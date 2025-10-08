Murió el legislador porteño Gustavo Mola

Gustavo Mola, legislador por la Ciudad de Buenos Aires, falleció a los 60 años.

Gustavo Mola, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, murió a los 60 años. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y la Unión Cívica Radical (UCR) porteña confirmaron la noticia esta mañana. Su mandato como integrante del bloque radical con Evolución continuaba hasta diciembre de este año.

“Un tipo de gran corazón. Siempre preocupado por los vecinos más vulnerables de la ciudad. Lo voy a recordar siempre con mucho cariño, era un compañero leal. Siempre alegre y con muchos proyectos”, definió a Mola la presidenta del bloque UCR/Evolución, Manuela Thourte, en comunicación con Infobae.

Por su parte, el Palacio Legislativo local informó: “La Legislatura porteña expresa su profundo pesar por el fallecimiento del diputado Gustavo Mola, del bloque UCR Evolución. La casa parlamentaria extrañará su compromiso con la labor legislativa y su vocación de servicio público y envía sus más sinceras condolencias a su familia, colegas y seres queridos".

En su perfil de X, la UCR de Capital Federal declaró: “Con muchísimo dolor despedimos al legislador Gustavo Mola, militante incansable, cercano a los sectores más populares, amigo leal y gran persona. Acompañamos a su familia, compañeros de militancia y amigos en este difícil momento". Por su parte, el senador Martín Lousteau lo calificó como “una gran persona que nos dejó muy pronto”.

La muerte del parlamentario fue sentida por parte de todo el arco político. En este sentido, el exlegislador porteño y actual diputado nacional, Oscar Zago, expresó: “Con mucha tristeza despedimos al legislador Gustavo Mola. Un hombre de diálogo y compromiso con su trabajo. Mis condolencias a su familia y a todos sus seres queridos".

“Una muy triste noticia el fallecimiento de Gustavo Mola, un gran colega en la Legislatura de la Ciudad. Le mando un fuerte abrazo y acompaño a su familia y amigos en este día", comentó Emmanuel Ferrario, exvicepresidente Primero de la Legislatura y actual diputado porteño.

En tanto que Graciela Ocaña, legisladora y Vicepresidente Tercera, recordó: “Estoy muy triste y conmovida por el fallecimiento del diputado Gustavo Mola. En el día de ayer habíamos estado visitando vecinos de la comuna 8. ¡Qué difícil de creer! Un fuerte abrazo y mis condolencias para sus familiares y amigos. Su trabajo y su recuerdo permanecerán con nosotros para siempre”. Entre otros tantos mensajes.

Sus últimos proyectos

De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de la Legislatura de la Ciudad, Mola asumió su mandato actual el 10 de diciembre de 2021. Durante ese período, presentó 59 proyectos como autor y fue coautor de 262 iniciativas. Desde marzo de 2024 ocupaba la presidencia de la comisión de Vivienda.

Entre sus últimas propuestas destacaron la creación de la reserva ecológica Lagunas de Soldati, el repudio a los vetos presidenciales sobre el financiamiento universitario, la declaración de emergencia pediátrica y el rechazo a la decisión judicial que prohibió la difusión de audios relacionados con la causa por presuntas coimas en Discapacidad, en la que se mencionaba a Karina Milei.

Su último acto en la Casa Parlamentaria fue el pasado jueves 2 de octubre, cuando entregó la declaración de Interés Cultural y Social a la editorial de la Fundación Tejido Urbano.