De Lali Espósito a Emilia Mernes: la reacción de las famosas ante el triple crimen de las jóvenes en La Matanza

El crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez atravesó a la Argentina de dolor. El hallazgo de los cuerpos en una vivienda de Florencio Varela dejó devastadas a sus familias y conmocionó a todo el país. Mientras Antonio, el abuelo de Brenda y Morena, enfrentaba las cámaras, con el rostro grabado por la tristeza, el mundo del espectáculo hizo suya la causa y salió rápidamente a reclamar justicia. En redes sociales, la reacción de las famosas fue inmediata y contundente, multiplicando el reclamo en cada rincón.
La primera en expresarse fue Ángela Torres, quien compartió un posteo de la exlegisladora porteña Ofelia Fernández, que resumía la impotencia y el reclamo social de manera cruda y desarmante. “Justicia por Morena, Brenda y Lara”, acompañó con un corazón partido. Y citó el texto desgarrador: “Mataron a tres pibas, una de 15 años, dos de 20. Las buscaba su familia desesperadamente y aparecieron entre lavandina y bolsas de consorcio. La normalidad con la que convierten vidas de mujeres en cosas. Pasa en medio de una trama de violencia y narcotráfico que está siempre y a la vez parece invisible”. Más adelante, siguió: “Existe una Argentina descartada, y en sus rincones a veces crujen los niveles más desgarradores de perversidad, y ahí miramos. Justicia por Morena, Brenda y Lara. Ahora hagamos lo que nos pidan hacer sus amigas y su familia”.
Este mismo posteo fue replicado por Lali Espósito y Griselda Siciliani, quienes también lo compartieron en sus redes. Por otra parte, Leticia Siciliani eligió un mensaje breve y potente sobre fondo rojo, replicando la consigna central del reclamo: “Justicia por Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.”
El sentimiento de indignación también llegó con fuerza a través de Dalma Maradona, quien eligió una publicación visceral para dejar en claro su postura: “¡Pero la pu… que los parió! ¿Qué es lo que tiene que pasar para que dejen de matarnos? ¡Vuelvan a decirnos exageradas! ¡HDRMP!”.
El dolor siguió sumando voces. Emilia Mernes, que no suele manifestarse ante hechos sociales o políticos, en esta oportunidad compartió en sus historias un fondo negro y una frase donde el desgarro era ineludible. “Bronca, impotencia y una tristeza infinita. Exijamos justicia por Morena, Brenda y Lara. Todo mi amor a sus familias”, dejó en claro la cantante en medio de las primeras repercusiones por la noticia.
Desde su lugar, Lucila La Tora Villar también se sumó al duelo social y a la exigencia de justicia, pero no solo con un reclamo sino con una reflexión sobre cómo la sociedad suele mirar para otro lado o incluso culpar a las víctimas. “Brenda, Morena y Lara. Tres pibas asesinadas y descuartizadas. Se cuestionan la crianza, la familia y hasta el gobernador, y en vez de andar cuestionando al violín que pagó por una menor de 15 años, a los femicidas”, escribió la exparticipante de Gran Hermano 2022.
Y continuó: “Una vez más, vamos a recordar el nombre de ellas y no una y otra vez quiénes fueron las lacras que las mataron y ni mucho menos saber si fue satanismo o no. Se enojan con las pibas y no con el femicida. Nos tildan de locas, no pasan ni el 1% que pasamos nosotras... Justicia. NI UNA MENOS” .
El triple femicidio de Florencio Varela y el llanto de Antonio ante las cámaras expusieron, una vez más, una herida que no cicatriza. Las reacciones de las celebridades dieron forma al duelo y al reclamo que crece en cada rincón del país: justicia para Brenda, Morena y Lara. Porque detrás de los nombres hay vidas truncadas y familias rotas, pero también millones que, esta vez, no están dispuestos a callar. El pedido retumba y se multiplica, en redes y en la calle, exigiendo respuestas ante la tragedia.