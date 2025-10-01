El Gobierno informó que la entrega de chapas patente está normalizada y culpó a la gestión anterior por las demoras

El Ministerio de Justicia implementó medidas extraordinarias para garantizar la provisión estable de chapas identificatorias

La entrega de chapas patentes para vehículos 0 km en Argentina volvió a su ritmo habitual desde el 1 de septiembre, según anunció el vocero presidencial Manuel Adorni este miércoles 1 de octubre. La normalización de este trámite llegó luego de meses en los que los automóviles 0 kilómetro circularon con un papel en sus parabrisas y lunetas, debido a problemas en la distribución de las tradicionales chapas metálicas.

El portavoz presidencial afirmó que la regularización de la distribución de patentes fue posible tras implementar medidas extraordinarias por parte del Ministerio de Justicia. Según detalló, estas acciones incluyeron la convocatoria a dos concursos de precios exclusivos con firmas privadas, así como la apertura inédita de un proceso licitatorio para la provisión nacional de placas metálicas. Esta decisión, puntualizó la vocería, marca el final del régimen en el que la Casa de Moneda mantenía el control absoluto sobre la fabricación y distribución de las chapas, algo que, de acuerdo al Gobierno, contribuyó de manera directa a la crisis de abastecimiento.

La entrega de chapas patentes para autos 0 km en Argentina se normalizó tras meses de demoras

En conferencia de prensa, el vocero fue categórico al asignar la responsabilidad del reciente desabastecimiento a la administración previa. El esquema anterior, sostienen desde el Ejecutivo, provocó serias dificultades logísticas por depender de un único proveedor vinculado al Estado, lo que resultó en un aumento sostenido de los costos y problemas recurrentes de calidad en la producción de las patentes.

Según Adorni, “la crisis heredada del gobierno anterior” forzó la intervención del Ministerio de Justicia para restablecer un suministro estable y suficiente a las distintas dependencias del Registro del Automotor del país. Las medidas implementadas incluyeron, por primera vez, la organización de una licitación pública y abierta a empresas privadas, con la que se puso término al “monopolio de la Casa de la Moneda”, el organismo estatal encargado oficialmente de la impresión y provisión de numerales y documentos oficiales. La vocería oficial afirmó que, hasta ese momento, el sistema imperante “había generado desabastecimiento, patentes costosas y con materiales de mala calidad”.

El Gobierno atribuye la crisis de abastecimiento de patentes al monopolio de la Casa de la Moneda y a la gestión anterior

La ocasión también sirvió para que la Casa Rosada remarcara que, además de incrementar la disponibilidad de chapas para autos cero kilómetro, el nuevo método garantizará que las unidades entregadas sean de mayor calidad y se comercialicen a un valor sensiblemente inferior al del período anterior. De acuerdo al comunicado, el cambio de régimen permitirá tener una oferta más diversificada, lo que incidirá tanto en el precio final para los usuarios como en los tiempos de entrega de la documentación correspondiente a los vehículos nuevos.

Además, la reactivación de la entrega de patentes coincide con el retorno a la plena vigencia de las multas por circular sin patente, que vuelven a aplicarse tras la normalización en la entrega de matrículas, poniendo fin a la flexibilidad que se había tolerado durante la crisis de producción de chapas.

La reactivación de la entrega de patentes coincide con el regreso de las multas por circular sin placa en Argentina

La Dirección Nacional de Propiedad Automotor (DNRPA) habilitó una herramienta digital para que los usuarios consulten la disponibilidad de sus chapas metálicas, facilitando así el cumplimiento de la normativa. El sitio web oficial permite verificar en tiempo real si la patente está lista para ser retirada, lo que reduce la posibilidad de excusas ante eventuales controles.

El monto de las multas varía según la jurisdicción, ya que cada una determina el valor a través de las Unidades Fijas (UF), cuyo cálculo se basa en el precio del litro de nafta Súper. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la UF equivale al 50 % del valor de ese combustible, mientras que en la provincia de Buenos Aires corresponde al valor completo de un litro. En CABA, la sanción puede alcanzar hasta 1.000 UF, lo que representa $798.000, mientras que en la provincia oscila entre 50 y 100 UF, es decir, entre $80.300 y $160.600, según fuentes del Ministerio de Justicia de la Nación.

La crisis en la producción de chapas patente se originó en 2023, cuando las restricciones a la importación provocaron demoras en la llegada de insumos al proveedor estatal, lo que afectó la fabricación de matrículas. La situación llevó a que más de 600.000 vehículos circularan con patentes de papel, una cifra inédita en el país. Para revertir este escenario, el Gobierno nacional reemplazó a la Casa de la Moneda como productor y designó a Tonnjes Sudamericana como nuevo proveedor.