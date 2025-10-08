Política

Oficializaron la creación del Centro Nacional Antiterrorista

El Gobierno pone en marcha un nuevo organismo para actuar en la lucha contra el terrorismo. Estará integrado por representantes de varios ministerios y áreas clave en la materia

Guardar
El organismo estará bajo la
El organismo estará bajo la órbita de la SIDE. REUTERS/Mariana Nedelcu

A través de un decreto publicado este miércoles en Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la creación del Centro Nacional Antiterrorista (CNA), que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Tal como había anunciado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una conferencia de prensa, sus principales funciones serán la integración y el análisis de información vinculada al terrorismo, la elaboración de estrategias y la coordinación efectiva entre diversos organismos estatales.

La conformación del organismo se hizo efectiva, mediante la publicación del decreto 717/2025 en el Boletín Oficial. La medida alega que el país debe desarrollar procedimientos de coordinación más fuertes, emplear técnicas especiales de investigación y mantener reuniones periódicas entre especialistas en inteligencia para avanzar en ese horizonte.

Además, según detalla la normativa, se deberá establecer “un protocolo de acción que, cuando la situación lo requiera, involucre a todas las autoridades competentes (grupos de trabajo) para explorar e investigar, de manera proactiva, los indicios de todas las fuentes”.

En su considerando, el Gobierno mencionó el resultado del informe realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el marco de la “Cuarta Ronda de Evaluación Mutua”. Así, fijaron acciones concretas que el país debe adoptar a fin de “fortalecer el sistema nacional de lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

Para ejecutar esta iniciativa, se tomó como base los modelos implementados en Estados Unidos y España después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Ambos países “dispusieron la creación de organismos especializados en la lucha contra el terrorismo con la finalidad de coordinar los esfuerzos interinstitucionales en la materia”.

En el texto, reconocen que el fenómeno terrorista actual presenta complejidad transnacional y mantiene conexiones operativas con redes de crimen organizado, lo que motiva a dar una respuesta en caso de ser requerida. Frente a esto, destacaron la necesidad de trabajar de manera coordinada entre las Fuerzas Armadas, la Policía y los distintos organismos relacionado con el tema.

Entre los argumentos, se destaca
Entre los argumentos, se destaca el atentado contra la AMIA y la Embajada de Israel, en el país. Fotografía: Maximiliano Luna

En ese sentido, establecieron que el CNA reunirá a representantes clave de los ministerios y las agencias del Estado, entre los que se incluyen el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Justicia, junto a la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. En el plano internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto será el canal para los pedidos de cooperación de organismos extranjeros o multilaterales con los que Argentina no mantenga actualmente vínculos directos.

El texto se publicó horas después de que se conmemorara el segundo aniversario por la masacre perpetrada por el grupo terrorista Hamas, el 7 de octubre de 2023, en el sur de la Franja de Gaza. Varios civiles, entre ellos familias argentinas, fueron tomadas como rehenes, otros asesinados y algunos permanecen hasta hoy cautivos.

En este sentido, la normativa recuerda el historial de los atentados perpetrados en el territorio, contra la Embajada de Israel en 1992 y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, ambos hechos que permanecen sin una resolución total y son una herida abierta en la historia argentina.

A modo de ejemplo, el Gobierno sostuvo que ataques revelaron deficiencias en los marcos de prevención, cooperación y esclarecimiento. Frente a esos hechos y a la amenaza internacional creciente, la nueva estructura pretende evitar la repetición de episodios similares, alineándose además con tratados firmados, como la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

Sergio Neiffert, Secretario de Inteligencia
Sergio Neiffert, Secretario de Inteligencia de Estado (SIDE)

El CNA funcionará como un órgano de recepción, integración y procesamiento de información, con capacidad para requerir datos y apoyo de entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales. La medida agrega que “para el adecuado funcionamiento y coordinación de la lucha contra el terrorismo, resulta necesaria la participación de distintos órganos y entes del Sector Público Nacional, así como posibilitar la colaboración de las Provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de organismos internacionales y extranjeros, bajo una unidad de comando”.

Entre las principales responsabilidades, se destaca:

  • “Recibir, analizar, integrar y compartir entre sus miembros información relacionada con el ciclo completo del terrorismo”.
  • “Requerir información y asistencia de instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras”.
  • “Elaborar y aprobar lineamientos, estrategias y objetivos generales en la lucha contra el terrorismo”.
  • “Elaborar informes sobre el terrorismo a nivel nacional, regional e internacional”.
  • “Dictar la normativa interna para su funcionamiento”.
  • “Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras”.
  • “Impulsar las propuestas legislativas y normativas necesarias para el fortalecimiento de la prevención y lucha contra el terrorismo, entre otras acciones”.

La CNA estará bajo las órdenes de la SIDE, que tendrá la responsabilidad de dirigir actividades de contrainteligencia y prevención del terrorismo, como estipula la Ley 25.520 y sus modificaciones. Esta proporcionará los recursos humanos y financieros necesarios y designará, a propuesta del Ministerio de Seguridad Nacional, al titular de la unidad encargada de las estrategias operativa. A su vez, contará con “una (1) unidad que estará encargada del diseño de directivas, estrategias, protocolos y lineamientos operacionales en la materia, cuyo titular será designado por el Secretario de Inteligencia de Estado".

Temas Relacionados

SIDECentro Nacional AntiterroristaSecretaría de Inteligencia de EstadoTerrorismoúltimas noticias

Últimas Noticias

Promulgaron la Ley Nicolás, que busca evitar diagnósticos errados y mala praxis

La iniciativa fue impulsada por la madre de Nicolás Deanna, un joven de 24 años que murió por una meningitis bacteriana no detectada a tiempo

Promulgaron la Ley Nicolás, que

El Gobierno busca recuperar el aliento de campaña, pero muestra confusión sobre el daño sufrido

El oficialismo intenta dar por cerrado el capítulo Espert. Sin embargo, el tema tiene derivaciones políticas y judiciales. También, en el Congreso. Y el problema central, para Olivos, es que el caso pega en el eje del discurso “anticasta” y no es un dato menor en el frente externo

El Gobierno busca recuperar el

Para evitar prácticas “opacas” el gobierno implementa un nuevo modelo de compras en el área de discapacidad

Se lleva adelante en la ANDIS. Se habilitan herramientas digitales para supervisar adquisiciones. El Ministerio de Salud refuerza la vigilancia y promueve mayor competencia entre proveedores. La medida se tomó después del escándalo de los audios de Diego Spagnuolo

Para evitar prácticas “opacas” el

El Congreso se encamina a avalar los gastos del 2020, pese al retaceo de datos sobre las vacunas del COVID-19

Los bloques de la oposición -no así dos legisladores libertarios- dispusieron avanzar con un dictamen, aunque con observaciones sobre Salud y otros ministerios. El papel de “abstención de opinión” de la AGN por falta de información

El Congreso se encamina a

El otro desafío clave de Schiaretti: que el PJ cordobés vuelva a ganar las elecciones de medio término

El ex gobernador fue el último candidato del peronismo de Córdoba que ganó una elección legislativa. Ocurrió en el 2013, cuando venció Oscar Aguad. La necesidad de potenciar a Provincias Unidas

El otro desafío clave de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Promulgaron la Ley Nicolás, que

Promulgaron la Ley Nicolás, que busca evitar diagnósticos errados y mala praxis

Elevaron a juicio el caso de Tomás Tello, el joven que fue asesinado en Santa Teresita durante Año Nuevo

Científicos analizaron la huella de carbono de 54 ciudades con datos satelitales: cuál es la que más emite

Cayó uno de los condenados por el crimen de Gonzalo Arco: huyó a Córdoba con un nombre falso y dirigía fútbol femenino

Día Mundial del Pulpo: qué dice la ciencia sobre su inteligencia y los misterios de su sistema nervioso

INFOBAE AMÉRICA
Keir Starmer llegó a India

Keir Starmer llegó a India para fortalecer los lazos comerciales tras la firma del histórico acuerdo de libre comercio

Rescataron a los cientos de escaladores y guías que estaban varados por una tormenta de nieve en el Monte Everest

La Justicia de Costa Rica aprobó la extradición del ex ministro Celso Gamboa a EEUU por supuestos vínculos con el narcotráfico

Cientos de simpatizantes de Bolsonaro marcharon en Brasilia para exigir su amnistía tras la condena por intento de golpe de Estado

Tensión en Georgia: un tribunal ordenó la prisión preventiva para cinco líderes opositores tras las protestas contra el Gobierno en Tiflis

TELESHOW
El abrazo más grande de

El abrazo más grande de Rosario: Nicki Nicole emocionó con su show sinfónico y selló los 300 años de la ciudad con lágrimas y aplausos

El emotivo posteo de Evangelina Anderson dedicado a sus hijos, a dos meses de su separación de Martín Demichelis

La Voz Argentina definió quiénes son los semifinalistas de Soledad Pastorutti y Miranda!

Quién es Matías Roure, el mediático argentino que discutió con Valeria Mazza en el Bailando de España

La Voz Argentina: Luck Ra desafío a Nico Occhiato y el conductor sorprendió al mostrar su talento