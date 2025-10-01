Política

Patricia Bullrich: “Macri tiene mucho para aportar, para nosotros es importante”

La ministra de Seguridad, que se encuentra enfrentada con el líder del PRO, valoró su acercamiento al presidente Javier Milei. Además, habló de la detención de Pequeño J y de la situación de José Luis Espert

Guardar
Patricia Bullrich
Patricia Bullrich

“El día de ayer logramos capturar en Perú a los principales sospechosos del triple crimen narco en la provincia de Buenos Aires”, declaró Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, durante una entrevista en radio La Red. La funcionaria subrayó la importancia de la colaboración entre diferentes organismos de seguridad: “En colaboración, el Gobierno, Policía Federal Argentina, Interpol, el Ministerio de Seguridad nacional y provincial, y la Justicia provincial, se logró detener a estos culpables”.

Según Bullrich, con la detención de “Pequeño J” y Osorio, se desarticuló a la banda principal responsable de los asesinatos de Lara, Brenda y Morena, las tres chicas asesinadas en Florencio Varela. Sin embargo, advirtió que persiste la preocupación por la brutalidad y el salvajismo del delito: “No son una organización sofisticada. Es algo primitivo, salvaje, brutal, pero eso no quiere decir que atrás haya alguna organización. Lo importante es que las hacés, las pagás, no quedás libre y eso es importante”.

La ministra detalló que las investigaciones las conduce la provincia, mientras que desde el gobierno nacional colaboran en la búsqueda de prófugos. Añadió: “Nosotros colaboramos como lo venimos haciendo desde el primer día, pero no estamos en la investigación”.

Bullrich abordó la problemática de las organizaciones extranjeras e hizo foco en la falta de controles migratorios y antecedentes, señalando: “Aquellos delincuentes con antecedentes no debían entrar a la Argentina. Nos lo paró la Justicia y lo llevamos adelante del 2018 al 2019. En el 2020, Alberto Fernández lo sacó y ahora en el 2024, lo volvimos a poner y la Justicia lo declaró inconstitucional”.

Al analizar la situación nacional en materia de narcotráfico y seguridad, Bullrich remarcó las diferencias entre provincias y cuestionó las políticas garantistas: “Dentro de la Argentina, durante muchos años, permeó una filosofía penal totalmente zafaroniana, garantista, que le permite hasta hoy, en la provincia de Buenos Aires, los presos tienen celulares”. Subrayó además el contraste con experiencias de provincias como Mendoza en políticas criminales y leyes como el banco de ADN y la ley antimafia.

La ministra insistió en la necesidad de avanzar hacia una coordinación federal más estricta: “El país federal implica que vos hagás acuerdos. Nosotros permanentemente en el Consejo de Seguridad Interior firmamos acuerdos”. No obstante, enfatizó las diferencias de criterio: “Hay quienes piensan que es una invasión a la privacidad pedirle el documento a una persona. Nosotros sacamos una cantidad de cosas, pero en el país federal, las provincias son previas a la nación”.

Sobre la problemática de los celulares en las cárceles, Bullrich fue enfática: “En la provincia de Buenos Aires lo tiene que sacar Kicillof. Tiene que derogar la norma que le permite a los presos tener celulares”. Según la ministra, la condescendencia con presos peligrosos facilitaría la continuidad de los delitos desde los penales: “Permitirles seguir teniendo celulares no es una buena estrategia”.

Respecto a la lucha contra el narcotráfico, Bullrich defendió la gestión nacional y el trabajo en las fronteras: “La cantidad de droga que se secuestra en las fronteras es inédita, la más importante de la historia argentina”. Reconoció, sin embargo, que existen limitaciones tecnológicas y desafíos estructurales: “La tecnología que tenemos la utilizamos, por supuesto, pero la Argentina no tiene la que debería”.

Consultada por la situación política general, la ministra afirmó que el gobierno nacional enfrenta dificultades en la aprobación de leyes por el accionar de la oposición en el Congreso. “Entró una situación de proyecto, proyecto, proyecto… Todas las semanas, a toda hora, un bombardeo [en el Congreso]. Eso nos desestabilizó, nos hizo perder a los argentinos seis meses”, sostuvo Bullrich.

El acercamiento con Mauricio Macri y la situación de Espert

En relación al regreso del expresidente Mauricio Macri al círculo de Javier Milei, la ministra consideró: “Me parece que Macri tiene mucho para aportar, mucho para ayudar. Para nosotros es realmente importante que esté”.

Sobre la coyuntura parlamentaria y la necesidad de acuerdos, Bullrich subrayó: “Tenemos que armar un bloque de gobernabilidad, sin duda. Hay que sumar el número necesario como para poder sacar las leyes que el país necesita, la reforma impositiva, bajar impuestos, tener condiciones laborales que permitan mantener el trabajo”.

Acerca de la situación de José Luis Espert, candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, la ministra fue clara: “Es algo del 2019. Hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó. Porque él puede haber presentado en la Justicia Electoral una explicación, y esa explicación puede ser válida o no. Es importante conocerla”. Remarcó que en su espacio no pueden aceptar conductas ni vínculos con el narcotráfico: “Imagínese que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco, o que hayan recibido plata”. Ante la consulta sobre la candidatura de Espert, concluyó: “Es muy importante en este momento aclarar la situación ya. Ya hay que aclararla”.

Por último, ante preguntas sobre su futuro político, Bullrich prefirió la cautela y respondió: “Primero me tienen que elegir. No hay que dar nada por hecho. Hay que ser humilde en las elecciones. Toda la vida hay que remarla, vos sabés. La vida hay que trabajarla”.

Temas Relacionados

Patricia BullrichJosé Luis EspertÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Milei convocó a todo su Gabinete en Casa Rosada para definir los próximos pasos antes de ingresar de lleno en la campaña electoral

El Presidente convocó a su cúpula de Gobierno. Habrá conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni al mediodía

Milei convocó a todo su

“En Córdoba, soy Milei”, dijo Gonzalo Roca, el principal candidato libertario en la provincia

El empresario del sector de combustibles encabeza la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia. Aseguró que se metió en la política por la “indignación” y “bronca” por el manejo de la pandemia de covid en el país

“En Córdoba, soy Milei”, dijo

El Club Político Argentino le pidió al Gobierno firmeza en la lucha contra las bandas narco que “operan casi libremente en el país”

La entidad civil reclamó acciones urgentes y coordinadas por el triple femicidio de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela

El Club Político Argentino le

El Gobierno presentará hoy el programa “Familia Militar”, que incluye descuentos y beneficios para todo el personal de Defensa

El plan incluye tanto a los uniformados como a veteranos, retirados e incluso empleados civiles del sistema

El Gobierno presentará hoy el

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de la provincia de Buenos Aires

Luego de las elecciones provinciales del 7 de septiembre, los bonaerenses vuelven a las urnas para las legislativas nacionales del 26 de octubre. Qué candidatos se presentan y cómo votar con la BUP

Elecciones 2025: así será la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detectan por primera vez las

Detectan por primera vez las huellas tempranas del Parkinson en el cerebro humano

Triple femicidio narco, en vivo: la Policía de Perú confirmó la inminente expulsión del país del principal ladero de “Pequeño J”

“En Córdoba, soy Milei”, dijo Gonzalo Roca, el principal candidato libertario en la provincia

El Club Político Argentino le pidió al Gobierno firmeza en la lucha contra las bandas narco que “operan casi libremente en el país”

Receta de soufflé de zanahorias, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Cómo “Abaporu” fue esencial para

Cómo “Abaporu” fue esencial para construir la identidad nacional de Brasil

Cierran una mega muestra de Dalí en Italia: eran obras falsas

Microplásticos: un nuevo estudio los asocia con menor densidad ósea y mayor riesgo de fracturas

La historia de Carlos Linneo: el hombre que revolucionó la biología y cambió su propio nombre

El daño del tabaco se transmite a la siguiente generación: los hijos de padres fumadores envejecen más rápido

TELESHOW
Contestó mal una pregunta sobre

Contestó mal una pregunta sobre Emilia Mernes y quiso abandonar el estudio: “¿Pero sabés quién es?

La reflexión de Camila Deniz ante la mejoría de su hermano Thiago Medina: “Gracias por estar”

Marcelo Tinelli sorprendió al revelar cuántos Martín Fierro obtuvo en su carrera: “El primero lo gané a los 31″

La emoción de Catherine Fulop por el embarazo de su hija Oriana: “Estoy llorando sola en el baño de un hotel”

El mensaje de Cris Morena para sus nietos Franco y Valentín: mucho orgullo y el guiño a Susana Giménez