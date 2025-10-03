Política

Martín Lousteau apuntó contra José Luis Espert y desafió a debatir a Alejandro Fargosi

El senador nacional y candidato a diputado por Ciudadanos Unidos dijo que no le cree “absolutamente nada” al candidato libertario tras sus explicaciones públicas y además acusó al postulante a la Cámara baja de La Libertad Avanza de “no dar la cara”

Guardar
Martín Lousteau no cree en
Martín Lousteau no cree en las explicaciones de José Luis Espert (Foto: Adrián Escandar)

En un escenario electoral marcado por acusaciones cruzadas y demandas de transparencia, Martín Lousteau, senador nacional y candidato a diputado por Ciudadanos Unidos, durante una entrevista con Radio Mitre profundizó su postura crítica hacia José Luis Espert, dirigente que enfrenta crecientes cuestionamientos en torno al financiamiento de su campaña de 2019. “No le creo absolutamente nada”, manifestó el legislador radical, tras el video del libertario dando sus explicaciones públicas.

Lousteau insistió en la necesidad de esclarecer no solo las explicaciones que ofrece el economista, sino el trasfondo del origen de los fondos involucrados.

Por otro lado, el ex ministro de Economía criticó también a Alejandro Fargosi, aspirante a la diputación por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Lousteau lo acusó de evitar la exposición pública y el contraste de propuestas.

Según el dirigente, la ausencia de Fargosi en los espacios de debate no solo afecta la campaña, sino que lesiona la calidad del proceso democrático y priva a la ciudadanía de un intercambio sustantivo de ideas.

“No le creo nada a Espert. No le creo absolutamente nada. Lo digo como consultor, porque él dice que cobro 200.000 dólares por un trabajo que ni siquiera llegó a hacer. Lo digo porque se conoce en la política la voracidad de Espert, pero lo digo también por las contradicciones. Ya dio un montón de explicaciones distintas, pero lo más grave no es si me convence a mí o si convence a la gente para votar. Lo más grave es que si él esconde de dónde es el dinero tantas veces, tanto tiempo, es que el dinero viene de un lugar muy complejo. Y a mí me preocupa que el dinero del narco o de otros lugares pueda utilizar personajes y escudarse en cosas como ‘cárcel o bala’ cuando en realidad están tratando de ver cómo entran en la Argentina”, expuso Lousteau.

Lousteau acusó a Alejandro Fargosi
Lousteau acusó a Alejandro Fargosi de esconderse en plena campaña

El senador no se limitó a las sospechas sobre las justificaciones económicas de Espert, sino que amplió la crítica aludiendo a la legislación vigente y su tratamiento parlamentario: “No olvidemos que hubo una discusión muy fuerte, que a mí me tocó darla, en la Comisión de Presupuesto de Hacienda, por el blanqueo de la Ley Bases. Ese blanqueo permitía cosas escandalosas. Permitía blanqueo de narco, permitía blanqueo de extranjeros, de criptomonedas, permitía muchas cosas. Entonces, me preocupa, más allá de si es creíble o no Espert, lo que hay detrás”.

El dirigente de Ciudadanos Unidos también volvió su atención hacia la campaña en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el rol de Alejandro Fargosi. El candidato porteño de La Libertad Avanza fue señalado por Lousteau como un actor ausente en el debate público.

“Espert compite en la provincia de Buenos Aires. Acá, en CABA, el candidato es un candidato que está escondido, que se llama Fargosi. En 2021 tuiteó en contra Espert, el otro día yo se lo recordé. Ahora borró el tuit. No se lo ve, no hace entrevistas. Teníamos un debate programado para la semana que viene y se bajó. El candidato es Fargosi. Yo quiero debatir con Fargosi qué es lo que está pasando con la política económica, quiero debatir con Fargosi qué es lo que está pasando con las familias. Quiero debatir si el rumbo es bueno o malo y cómo se corrige, pero no está Fargosi”, acusó.

El pedido de Lousteau a favor del debate fue explícito: “Es raro postularse a diputado, que es representar gente, y no dar la cara. No solamente no debatir, porque yo creo que el debate es un derecho ciudadano para contrastar propuestas. Y siempre he debatido, pero no es ese el tema. El tema es que directamente está escondido. No opina de Espert. No opina de la economía, no opina de los discapacitados, no opina del Garrahan, no opina de los salvatajes”.

Temas Relacionados

Martín LousteauJosé Luis EspertAlejandro FargosiElecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

El peronismo acelera en la campaña nacional y Kicillof les pidió a los intendentes “no bajar los brazos”

Este viernes alentó a los jefes comunales para el tramo final. Por WhatsApp envió un paquete de piezas de campaña para cada municipio donde gobierna Fuerza Patria. Siguen las recorridas con Taiana y cautela con el caso de Espert

El peronismo acelera en la

La oposición convocó a una sesión en Diputados para reformar los DNU y remover a Espert de Presupuesto

El gobierno de Milei sufrió un duro revés en el Senado este jueves y ahora enfrenta una nueva embestida con proyectos de alto impacto político. La interpelación a Francos también está en el sumario

La oposición convocó a una

De los silencios a las contradicciones: el zigzagueante camino del Gobierno hasta sostener a Espert como candidato en la provincia de Buenos Aires

La cúpula libertaria navegó entre mensajes divergentes, silencios y presiones internas la crisis generada por los vínculos del economista con Fred Machado. A pesar de la aparición de nuevas pruebas, el Presidente le ratificó su respaldo

De los silencios a las

Murió Vera Jarach, un símbolo de las Madres de Plaza de Mayo y sobreviviente de la Italia fascista

Tenía 97 años. Llegó al país en 1939, huyendo de las leyes raciales de Benito Mussolini. Otra vez, la violencia reapareció en su vida tras la desaparición de su hija Franca durante la dictadura de 1976. Participó activamente del movimiento de DDHH. El mensaje de Cristina Kirchner

Murió Vera Jarach, un símbolo

Axel Kicillof habló sobre la denuncia contra José Luis Espert: “Tiene que dar explicaciones verosímiles”

El gobernador bonaerense buscó ser “prudente” sobre el supuesto vínculo con el narcotráfico, pero resaltó la gravedad del caso

Axel Kicillof habló sobre la
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Tesoro de Estados Unidos

El Tesoro de Estados Unidos y el FMI ya están dialogando sobre las opciones de ayuda financiera que tienen para Argentina

Tras el temporal que afectó a una de sus plantas, Toyota reanudará la fabricación de autos en Brasil en noviembre

El Subte tendrá horario extendido durante el fin de semana y el lunes cerrará una estación por obras

La oposición convocó a una sesión en Diputados para reformar los DNU y remover a Espert de Presupuesto

El universo visual de Juan Gatti deslumbra en el Festival de Cine de la UBA: afiches, secretos y una charla inolvidable

INFOBAE AMÉRICA
El grupo terrorista Hamas aseguró

El grupo terrorista Hamas aseguró estar listo para liberar a todos los rehenes israelíes y discutir detalles del plan de Trump

“No te creemos, Lecornu”: el primer ministro francés fracasó en su primer intento de negociar con la oposición

Hong Kong ampliará la vigilancia con cámaras de reconocimiento facial impulsadas por IA

Cancelaron una rueda de prensa del partido de la NBA por el tiroteo contra el Coliseo de Puerto Rico

El Senado de Bolivia aprueba una ley para cesar a magistrados judiciales “auto prorrogados”

TELESHOW
El enojo de Cecilia Milone

El enojo de Cecilia Milone al recordar su relación con Nito Artaza: “Me tratan como si yo fuera una botinera”

Marcelo Tinelli reivindicó el poder inquebrantable de la televisión: “Nunca se va a morir”

Melody Luz respondió con dureza a quienes criticaron a Alex Caniggia por ostentar en las redes en lugar de ayudarla con dinero

Maxi López contó cómo reaccionó Daniela Christiansson a su coqueteo público con Wanda Nara

El íntimo relato de Lola Latorre tras recibirse de abogada: “Me costó más de lo que imaginé”