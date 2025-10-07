La CGT se suma a la campaña del peronismo: habrá un acto en Azopardo, pero sin movilizaciones masivas

Axel Kicillof, con Héctor Daer, Hugo Moyano y su hijo Hugo Antonio

La CGT reforzará su participación en la campaña de Axel Kicillof para las elecciones del 26 de octubre: organizó un acto en la sede cegetista de Azopardo 802 en el que los candidatos a diputado nacional Jorge Taiana, Sergio Palazzo y Hugo Moyano (h.) hablarán sobre “el proyecto estratégico” para la Argentina.

Sobre el tema también se habló en la reunión que el gobernador bonaerense mantuvo este lunes con el cotitular de la CGT Héctor Daer (Sanidad); el líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, y su hijo Hugo en La Plata, donde analizaron la situación política y la campaña electoral de Fuerza Patria.

El encuentro fue difundido por Daer en su cuenta de X: “Nos reunimos para seguir trabajando unidos en la defensa de los derechos de los trabajadores y del pueblo argentino. Con la fuerza del peronismo, avanzamos hacia el 26 con esperanza y compromiso”.

Axel Kicillof, en la noche del triunfo del PJ en Provincia, con los dirigentes de la CGT Héctor Daer, Cristian Jerónimo y Maia Volcovinsky

En rigor, el contacto estaba previsto desde que el hijo de Moyano, abogado laboralista y dirigente de Camioneros, fue incluido en el noveno puesto de la liosta de candidatos a diputado nacional de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires.

Aunque el sindicalismo peronista está comprometido a fondo con la actividad proselitista del PJ y, en particular, con el proyecto político de Kicillof, en la CGT señalaron que no está previsto hasta el momento ningún acto masivo para respaldar a los candidatos de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires.

En cambio, habrá diversos actos en las próximas semanas con protagonismo sindical en Avellaneda y en Lomas de Zamora, por ejemplo, donde la dirigencia local apostará a movilizar a los trabajadores para apoyar a los candidatos del frente peronista.

Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria y candidato a diputado nacional

Uno de los dirigentes que intensificó su actividad en la campaña del peronismo en todo el país es Héctor Daer, el referente sindical más cercano a Kicillof y uno de los que motorizó la candidatura del hijo de Moyano.

En la CGT imaginan que el caso de José Luis Espert va a perjudicar a Javier Milei en las elecciones nacionales y se preparan para sintonizar una estrategia poselectoral con los máximos líderes del peronismo.

Luego de los comicios del 26 de octubre, por otra parte, los jefes sindicales terminarán de definir la conducción de la CGT que se elegirá en el congreso del 5 de noviembre en el estadio de Obras Sanitarias.

Cristian Jerónimo y Jorge Sola, dos de los candidatos a liderar la nueva CGT

El dato de que la CGT promovió a Hugo Moyano hijo para la lista de candidatos está vinculado con la conformación de la nueva estructura cegetista: algunos sindicalistas creen que el líder de Camioneros debería conformarse con esa banca y no insistir en la continuidad de Octavio Argüello, representante de su gremio, en el triunvirato de conducción.

Para otros dirigentes gremiales, en cambio, hay que impulsar una renovación en la cúpula de la CGT mediante el ascenso de “las nuevas generaciones”.

Hugo Moyano y Octavio Argüello

Las negociaciones para definir la nueva grilla de la CGT están a pleno. Así como Moyano busca que siga Argüello y tiene sus aliados, un grupo de unos 20 gremios, que podrían llegar a 50, se empezaron a aglutinar en respaldo de Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) como integrante del triunvirato.

Otro candidato para la nueva conducción es Jorge Sola (seguros), promovido por Héctor Daer, mientras que entró en una zona de dudas el tercer integrante del triunvirato: hasta ahora, parecía que iba a ser Maia Volcovinsky (judiciales) porque buscaban sumar a una mujer, pero no convence su perfil más duro y no está tan claro si es la principal candidata de Luis Barrionuevo (gastronómicos), uno de los dirigentes que quiere mantener su poder en la próxima CGT.