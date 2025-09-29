Política

El Gobierno activa la discusión de la reforma tributaria que Milei quiere en 2026 y la tratará hoy en el Consejo de Mayo

La discusión será debatida esta mañana en el órgano presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y que tiene la presencia de diferentes sectores políticos, de las empresas y el sindicalismo

Julián Alvez

La Casa Rosada será el ámbito donde este lunes a las 10 horas se desarrolle una nueva reunión mensual del Consejo de Mayo, el órgano multisectorial que preside el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y que fue creado por el presidente Javier Milei para debatir con diferentes sectores las reformas libertarias que el Gobierno busca presentar para la segunda etapa de su mandato.

El motivo de este encuentro será poner en debate la reforma tributaria que la Casa Rosada busca impulsar para el año próximo. Esta forma parte de las denominadas “reformas de segunda generación”, entre las cuales también se encuentra la reforma laboral. Esta última iniciativa fue debatida durante la reunión de julio, en la que se pusieron en común asuntos vinculados a la modernización laboral y a la baja del “costo argentino”.

Además de Francos, estarán presentes todos los consejeros designados por decreto: el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por el Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias firmantes del Pacto de Mayo; la senadora nacional, Carolina Losada, por la Cámara Alta; el diputado nacional, Cristian Ritondo, por la Cámara Baja; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.

En cada reunión, los consejeros tienen habilitado invitar a sus especialistas si es que el tema lo amerita. Se espera que la reunión de este lunes sea la más caudalosa de todas.

Por el Gobierno, se espera la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien tiene su rol central en la planificación y readecuación presupuestaria de la administración pública. Cornejo tenía previsto llevar a un especialista propio: se trata de Martín Kerchner Tomba, actual senador provincial y exministro de Economía provincial. Estaba confirmada la presencia del diputado nacional y principal especialista económico del bloque PRO, Luciano Laspina.

Vamos a tratar temas impositivos y de impacto fiscal”, confirmó uno de los consejeros a Infobae. También se evaluaba tocar tangencialmente la cuestión de la reforma laboral, que ya había sido tratada en ocasiones anteriores.

La reforma tributaria es una de las iniciativas que el Presidente considera imprescindible si quiere incentivar a mayores inversiones extranjeras en el país, brindando certidumbre en el plano impositivo también para las compañías locales. Estas últimas se vieron afectadas por la apertura de las importaciones, que incrementó la competitividad, pero que generó fuertes desventajas para las empresas nacionales, debido a que deben competir con países de bajos costos estructurales sin que Argentina cambiara su matriz tributaria.

“Nuestro objetivo es convertirnos en el país más libre del mundo, y las reformas de segunda generación son la fiscal, laboral y una mayor apertura al mundo en términos de comercio”, destacó Milei días atrás en un reportaje con el economista Niall Ferguson en su despacho de la Casa Rosada.

“Y aquí la secuencia también es muy importante. En primer lugar, reduciré los impuestos, ya que eso nos hará más competitivos y fomentará el crecimiento. Luego, haré que el mercado laboral sea más competitivo en consonancia con la reforma fiscal, lo que permitirá la creación de nuevos puestos de trabajo con mejores salarios, lo que a su vez me permitirá abrir la economía sin generar desempleo”, reafirmó durante el reportaje que se conoció hoy.

Foto de archivo: el presidente de Argentina, Javier Milei, junto al ministro de Economía, Luis Caputo

En su Vademécum tributario argentino 2025, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) identificó 155 vigentes en Argentina, incluyendo impuestos, tasas y contribuciones. La recaudación proyectada para el año, equivalente al 29,2% del PBI, se concentra en 10 tributos principales que aportan el 94% del total.

“Considerando una proyección de recaudación equivalente al 29,2% del PBI para 2025, el IVA, el Impuesto provincial a los Ingresos Brutos, Contribuciones y Aportes a la Seguridad Social, impuesto a las ganancias a personas jurídicas, Impuesto a las ganancias a personas físicas, Impuesto a débitos y créditos bancarios y Derechos de exportación, aportarían el 85% de la recaudación tributaria consolidada”, señaló el IARAF.

Si a estos se le suman el impuesto a los combustibles, la Tasa de Seguridad e Higiene Municipal (TISH), los derechos de importación y los impuestos internos coparticipados, se alcanza el 94% de la recaudación.

El Gobierno apunta a reducir un número importante de tributos y concentrarlos en unos pocos con el fin de alentar al cese de la evasión impositiva. Estas reuniones que tiene el Consejo suelen tener un alto nivel de hermetismo debido a la sensibilidad de los asuntos que se abordan. Está previsto que en diciembre se pueda presentar un documento final que contenga las reformas abordadas y que se enviarán al Congreso a partir del próximo año legislativo.

