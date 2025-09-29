Política

El Gobierno imputó a la empresa de viaje de egresados que estaba a cargo de los alumnos que se grabaron con cánticos antisemitas

A través de la Secretaría de Industria y Comercio se apuntó contra Baxxter, quien era responsable por los chicos que se filmaron cantando “hoy quemamos judíos”. Qué delitos se les marca y la millonaria multa que podría pagar

Repudio de la Escuela Humanos tras cantos antisemitas en viaje de egresados

Luego de la viralización de las imágenes de un grupo de alumnos en Bariloche con cánticos antisemitas, el Gobierno de la Nación decidió imputar a Baxxter, la empresa de viajes de egresados que estaba a cargo del curso en cuestión.

A través de una presentación realizada por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, se decidió investigar a la firma por infracciones a los artículos 5 y 8° bis de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Todo ocurrió tras la difusión de un video de un curso de la Escuela Humanos donde se escucha a los alumnos cantar: "Hoy quemamos judíos“.

De acuerdo a lo que se conoció hasta el momento, las imágenes datan del pasado 10 de septiembre, cuando en Bariloche estaban los alumnos de la institución de Canning. Rápidamente, tras la viralización del video, se generó una fuerte ola de repudio y cuestionamientos.

El edificio de la Escuela Humanos

En sus redes sociales, este colegio destaca que desde 2019 lleva el título de Embajadores Mundiales de la Paz. Esta distinción fue entregada por la agrupación Mil Milenios de Paz en un acto que se realizó en el Senado de la Nación.

El Gobierno remarcó que los estudiantes fueron alentados por el coordinador del grupo, un empleado de la firma de viajes, para corear “consignas antisemitas” contra los alumnos de la Escuela ORT.

De acuerdo a lo que se conoció hasta el momento, chicos de este colegio habrían tenido una pelea el domingo 14 de septiembre por dichos antisemitas con alumnos de la Escuela Humanos. Todo se habría iniciado por dichos en el hall del hotel que compartían y tuvieron que ser trasladados en un importante operativo de nuevo para Buenos Aires.

El Gobierno imputó a Baxxter, la empresa de viaje de egresados a cargo de los estudiantes que cantaron dichos antisemitas

En ese sentido, esto “implicaría una infracción al artículo 8 bis de la Ley 24.240 que dispone que todo proveedor deberá ‘garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios’ y deberá ‘abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias’”.

Además, en la presentación del Poder Ejecutivo, destacaron que este artículo prevé la “obligación de garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores”.

“La empresa ya fue notificada de la imputación realizada por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial y tendrá cinco días para realizar su descargo. En caso de ser sancionada, se aplicarían las multas previstas en la Ley de Defensa del Consumidor, de hasta 2100 millones de pesos”, explicó el comunicado del Gobierno.

El Gobierno imputó a Baxxter por los dichos antisemitas

Este lunes, la empresa informó que despidió al coordinador que estuvo a cargo del grupo del Colegio Humanos.

Y agregaron: “Asimismo, nos comunicamos con la DAIA, siendo la principal organización que representa a la comunidad judía en la Argentina, luchando contra el antisemitismo y la discriminación, promoviendo los derechos humanos y el diálogo interreligioso y garantizando la seguridad de la comunidad; con la cual estamos en permanente contacto uniendo fuerzas y trabajando en forma conjunta para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir”.

Ayer, una vez que las imágenes de los estudiantes fueron viralizadas, desde Baxxter emitieron un escrito para hacer referencia a la situación y sostuvieron que la empresa “desea expresar categórico y enérgico rechazo, manifestando que no compartimos bajo ningún concepto los dichos aberrantes expresados por el grupo, ya que esos mensajes no representan, ni reflejan los valores de nuestra empresa, fundada en el respeto, la igualdad y la convivencia pacífica”.

Repudiable acto antisemita en un viaje de egresados: un grupo de alumnos fue filmado mientras cantaban contra los judíos

Lamentamos profundamente lo ocurrido y reiteramos que el verdadero espíritu de nuestra labor es acompañar a los estudiantes en una etapa tan significativa de sus vidas, promoviendo siempre valores de unión, respeto y solidaridad. Redoblaremos nuestros esfuerzos y se tomarán las medidas necesarias para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse NUNCA MÁS!!!”, continuaron.

Por otro lado, el presidente de la nación, Javier Milei, se expresó tras la viralización de las imágenes y escribió un posteo en sus redes sociales: “REPUDIABLE”.

En tanto, según puedo saber Infobae, el abogado Jorge Monastersky emitió una denuncia por el delito de actos discriminatorios en perjurio de la comunidad judía. Buscarán identificar a los alumnos que cantaron la canción, al coordinador como al padre acompañante que estuvo con el curso.

