Maximiliano Pullaro: “Los golpes que sufre el Gobierno van a hacer que vuelva el kirchnerismo si no se construye una alternativa”

Entrevista completa a Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, analizó con dureza la actual coyuntura política nacional y alertó por la posible vuelta del kirchnerismo si el oficialismo no logra estabilizar su gestión ni construir una alternativa viable.

“Los golpes que va sufriendo el gobierno va a hacer que vuelva el kirchnerismo si no se construye una alternativa”, aseguró en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

En este contexto crítico, Pullaro profundizó sobre la necesidad de impulsar desde las provincias una alternativa “real y productiva” ante un gobierno nacional al que ve frágil y aislado de las urgencias del país. Remarcó, además, el riesgo que corre la actual administración si no corrige el rumbo y advirtió sobre el efecto búmeran que puede generar la falta de consensos: “El escenario está abierto y si la respuesta a las demandas sociales sigue siendo insuficiente, el kirchnerismo puede volver al poder”.

El mandatario santafesino inició su análisis destacando el motivo principal detrás de la conformación del bloque Provincias Unidas. “Nosotros entendimos que teníamos que crear un espacio político para que no vuelva el kirchnerismo en la República Argentina. Veíamos una fragilidad, una serie de errores que empezaba a cometer el Gobierno y una pérdida de legitimidad en el ejercicio del poder. Además, detectamos un espacio vacante en la política nacional”, precisó el dirigente radical y subrayó que la vocación de su grupo es ofrecer una salida parlamentaria y, a futuro, un proyecto de poder para el país.

“Queremos garantizar una cobertura futura en el Congreso y que ingresen más legisladores que defiendan la coparticipación y que trabajen por un país federal que apueste a la industria, al campo, y al desarrollo de infraestructura”, afirmó. Apuntó contra la visión centralista de la gestión de Javier Milei y reprochó: “No nos pueden decir que la obra pública es corrupción, podemos demostrar que las provincias pueden progresar de manera honesta y equilibrada”.

El gobernador también entregó una pormenorizada crítica a la gestión nacional en materia de inversiones concretas en su provincia. “En Santa Fe muchas de las obras nos las tuvimos que hacer cargo nosotros. Firmamos compromisos en el Pacto de Mayo y, sin embargo, de las trescientas obras comprometidas el Gobierno nacional sólo asumió siete, y no puso un peso en ninguna. Nos sentimos decepcionados porque cuando uno hace un acuerdo lo espera cumplir. Fallaron una vez, van a fallar dos”, disparó Pullaro.

Al profundizar sobre la situación social, Pullaro contrapuso el desarrollo productivo de la provincia con los altos índices de pobreza y marginación. “Santa Fe es próspera, pero existen bolsones de pobreza y de personas que no llegan a fin de mes. Esto es parte de una Argentina gobernada mal durante años. Perdimos la oportunidad de apostar a la infraestructura y desarrollo en la época de los commodities altos. Se derrochó en populismo y terminamos en el déficit, la inflación y la crisis que ahora enfrenta Milei”.

Juan Schiaretti y Maximiliano Pullaro

La autocrítica fue acompañada de una defensa del modelo santafesino. “En Santa Fe demostramos que se pueden hacer reformas consensuadas y diálogo real. Logramos una reforma constitucional con 75% de apoyo legislativo porque entendimos que había que escuchar al resto. Eliminamos privilegios, consagramos Ficha Limpia, terminamos con las reelecciones indefinidas. Hay opciones para avanzar en Argentina, pero se necesita sensatez y diálogo”, remarcó.

El entrevistado trazó críticas dirigidas tanto al oficialismo como al peronismo y defendió el concepto de reforma de estructuras estatales: “La Argentina necesita reformas de fondo para salir adelante. Una reforma laboral es necesaria, pero debe ser debatida y consensuada, no impuesta. Sin consensos, el país no progresa. Lo demostramos en nuestra provincia, donde logramos avanzar reformas previsionales guiándonos por la necesidad y el diálogo con todos los sectores”.

En cuanto a los desafíos económicos, Pullaro subrayó la centralidad del trabajo y la producción: “El país sólo saldrá adelante si genera empleo y crecimiento real. No es un problema de asistencia o de planes, sino de oportunidades. En el interior la gente no quiere planes sociales, quiere trabajo, y eso es lo que defendemos”, aseveró, y pidió dejar de mirar “tanto al AMBA” y recuperar la mirada sobre el país productivo.

Respecto a la posibilidad de que Provincias Unidas sume ministros o nombres propios al gabinete nacional, el gobernador condicionó todo a un giro en la mirada de la actual gestión: “Para que eso suceda, el Gobierno debe cambiar, adoptar una agenda productiva, dejar el ensimismamiento financiero, apostar al desarrollo real. Si siguen en la lógica actual, no será posible. Veo a Milei como un presidente de transición, que puede lograr el equilibrio fiscal, pero no mucho más. No alcanza solo con recortes; hace falta atraer inversiones y consolidar mercados internacionales”.

El mandatario radical también se refirió a las tensiones internas del peronismo bonaerense y la continuidad de las estructuras kirchneristas: “En la provincia de Buenos Aires se jugaban modelos locales y liderazgos regionales. Ahora, en una elección nacional, es otra discusión. El kirchnerismo intentó mostrarse renovado, pero detrás siguen los mismos nombres y las mismas ideas de siempre. En Santa Fe triunfamos porque la gente apostó a una opción honesta y localista”.

La charla cerró con un llamado al diálogo democrático: “La Argentina necesita más diálogo y menos slogans, menos TikTok, menos superficialidad. Hace falta volver a sentarse a discutir de verdad y ponerse de acuerdo en reformas importantes”, pidió Pullaro, quien considera que el futuro del país está atado a la capacidad de sus dirigentes para consensuar y construir poder desde los territorios.

