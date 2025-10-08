Mientras siguen los coletazos por el caso Espert, el Gobierno lidia con otro posible revés en el Congreso

Javier Milei junto a algunos de sus funcionarios clave, en Córdoba (REUTERS)

En la Casa Rosada dan por sentado, como desde hace meses en cada debate legislativo, que no tienen chances de frenar la reforma de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Los libertarios se preparan para sumar uno más a la seguidilla de tropiezos en el Congreso, justo después de atravesar de manera traumática uno de los reveses más graves de la carrera electoral nacional, con la obligada renuncia del primer candidato libertario en la lista de la Provincia de Buenos Aires, José Luis Espert.

El intento de cambiar las reglas de uso de los decretos es la iniciativa más complicada para el Gobierno de la larga lista de temas que se debatirán hoy, desde las 12, en el recinto de la Cámara baja. Sin mayorías en el Congreso para avanzar con su agenda liberal, Milei necesita de esa herramienta para gobernar. Y ahora la oposición quiere restringírsela, con una inversión del mecanismo vigente.

Hoy, si los legisladores no se expresan, los decretos permanecen vigentes. Con la nueva norma, que tiene media sanción del Senado, el Ejecutivo estaría obligado a conseguir el aval del Congreso en tiempo y forma. Caso contrario, el DNU se caería. Con este cambio, la oposición solo necesitaría una mayoría simple en una de las Cámaras para anular cualquier DNU emitido por el Gobierno tras la sanción del proyecto. Y en Balcarce 50, adelantándose a un nuevo fracaso, ya dijeron que están decididos a vetar más allá de cualquier costo político.

La Cámara de Diputados se encamina a darle otro revés al Gobierno (Gustavo Gavotti)

De todas formas, reconocen que sólo sería una manera de ganar tiempo: saben que sostener los vetos de Milei se transformó en una tarea titánica que últimamente no logran completar.

La eventual aprobación, esta tarde, de los ajustes en la operativa de los decretos será una nueva noticia negativa, que se sumará a un fin de semana para el olvido, al menos para el oficialismo. Tendrá lugar dos días después de que se concretó el lento y desgastante retiro de Espert a su postulación en el distrito más populoso del país, 22 días antes de una elección clave para La Libertad.

Pero no sólo eso. Los coletazos del caso del diputado vinculado con Fred Machado se multiplican a pesar de que finalmente, y en contra de los deseos del Presidente, decidió dar un paso al costado. El Gobierno intenta correr el tema de la agenda, por ejemplo, con el llamativo -o, para la oposición, “ridículo” acto en el Movistar Arena del lunes. O con el anuncio de Patricia Bullrich sobre la creación de un “Centro Nacional Antiterrorista”.

Pero los hechos dificultan esa intención. Por caso, ayer hubo dos novedades con respecto a Fred Machado. Por un lado, que será extraditado a Estados Unidos, luego de que la Corte Suprema habilitara ese proceso en la causa que lo tiene como principal apuntado de una red de lavado de activos y narcotráfico. Por otro, sus declaraciones en una entrevista con radio La Red, donde aseguró que efectivamente contribuyó a financiar la campaña de Espert, entre otros detalles de su vínculo.

José Luis Espert

Mientras que Espert, el mismo día, finalmente fue imputado en la causa que inició Juan Grabois por los USD 200.000 que recibió del detenido empresario.

Además, el Gobierno atraviesa serias dificultades para asegurarse de que Diego Santilli, referente de PRO que iba en quinto lugar, pase a ocupar el primero en la nómina de candidatos libertarios por la Provincia. Ayer, la fiscal federal de La Plata con competencia electoral, Laura Roteta, opinó que el dirigente amarillo no debería encabezar la lista. Y si bien ahora resta que defina el juez Alejo Ramos Padilla, en la Casa Rosada esperan una decisión adversa y ya piensan, como antídoto, en desplazar a la actriz Karen Reichardt, segunda en la lista.

Aunque se desprenda de sus cargos y el Gobierno deje de mencionar a Espert, el tema del amigo del Presidente amenaza con permanecer candente en la previa de las elecciones que se celebran dentro de tan sólo 19 días. Y la oposición, como demostró hoy, tratará de mantenerlo vigente la mayor cantidad de tiempo posible. En la Casa Rosada, de todas formas, se muestran optimistas y aseguran que en unos días el economista quedará en el olvido.