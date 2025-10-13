Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Jujuy

La Boleta Única de Papel debuta en las elecciones nacionales de Jujuy el 26 de octubre

El próximo domingo 26 de octubre, los votantes de Jujuy enfrentarán una novedad que marcará un antes y un después en la forma de elegir representantes: la Boleta Única de Papel (BUP) será utilizada por primera vez en una elección nacional. Esta transformación responde a la aplicación de la Ley N.º 27.781, que dispuso la adopción del nuevo instrumento en todo el país con el objetivo de mejorar la transparencia, reducir errores y facilitar la participación ciudadana.

En cada establecimiento de votación de la provincia, el tradicional sistema de boletas múltiples cederá su lugar a una hoja única donde cada partido y alianza exhibirá a sus precandidatos, agrupados de manera clara y equitativa.

Este método fue utilizado previamente de manera parcial en ciertos distritos, pero nunca antes formó parte del proceso de elecciones legislativas nacionales en Jujuy. El uso de la BUP busca evitar problemas habituales del sistema anterior, como el faltante de boletas partidarias y la confusión a la hora de ubicar la opción deseada.

Más de 380.000 jujeños están habilitados para participar en estas elecciones, que presentarán a todos los partidos y alianzas oficiales en una única hoja, igual para todos los votantes y diseñada bajo criterios estrictos de legalidad y neutralidad.

De este modo, la adopción de la Boleta Única de Papel no solo representa un cambio en el soporte físico del voto, sino que también modifica la experiencia en el cuarto oscuro y redefine el modo en que los ciudadanos de la provincia ejercerán su derecho cívico. La jornada significará un paso trascendente en la consolidación de un sistema electoral más accesible, equitativo y transparente, alineando a Jujuy con los estándares internacionales recomendados para los actos democráticos.

Qué se vota el 26 de octubre en Jujuy

De acuerdo con la Cámara Nacional Electoral (CNE), Jujuy renovará tres bancas de diputados nacionales durante estos comicios. La provincia no elegirá senadores, ya que esos cargos se renovaron en otros turnos. Este esquema se replica en la totalidad de los distritos del país, cuyo proceso de renovación parlamentaria tiene carácter periódico.

La jornada estará habilitada para votantes desde los 16 años, incluyendo tanto ciudadanos argentinos nativos y por opción como naturalizados desde los 18, siempre que figuren en el padrón y presenten el documento correspondiente.

Cómo será la Boleta Única de Papel de Jujuy

La Boleta Única de Papel para Jujuy refleja todas las listas y alianzas habilitadas para competir por las bancas nacionales. Se trata de una sola hoja, diseñada oficialmente por la CNE, donde aparecen los nombres de los partidos, sus candidatos y las fotos de los principales postulantes.

En esta elección, la boleta incluye siete listas, entre ellas las de La Libertad Avanza, Fuerza Patria y Jujuy Crece (Provincias Unidas). Este sistema suprime el antiguo esquema de boletas partidarias múltiples y elimina la posibilidad de robo o faltante de boletas propias de cada fuerza.

El nuevo formato de la BUP permite que cada votante acceda, en el cuarto oscuro, a una única boleta con toda la oferta electoral. Después de seleccionar la opción de preferencia, el elector marca el casillero correspondiente junto al candidato elegido.

Cómo se vota con la BUP, paso a paso

El votante recibe una Boleta Única de Papel y un bolígrafo oficial al ingresar al establecimiento. El ciudadano entra al box asignado y revisa la boleta, donde figuran todas las listas y los candidatos. Elige su opción marcando con una cruz o tilde en el casillero correspondiente al partido o candidato preferido para diputado nacional. Dobla la boleta siguiendo el instructivo señalizado, para resguardar la confidencialidad del voto. Deposita la BUP doblada en la urna y firma el padrón electoral, completando así el proceso.

La CNE precisó que el procedimiento fue ajustado para garantizar que ningún elector reciba menos opciones ni encuentre dificultades en la elección de los nombres.

Quiénes son los candidatos a diputados nacionales en Jujuy, frente por frente

Luego del cierre oficial del plazo para la inscripción de listas, siete frentes electorales presentaron a sus candidatos para disputar las tres bancas de diputados nacionales que representarán a Jujuy en el Congreso. Estos son los nombres confirmados para cada espacio.

Jujuy Crece (Provincias Unidas)

María Inés Zigarán (actual ministra de Ambiente de la provincia)

Mario Pizarro (secretario de Energía)

Malena Amerise (legisladora provincial)

Suplentes: Fabián Tejerina, Gilda Romero, Pablo Mayans

Primero Jujuy Avanza

Pedro Pascuttini (presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy)

Valeria Valente

Frente de Izquierda de los Trabajadores

Alejandro Vilca

Natalia Morales

Julio Mamani

Natalia López

Leonardo Rivero

Fernanda Giribone

La Libertad Avanza

Alfredo González (presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy)

Bárbara Andreussi

Frente Liberal

Raúl Attie

Celia Yolanda Díaz

Juan Carlos Mamani

Suplentes: Sonia Méndez, Daniel Macías, Karina Rodríguez

Frente Transformación Libertaria

Mercedes Cravero de Savio

Leonardo Ríos

Jorgelina Noelia Daza

Fuerza Patria Jujuy

Leila Chaher

Juan Manuel Soler

Alicia Chalabe

Suplentes: Juan Giusti, Daniela Jaled, Santiago Zamora

Cómo consultar el padrón electoral, paso a paso

Para verificar el lugar de votación y la inclusión en los registros, la Cámara Nacional Electoral habilitó el padrón definitivo. El acceso se realiza de la siguiente forma:

Ingresar al sitio oficial de la CNE: www.padron.gob.ar Introducir el número de DNI y seleccionar el género correspondiente. Completar el código de seguridad que aparece en pantalla. Presionar el botón de consulta y obtener el establecimiento, la mesa y la dirección asignada para la votación.

La consulta permanece disponible hasta el día de la elección. Los electores pueden verificar la actualización de sus datos y el número de orden asignado a la mesa de votación.

La Cámara Nacional Electoral recordó que el documento presentado debe coincidir con el consignado en el padrón y será obligatorio mostrarlo al momento de votar.