había que aprobar la ley”, sostuvo Oscar Agost Carreño en declaraciones en la Comisión a la hora de fundamentar el pedido de interpelación y una posible moción de censura, aludiendo a la importancia de la norma suspendida.

En este contexto, surgieron dos dictámenes. El primero, impulsado por Unión por la Patria, Encuentro Federal y Marcela Pagano, propone la interpelación seguida de una eventual moción de censura. El segundo, respaldado por los diputados Fernando Carbajal de Democracia, Juan Manuel Brugge de Encuentro Federal y legisladores de la UCR, limita el proceso a la interpelación, sin referencia explícita a la moción de censura.

Una fuente de la comisión que coordinó las conversaciones entre los bloques explicó: “Lo que pudimos acordar es esto y esperar los resultados del 26 de octubre. No podíamos no hacer nada ni dejar caer el dictamen pero el escenario cambió en los últimos días”.

Germán Martínez, Miguel Ángel Pichetto,
Germán Martínez, Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot (Gustavo Luis Gavotti)

El oficialismo, por su parte, habilitó de manera informal la interpelación como estrategia para desactivar la moción de censura, confiando en la experiencia previa de Francos en la interpelación por el tema $Libra, que resultó favorable para los libertarios.

“No hay fecha para una interpelación, eso lo tiene que resolver el pleno de la Cámara y el resultado de las elecciones definirá si es solo una interpelación o también una moción de censura porque es poco probable que tengamos una sesión antes”, analizaron los legisladores de la oposición que buscan darle un claro mensaje al Ejecutivo. “De todas formas, en ambos casos primero hay que interpelar para poder avanzar y la moción se puede pedir en cualquier momento. Lo que teníamos que hacer era defender el dictamen para que el Ejecutivo entienda que no puede hacer lo que se le ocurre con una ley del Congreso”, detalló la misma fuente.

Por su parte, desde el PRO apelaron a que los que avanzan con una moción de censura es “destituyente” y una “aberración política” como los señaló la diputada Silvana Giudici. “A Francos que viene cumpliendo con su función le inician una moción de censura que ni siquiera está reglamentada”, agregó la legisladora del PRO.

La controversia entre la Jefatura de Gabinete y los bloques de la Cámara de Diputados de la oposición se originó cuando el Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad y luego suspendió su aplicación mediante el Decreto 681/2025, argumentando que el Congreso no había definido las fuentes de financiamiento para la norma. Desde el Parlamento señalan que es el jefe de Gabinete quien tiene que definir las partidas porque desde hace dos años que no hay Presupuesto nacional.

