Nuevo tuit de CFK contra Milei: rebautizó a La Libertad Avanza y creó la nueva expresión “NMAP”

La exjefa de Estado se refirió al rumbo económico y dio por descontado que habrá una devaluación después de las elecciones nacionales

CFK en el balcón de
CFK en el balcón de su departamento en donde cumple prisión domiciliaria (Foto: Gustavo Gavotti)

La expresidenta Cristina Kirchner tuiteó nuevamente enfocándose en el rumbo económico del país pero, en esta ocasión, proyectándose al día después de las elecciones del 26 de octubre. ″¡Ay Milei!... Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás", sentenció desde San José 1111.

Y prosiguió: “Ayer, el Contado con Liqui se te fue a más de 1500 pesos y el Riesgo País a más de 1200…Y, para colmo… ¿mandaste al Banco Central a aclarar (no aclares que oscurece) que las billeteras virtuales no pueden vender dólares a precio oficial cuando venían haciéndolo hace más de un año?“.

A lo que respondió en tono desafiante: “Daaaaaaaaaale…Milei… NMAP: Nada Marcha de Acuerdo al Plan“. Y enumeró: ”No dolarizaste, no quemaste el Banco Central (al contrario “libertario”… lo utilizás todos los días para intervenir el precio del dólar), tu “competencia de monedas” fracasó, hay más dólares “en el colchón” que nunca, el consumo se desploma, las fábricas cierran y despiden trabajadores, los comercios están vacíos. ¡Sí Milei!... LRA: La Recesión Avanza… ¡y los dólares se te siguen yendo!“, rebautizó CFK a LLA.

Además, la exprimera mandataria que cumple arresto domiciliario en su departamento de Constitución, dio como “principio de revelación” que el Presidente no es un experto en crecimiento económico. “Milei, menos todavía sin dinero, no es … y mejor ni te cuento sin dólares".

Y dejó un postdata para el caso Espert, acerca de la situación del candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, ante un presunto vínculo con el narcotráfico al cual hoy se refirió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Imagínese que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco, o que hayan recibido plata”.

“¿Y lo del “Profe” Espert? ¿Qué me contás Milei? Tu primer candidato a diputado nacional en la PBA, el que gritaba “cárcel o bala”… asociado y recibiendo dólares de los narcos. Ustedes son todos iguales… gritan en la tele y arreglan por abajo", concluyó CFK.

“¡Qué olor a default!”

El sábado 20 de septiembre, la expresidenta ya había arremetido con una fuerte crítica dirigida a Javier Milei, y al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Al mencionar la venta de reservas del Banco Central y la solicitud reiterada de préstamos internacionales, aseguró “¡Qué olor a default!“.

En el texto, que difundió en sus redes sociales y al cumplirse 100 días de su detención domiciliaria, CFK afirmó que el gobierno libertario gastó más de mil millones de dólares en solo dos días, situación que -según su visión- evidencia una gestión económica orientada a favorecer el denominado “carry trade” antes que la defensa del peso argentino.

"Acá la única banda es
"Acá la única banda es la “banda del carry trade” del ‘Toto’ Caputo que, por segunda vez, se están llevando puesto el país como hicieron primero con (Mauricio) Macri”, sentenció CFK contra el ministro de Economía de Milei

La exvicepresidenta durante la gestión de Alberto Fernández comenzó su publicación con el clásico “¡Che Milei", y agregó: “Te fumaste más de mil millones de dólares en apenas dos días (...) Córtenla con el verso ese de ‘vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda’, que acá la única banda es la “banda del carry trade” del ‘Toto’ Caputo que, por segunda vez, se están llevando puesto el país como hicieron primero con (Mauricio) Macri”.

A su vez, acusó a la administración actual de financiar la “fuga a dólar barato” con fondos obtenidos de préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Y advirtió sobre la posibilidad de un nuevo pedido de crédito al gobierno de Estados Unidos, calificando esa posibilidad de “riesgo de explosión económica”.

