Martín Lousteau apuntó contra José Luis Espert y desafió a debatir a Alejandro Fargosi

Martín Lousteau no cree en las explicaciones de José Luis Espert (Foto: Adrián Escandar)

En un escenario electoral marcado por acusaciones cruzadas y demandas de transparencia, Martín Lousteau, senador nacional y candidato a diputado por Ciudadanos Unidos, durante una entrevista con Radio Mitre profundizó su postura crítica hacia José Luis Espert, dirigente que enfrenta crecientes cuestionamientos en torno al financiamiento de su campaña de 2019. “No le creo absolutamente nada”, manifestó el legislador radical, tras el video del libertario dando sus explicaciones públicas.

Lousteau insistió en la necesidad de esclarecer no solo las explicaciones que ofrece el economista, sino el trasfondo del origen de los fondos involucrados.

Por otro lado, el ex ministro de Economía criticó también a Alejandro Fargosi, aspirante a la diputación por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Lousteau lo acusó de evitar la exposición pública y el contraste de propuestas.

Según el dirigente, la ausencia de Fargosi en los espacios de debate no solo afecta la campaña, sino que lesiona la calidad del proceso democrático y priva a la ciudadanía de un intercambio sustantivo de ideas.

“No le creo nada a Espert. No le creo absolutamente nada. Lo digo como consultor, porque él dice que cobro 200.000 dólares por un trabajo que ni siquiera llegó a hacer. Lo digo porque se conoce en la política la voracidad de Espert, pero lo digo también por las contradicciones. Ya dio un montón de explicaciones distintas, pero lo más grave no es si me convence a mí o si convence a la gente para votar. Lo más grave es que si él esconde de dónde es el dinero tantas veces, tanto tiempo, es que el dinero viene de un lugar muy complejo. Y a mí me preocupa que el dinero del narco o de otros lugares pueda utilizar personajes y escudarse en cosas como ‘cárcel o bala’ cuando en realidad están tratando de ver cómo entran en la Argentina”, expuso Lousteau.

Lousteau acusó a Alejandro Fargosi de esconderse en plena campaña

El senador no se limitó a las sospechas sobre las justificaciones económicas de Espert, sino que amplió la crítica aludiendo a la legislación vigente y su tratamiento parlamentario: “No olvidemos que hubo una discusión muy fuerte, que a mí me tocó darla, en la Comisión de Presupuesto de Hacienda, por el blanqueo de la Ley Bases. Ese blanqueo permitía cosas escandalosas. Permitía blanqueo de narco, permitía blanqueo de extranjeros, de criptomonedas, permitía muchas cosas. Entonces, me preocupa, más allá de si es creíble o no Espert, lo que hay detrás”.

El dirigente de Ciudadanos Unidos también volvió su atención hacia la campaña en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el rol de Alejandro Fargosi. El candidato porteño de La Libertad Avanza fue señalado por Lousteau como un actor ausente en el debate público.

“Espert compite en la provincia de Buenos Aires. Acá, en CABA, el candidato es un candidato que está escondido, que se llama Fargosi. En 2021 tuiteó en contra Espert, el otro día yo se lo recordé. Ahora borró el tuit. No se lo ve, no hace entrevistas. Teníamos un debate programado para la semana que viene y se bajó. El candidato es Fargosi. Yo quiero debatir con Fargosi qué es lo que está pasando con la política económica, quiero debatir con Fargosi qué es lo que está pasando con las familias. Quiero debatir si el rumbo es bueno o malo y cómo se corrige, pero no está Fargosi”, acusó.

El pedido de Lousteau a favor del debate fue explícito: “Es raro postularse a diputado, que es representar gente, y no dar la cara. No solamente no debatir, porque yo creo que el debate es un derecho ciudadano para contrastar propuestas. Y siempre he debatido, pero no es ese el tema. El tema es que directamente está escondido. No opina de Espert. No opina de la economía, no opina de los discapacitados, no opina del Garrahan, no opina de los salvatajes”.