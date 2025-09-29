Política

Milei debió suspender el acto de campaña en Ushuaia por protestas del kirchnerismo y retornó a Buenos Aires

El Presidente no pudo desarrollar la actividad programada debido a manifestaciones convocadas por funcionarios del gobierno local. Habló en la calle con un megáfono y la comitiva decidió volver

Guardar
Protestas contra Javier Milei en Tierra de Fuego

Javier Milei no pudo realizar con normalidad el acto de campaña que tenía previsto en Ushuaia, Tierra del Fuego, debido a protestas en su contra que se organizaron en las zonas aledañas a donde estaba planeada la actividad.

Según recopilaron e informaron fuentes de La Libertad Avanza, las manifestaciones fueron promovidas por funcionarios del gobierno local, a cargo del peronista Gustavo Melella. Por caso, Chats filtrados de grupos vinculados a dirigentes del peronismo daban cuenta de una convocatoria a empapelar la ciudad con consignas de repudio a la visita presidencial.

Debido a esta situación, el Presidente habló brevemente con un megáfono en la calle, cerca del hotel donde se alojó, y luego la comitiva decidió retornar a Buenos Aires. El avión despegó 18.30.

“Bajó la inflación, la inseguridad, la pobreza y la indigencia, todo abrazando las ideas de la libertad. Les pido que no aflojen. Esta vez el esfuerzo va a valer la pena. No queremos volver al pasado, queremos seguir el camino de la esperanza. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, dijo el mandatario en el breve intercambio con la militancia.

Los chats de funcionarios fueguinos
Los chats de funcionarios fueguinos convocando a marchar

El presidente Milei tenía previsto encabezar un acto en la intersección de San Martín y Don Bosco, una esquina céntrica, tradicional de Ushuaia. En paralelo, estaban organizadas dos marchas opositoras en plazas cercanas, en un contexto de protestas por las políticas de baja de aranceles a las importaciones que dispuso el Gobierno nacional, algo que los trabajadores fueguinos consideran perjudiciales para la industria local.

Así, las marchas paralelas fueron corriéndose de lugar, en los alrededores de donde el presidente tenía planeado hablar ante sus seguidores. El clima adquirió una tensión marcada durante toda la jornada.

Las protestas, a su vez, fueron realizando piquetes circunstanciales en diferentes calles. Todo en las cercanías de donde tenía pensado presentarse el Presidente.

Finalmente, en medio de ese clima espeso, Milei decidió realizar una breve intervención a la salida por uno de los laterales del hotel Albatros, su lugar de hospedaje durante la visita a la provincia mas austral de la Argentina. “Somos conscientes del enorme esfuerzo que realizan día a día. No aflojemos ahora, que el esfuerzo de cambiar la Argentina para siempre valga la pena”., insistió el jefe de Estado reiterando el pedido de acompañamiento.

Javier Milei habló con un megáfono en Tierra de Fuego

Pese a que el libertario pudo dejar una expresión ante sus seguidores, el acto organizado inicialmente no pudo concretarse por las manifestaciones que ganaron protagonismo e hicieron sentir la preocupación de los trabajadores de las industrias tecnológicas.

Con el presidente ya en el aeropuerto para embarcar de regreso a la Ciudad de Buenos Aires, los cruces siguieron en las calles de Tierra del Fuego, esta vez entre los seguidores libertarios y los protagonistas de las marchas opositoras. A pesar del fuerte contrapunto entre ambos sectores, al cierre de la jornada no se habían reportado incidentes que revistan mayo gravedad.

Protestas en las calles de
Protestas en las calles de Ushuaia durante la visita de Milei

La agenda de Milei

Horas antes, el gobierno exhibió el recorrido de Milei por las instalaciones industriales de Newsan objetivo inicial de la visita a Tierra del Fuego. Allí el mandatario defendió con énfasis el rumbo económico de su gestión y la vigencia del régimen de exención impositiva en la provincia. Acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y los candidatos de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del 26 de octubre, Agustín Coto y Miguel Rodríguez, el presidente fue recibido por el CEO de Newsan, Luis Galli, y el Director Industrial, René Ceballos, quienes expusieron los avances de la compañía en desarrollo tecnológico, empleo calificado e inversión.

Suspendido el acto previsto, Milei
Suspendido el acto previsto, Milei habló por un megáfono en una salida lateral del hotel

El presidente abordó allí las críticas y resistencias que enfrenta su administración, atribuyéndolas a la magnitud de las reformas impulsadas. “Imaginate alguien que está haciendo una reforma de 180 grados como la que estamos impulsando nosotros, evidentemente el statu quo se va a quejar”, afirmó Milei a Aire Libre.

El jefe de Estado contrastó los logros de su gestión con la situación heredada, preguntando: “¿O acaso querés volver a niveles de inflación del 300%, o del 1,5 diario, que iba escalando a los 17.000; o 57% de pobres, una economía estancada desde el año 2011? Por lo tanto, está claro: hay que dejar el pasado atrás y hay que avanzar”.El mandatario subrayó la relevancia de las próximas elecciones legislativas, previstas para el 26 de octubre, y pidió el respaldo ciudadano para continuar con el proceso de transformación. “Estamos a mitad de camino”, insistió.

