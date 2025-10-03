La Justicia sancionará con multas de $77.000 a las personas que se saquen fotos con su voto

El próximo 26 de octubre, los votantes emitirán su voto a través del sistema de boleta única papel (BUP) en todo el país (Facebook)

En las últimas elecciones, se hizo costumbre que electores entusiastas, convencidos de su voto, se saquen una selfie con la boleta que colocarán en las urnas, y luego la comparten en las redes sociales. Para la próxima votación de las elecciones legislativas del 26 de octubre, esa práctica será sancionada.

Así lo resolvió el Juzgado Federal N°1 de La Plata, encabezado por Alejo Ramos Padilla. La prohibición estará vigente cuando se estrene en todo el país -para cargos electivos nacionales- la implementación de los primeros comicios con boleta única papel (BUP). Las personas que compartan imágenes donde queden de manifiesto el sentido de su voto tendrán una multa de 77.000 pesos.

La medida se desprende del artículo 71 inciso G del Código Nacional Electoral (CNE). En ese punto, se establecen unas 8 prohibiciones durante la celebración del acto electoral, entre ellas, “a los electores tomar fotografías de la Boleta Única durante los comicios”, señala el texto normativo. En el artículo 128, se incluye que se impondrá multa de hasta 200 módulos electorales si se incumple ese punto.

Esta restricción, con su correspondiente sanción, fue una de las modificaciones que se incorporaron en la sanción de la ley de boleta única, el 1 de octubre del año pasado.

La secretaria electoral del mismo juzgado, Daniela Sayal, indicó a La Nación que la decisión de precisar la multa económica tiene el sentido de “proteger al electorado y evitar que se condicione el sufragio mediante un sistema de reporte a punteros políticos”.

Además de estas prohibiciones, se implementaron más cambios en el proceso electoral, a raíz del debut de la BUP en la provincia de Buenos Aires, donde están habilitados para participar 14 millones de electores. Leandro Luppi, otro de los secretarios electorales del Juzgado Federal N°1, afirmó que el nuevo sistema volverá el mecanismo “ágil y seguro”. Durante la jornada electoral, ya no estará presente el tradicional sobre y el cuarto oscuro. En su lugar, los votantes encontrarán los modelos de la boleta única papel con imágenes, nombres y colores de listas exhibidos en los pasillos de los locales de votación para facilitar la elección antes de recibir la papeleta.

El procedimiento consiste en que, una vez en la mesa, el elector recibirá la boleta desde un talonario troquelado y una lapicera indeleble. Detrás de un biombo de cartón, deberá marcar la opción de su preferencia con una cruz y luego doblar la boleta para depositarla en la urna, preservando el secreto del sufragio.

El juez Alejo Ramos Padilla, durante una jronada de capacitación electoral en la provincia de Buenos Aires (Facebook)

Para despejar dudas, cada mesa contará con la presencia de un presidente y dos vocales, incrementando la cantidad de autoridades respecto a votaciones previas.

Durante la primera jornada de capacitación para fiscales y autoridades partidarias en la provincia de Buenos Aires, Sayal destacó que los modelos de la boleta y los sistemas de control buscan que “el ciudadano asegure su voto antes de recibir la papeleta” y que la trazabilidad de los materiales, mediante códigos de barra y seguimiento de urnas y talonarios, garantiza la transparencia del proceso.

“No hay modo de que los partidos fragüen el talonario”, añadió Luppi, al argumentar que los talonarios llegan precintados directamente desde el correo, con un código de barras y su respectivo número de mesa. En ningún momento la papeleta pasa por manos de los fiscales. “Solo participan en el momento de apertura y cierra de las mesas y de la fiscalización”, puntualizó.

La capacitación sobre el nuevo sistema comenzó en La Plata y se extenderá a los 135 municipios de la provincia, tanto de manera presencial como virtual. El 26 de agosto, el juez Ramos Padilla compartió en las redes sociales una de las actividades de instrucción junto a las autoridades de mesa del distrito bonaerense. Por otro lado, la Cámara Nacional Electoral (CNE) puso en marcha una plataforma en línea para practicar el procedimiento.

Al referirse sobre el inicio tardío de las capacitaciones, Sayal explicó que esta mora obedeció a la necesidad de esperar la finalización de las elecciones locales del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, para prevenir confusiones. En esos comicios, se votó con el antiguo y tradicional sistema de la boleta sábana.