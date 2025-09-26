Política

Alfredo Casero: “Lali, Flor Peña, Ricky Martin, Perfumo o Jorge Luis Borges pueden decir lo que se les cante”

El actor minimizó la polémica que tuvieron otros colegas y personalidades de la cultura con Javier Milei. Se expresó a favor del Gobierno y apuntó contra la oposición que quiso “voltear al Presidente” durante las semanas de crisis política y financiera

Alfredo Casero habla sobre otros actores y artistas que opinan de política

Aunque siempre se muestra afín al presidente Javier Milei, el actor Alfredo Casero defendió a Lali Espósito, Florencia Peña y el derecho de otros artistas y colegas a expresar críticas hacia el Gobierno, y minimizó su importancia, al señalar que depende de la audiencia y sus seguidores si creen en sus opiniones o no.

Fiel a su estilo soez, Casero evitó cruzar a la cantante por un comentario suyo en la red social X, sobre el triple femicidio de Florencio Varela. “Lali Espósito, Boris Karloff, Florencia Peña, Ricky Martin, Roberto Perfumo, Carlitos Scazziotta, Jorge Luis Borges pueden decir lo que se les cante el ojete (sic). En vos está creerle, o pensar que es una pelotudez”, deslizó, con sorna.

Durante una larga entrevista en el programa “Raro”, emitido por el canal de streaming Laca, el actor conocido por los ciclos “Cha Cha Cha”, “Culpables”, “Vulnerables”, entre otros, respaldó incluso la labor artística de Espósito por ser “recontra laburadora”. “Yo laburaba en Pol-ka (con ella). Yo la vi y me encantó. Después la vi una sola vez más, pero ya era Lali. Esa piba tiene estrella, ya está. O sea, lo que piensa ella a mí no me importa. Si es lindo lo que hace, lo escucho”, puntualizó.

Con más reparos, deslizó un comentario crítico hacia Florencia Peña sobre sus últimas declaraciones, en las que advirtió que ella y su madre estaban transitando una peor situación económica con la gestión de Javier Milei. “Pobre piba, la está pasándola mal. No tengo otra cosa más que creerle”, dijo, con ironía, sobre la actriz protagónica de Casados con Hijos. Sin embargo, aclaró que como profesional “le encanta”, y que incluso trabajaría con ella: “Yo toda la vida he trabajado para gente linda, de buen corazón. Ahora, lo que vos pensés me chupa un huevo” (sic).

De esta manera, Casero tomó distancia de las polémicas que se vio envuelto el presidente Javier Milei con personalidades de la cultura. Y contrastó las opiniones de los artistas con las de sectores opositores que “fogonean” y “dicen claramente que hay que voltear un gobierno”.

La cantidad de gente que salió a decir que había que voltear al Presidente. No hay que olvidarse”, subrayó, en alusión a los últimos meses, donde hubo declaraciones de sectores políticos que daban a entender que había que impulsar un recambio del Poder Ejecutivo, y el oficialismo sufrió sucesivos reveses en el frente financiero, con la inestabilidad del tipo de cambio, y en el Congreso.

"Tienen que pagar por promover un golpe de Estado, blando o duro", sostuvo el actor al referirse a dirigentes opositores

“Si vos le pones toda esa gente en contra a un tipo que legalmente no te puede devolver el golpe, lo podés voltear. Ahora, las cabezas de todo eso tienen que pagar por promover un golpe de Estado; blando, duro o como sea, está prohibido decir que hay que voltearlo. Nunca, en todos los años que he puteado contra esta gente que nos ha robado (por los gobiernos kirchneristas), en mi vida iba a decir esto. Porque yo sí he vivido una dictadura”, completó.

Al referirse al respaldo del expresidente Donald Trump a Javier Milei y el anuncio de ayuda financiera otorgado por el Tesoro de Estados Unidos, Casero expresó: “¿Y qué querés? ¿Que lo levante Putin? Menos mal que es Trump. Es lo mejor que nos puede ver”, según señaló en la emisión de Raro. En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer los vínculos con Occidente y advirtió: “Si vos no tirás para Occidente, te Oriente te va a llevar puesto mal, pa. Mal”. Y remató, sobre las presuntas expectativas de la Casa Blanca con Argentina: “Espero que hayan entendido que el mensaje también de Estados Unidos es ‘nosotros no queremos que acá haya ni iraníes, ni cubanos, ni venezolanos’”.

"Si no tirás para Occidente, Oriente te va a llevar puesto mal", sostuvo Casero sobre el apoyo de Trump a Javier Milei

En otro tramo de la entrevista, el actor criticó con descalificaciones a dirigentes opositores, entre ellos al gobernador Axel Kicillof y a la ex presidenta Cristina Kirchner, a quien denominó “la presa”. “No entiendo por qué todavía esa mina está hablando y todo. Es una mina que está presa”, sostuvo, sobre las intervenciones de la exmandataria desde el balcón de su casa en San José 1111.

Al concluir, Casero reiteró sus críticas hacia el periodismo, tras su episodio de estallido que tuvo hace unos años, en un programa en vivo con Luis Majul: “Creo que entendieron los periodistas que ya no les creemos un carajo (risas). Ya se lo dijeron todos. Bueno, ahora se lo vuelvo a decir: ‘No les creemos un carajo’. La gente que viene con nueva sangre ya tiene metido en su ADN que no les creen. Es muy triste el papel de estar parado ahí, con pantalones chupines, diciendo todo más o menos lo mismo”.

Finalmente, el actor opinó sobre el debate entre inteligencia humana y IA, y lo vinculó con su tarea artística: “Todo está cambiando de tal manera que lo único que vas a poder cambiar sos vos, hacerte diferente vos, y hacer crecer tu inteligencia donde no se te acerca la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede hacerlo todo. Yo quiero que la inteligencia artificial me haga reír y no va a poder, porque es una cosa tan primaria, tan intensa y tan profunda”, concluyó.

