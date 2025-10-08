Política

Murió el legislador porteño Gustavo Mola

El diputado pertenecía al bloque UCR/Evolución y tenía 60 años

Por Alejandro Caminos

Guardar
Gustavo Mola, legislador por la
Gustavo Mola, legislador por la Ciudad de Buenos Aires, falleció a los 60 años.

Gustavo Mola, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, murió a los 60 años. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y la Unión Cívica Radical (UCR) porteña confirmaron la noticia esta mañana. Su mandato como integrante del bloque radical con Evolución continuaba hasta diciembre de este año.

“Un tipo de gran corazón. Siempre preocupado por los vecinos más vulnerables de la ciudad. Lo voy a recordar siempre con mucho cariño, era un compañero leal. Siempre alegre y con muchos proyectos”, definió a Mola la presidenta del bloque UCR/Evolución, Manuela Thourte, en comunicación con Infobae.

Por su parte, el Palacio Legislativo local informó: “La Legislatura porteña expresa su profundo pesar por el fallecimiento del diputado Gustavo Mola, del bloque UCR Evolución. La casa parlamentaria extrañará su compromiso con la labor legislativa y su vocación de servicio público y envía sus más sinceras condolencias a su familia, colegas y seres queridos".

En su perfil de X, la UCR de Capital Federal declaró: “Con muchísimo dolor despedimos al legislador Gustavo Mola, militante incansable, cercano a los sectores más populares, amigo leal y gran persona. Acompañamos a su familia, compañeros de militancia y amigos en este difícil momento". Por su parte, el senador Martín Lousteau lo calificó como “una gran persona que nos dejó muy pronto”.

La muerte del parlamentario fue sentida por parte de todo el arco político. En este sentido, el exlegislador porteño y actual diputado nacional, Oscar Zago, expresó: “Con mucha tristeza despedimos al legislador Gustavo Mola. Un hombre de diálogo y compromiso con su trabajo. Mis condolencias a su familia y a todos sus seres queridos".

“Una muy triste noticia el fallecimiento de Gustavo Mola, un gran colega en la Legislatura de la Ciudad. Le mando un fuerte abrazo y acompaño a su familia y amigos en este día", comentó Emmanuel Ferrario, exvicepresidente Primero de la Legislatura y actual diputado porteño.

En tanto que Graciela Ocaña, legisladora y Vicepresidente Tercera, recordó: “Estoy muy triste y conmovida por el fallecimiento del diputado Gustavo Mola. En el día de ayer habíamos estado visitando vecinos de la comuna 8. ¡Qué difícil de creer! Un fuerte abrazo y mis condolencias para sus familiares y amigos. Su trabajo y su recuerdo permanecerán con nosotros para siempre”. Entre otros tantos mensajes.

Sus últimos proyectos

De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de la Legislatura de la Ciudad, Mola asumió su mandato actual el 10 de diciembre de 2021. Durante ese período, presentó 59 proyectos como autor y fue coautor de 262 iniciativas. Desde marzo de 2024 ocupaba la presidencia de la comisión de Vivienda.

Entre sus últimas propuestas destacaron la creación de la reserva ecológica Lagunas de Soldati, el repudio a los vetos presidenciales sobre el financiamiento universitario, la declaración de emergencia pediátrica y el rechazo a la decisión judicial que prohibió la difusión de audios relacionados con la causa por presuntas coimas en Discapacidad, en la que se mencionaba a Karina Milei.

Su último acto en la Casa Parlamentaria fue el pasado jueves 2 de octubre, cuando entregó la declaración de Interés Cultural y Social a la editorial de la Fundación Tejido Urbano.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasCiudad de Buenos AiresLegislatura PorteñaLegislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Últimas Noticias

Diputados, en vivo: las últimas noticias sobre el debate por la reforma de los DNU

En la sesión especial en la Cámara baja habrá un debate con altos momentos de tensión. Varios funcionarios del gobierno nacional están en la mira de la oposición. Además se tratará el proyecto de los gobernadores para coparticipar lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos

Diputados, en vivo: las últimas

Facundo Manes denunció a Martín Menem por amenazas: “Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda”

El diputado nacional acusó que el presidente de la Cámara de Diputados lo amenazó con realizar una “operación de prensa brutal”

Facundo Manes denunció a Martín

José Luis Espert pidió licencia como diputado nacional hasta el final de su mandato

Luego de declinar su candidatura y de renunciar a la Comisión de Presupuesto, el dirigente vinculado al escándalo de Fred Machado también solicitó suspender sus funciones como legislador

José Luis Espert pidió licencia

Audiencia en la Junta Electoral: LLA pide reimprimir las boletas, Fuerza Patria lo rechaza y Ramos Padilla advirtió que el proceso tardaría 15 días

La reunión se celebra en La Plata con todos los apoderados partidarios. También participa Lisandro Catalán, quien en un informe aseguró que el Ministerio del Interior dispone de los créditos presupuestarios necesarios para afrontar el gasto

Audiencia en la Junta Electoral:

El Gobierno apelará el fallo para que Santilli quede como primer candidato y estimó el costo de reimprimir las boletas

En Casa Rosada buscarán ante la Cámara Nacional Electoral que se produzca el corrimiento formal y que Karen Reichardt se ubique como segunda postulante. El ministro Lisandro Catalán detalló cómo es el procedimiento para la eventual impresión de nuevas papeletas

El Gobierno apelará el fallo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Diputados, en vivo: las últimas

Diputados, en vivo: las últimas noticias sobre el debate por la reforma de los DNU

Facundo Manes denunció a Martín Menem por amenazas: “Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda”

José Luis Espert pidió licencia como diputado nacional hasta el final de su mandato

EANA implementará un nuevo sistema de gestión del tránsito aéreo que que busca reducir demoras en vuelos

Crimen de Bastián: condenaron a 21 años de prisión al ex policía que mató al nene de 10 años

INFOBAE AMÉRICA
El Congreso de Brasil aprobó

El Congreso de Brasil aprobó transferir la capital del país a Belém durante la COP30

El hallazgo de una sinagoga de 1.500 años en el Golán revela secretos ocultos bajo un pueblo fantasma

En horas se conocerá el Nobel de Literatura: la última novela de César Aira (el candidato argentino) resume su apuesta

Tras el ataque a su convoy, Noboa reafirmó que “unos pocos vándalos” no le impedirán trabajar por Ecuador

Un tribunal británico juzga a Julia Wandelt por hostigamiento a la familia McCann: los escalofriantes mensajes y visitas de la falsa Madeleine ante la corte

TELESHOW
La íntima revelación de Hernán

La íntima revelación de Hernán Drago entre el dolor, el legado y el recuerdo: “Hace un mes falleció mi papá”

Mónica Farro dio detalles de su salud después de ir a una guardia de urgencia

Ariel Ansaldo abandonó Cuestión de Peso: “Estoy harto de pasarla mal”

Wanda Nara preparó la cena para sus hijos y sorprendió con su propio puntaje a días de comenzar Masterchef Celebrity

Cómo sigue la salud de Thiago Medina: Daniela Celis difundió el nuevo parte médico