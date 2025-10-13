Política

Diputados convocó a Luis Caputo para interpelarlo y que explique los acuerdos con los Estados Unidos

El ministro de Economía fue convocado para este miércoles al mediodía. Aunque la Constitución Nacional establece que los ministros pueden ser convocados, no está prevista una sanción; por eso, se prevé que no asistirá

David Cayón

Por David Cayón

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, fue citado para este miércoles para que brinde explicaciones del acuerdo con el Tesoro de los EEUU

La Cámara de Diputados se apresta a recibir en el recinto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, este miércoles a las 12 horas. La citación al titular del Palacio de Hacienda se realizó en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, conforme lo resolvió el Pleno de la Cámara Baja en la pasada sesión del 8 de octubre.

Los diputados de la oposición votaron la citación invocando el artículo de la Constitución; a fin de cuentas, desde que asumió como ministro, Caputo se negó sistemáticamente a asistir al Congreso de la Nación a pesar de haber sido citado en diferentes oportunidades.

El Artículo 71 de la Constitución de la Nación Argentina establece que cada Cámara del Congreso puede convocar a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir explicaciones e informes que considere necesarios sobre temas específicos. Bajo este requisito, los ministros están obligados a asistir a las sesiones del Congreso cuando son citados.

En la última sesión, la oposición logró aprobar las interpelaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones.

En el caso de Caputo, los bloques opositores reunieron los votos necesarios para convocar al titular de la cartera económica con la intención de que el economista informe sobre las presuntas negociaciones que habría llevado a cabo con el gobierno de los Estados Unidos.

El ministro Caputo (centro) en 2018 cuando era funcionario de Cambiemos. Esta fue la última vez que asistió al Congreso a dar expliciones

El proyecto fue impulsado por el diputado de Unión por la Patria Itai Hagman, quien durante sus fundamentos mostró una boleta ficticia con los nombres del secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, y de la directora del FMI, Kristalina Georgieva, como los “candidatos de La Libertad Avanza" y señaló que son los funcionarios del FMI y del Tesoro de los EEUU quienes tomaron las riendas del modelo económico argentino.

Aunque la citación está pedida vía un artículo de la Constitución Nacional y contó con 131 votos a favor, 70 en contra y una abstención; nadie en el Congreso cree que Toto Caputo abandone su costumbre y asista a la sesión establecida para el próximo miércoles.

“No hay ningún castigo por ausentarse porque la Constitución no previó que un ministro que es citado por el Congreso de la Nación para que explique su rol en determinado momento no concurriera, por lo que entendemos que Caputo se va a negar”, explicó un diputado de la oposición que votó a favor de que el ministro asista al Congreso.

La presidente y el vicepresidente de LLA encabezaron el primer acto de campaña a nivel nacional

La sesión está prevista para las 12 del mediodía con un único tema que es la interpelación al ministro Caputo. Si para las 12:30 no asiste, lo más probable es que los bloques de la oposición -si es que juntaron el quórum- realicen exposiciones políticas por lo menos hasta las 14. A esa hora está citada la Comisión de Presupuesto y Hacienda que se reúne en el anexo de la Cámara Baja.

Según el cronograma que votarán en la Comisión, mañana martes -y un día antes de la sesión de interpelación en Diputados- los legisladores van a votar un cronograma de reuniones con el fin de dictaminar el proyecto de Presupuesto 2026 el próximo 4 de noviembre. En esa misma jornada se votará una nueva citación para que Caputo asista a la Comisión a dar explicaciones del proyecto de ley.

En este caso, los legisladores entienden que el ministro de Economía también intentará no asistir como lo hizo el año pasado. “Dijo que era perder el tiempo ir a discutir y defender un proyecto al Congreso. En realidad tiene miedo escénico”, señaló a este medio un diputado de Unión por la Patria.

Más citaciones

El pleno de la Cámara de Diputados que sesionó la semana pasada también votó la citación para ser interpelados a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y al ministro de Salud, Mario Lugones.

La convocatoria para la interpelación también se realiza bajo el mismo artículo de la Constitución Nacional, pero la intención de los legisladores es que ambos funcionarios expliquen en el recinto las denuncias por el presunto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que se revelaron con los audios del ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo.

(Presidencia)

“Hemos intentado muchísimas veces citar, pedir informes, pedir informes a través de usted, presidente, para conseguir que nos contesten sobre estos temas y no lo hemos conseguido”, señaló el diputado Pablo Yedlin, de Unión por la Patria, tras recordar que tampoco habían recibido respuestas cuando se habían eliminado la cobertura a los beneficiarios del PAMI.

Por este motivo, el dirigente tucumano aseguró: “No tenemos otra alternativa, nuestro reglamento no nos da otra alternativa que pedir la interpelación de estos funcionarios”. Tras manifestar que “esta situación es un escándalo”, solicitó que se votara la orden.

En el caso de la ministra y hermana del Presidente, se especulaba que iba a argumentar que estaba de viaje junto al primer mandatario en los Estados Unidos. Sin embargo, y según la agenda que dio a conocer la Casa Rosada, Karina Milei estaría de vuelta en el país el miércoles a las 8 de la mañana, seis horas antes de la establecida para que se presente en el recinto.

