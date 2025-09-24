De Lali Espósito a Emilia Mernes: la reacción de las famosas ante el triple crimen de las jóvenes en La Matanza

Una por una, las figuras que se expresaron ante el crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez

El crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez atravesó a la Argentina de dolor. El hallazgo de los cuerpos en una vivienda de Florencio Varela dejó devastadas a sus familias y conmocionó a todo el país. Mientras Antonio, el abuelo de Brenda y Morena, enfrentaba las cámaras, con el rostro grabado por la tristeza, el mundo del espectáculo hizo suya la causa y salió rápidamente a reclamar justicia. En redes sociales, la reacción de las famosas fue inmediata y contundente, multiplicando el reclamo en cada rincón.

La primera en expresarse fue Ángela Torres, quien compartió un posteo de la exlegisladora porteña Ofelia Fernández, que resumía la impotencia y el reclamo social de manera cruda y desarmante. “Justicia por Morena, Brenda y Lara”, acompañó con un corazón partido. Y citó el texto desgarrador: “Mataron a tres pibas, una de 15 años, dos de 20. Las buscaba su familia desesperadamente y aparecieron entre lavandina y bolsas de consorcio. La normalidad con la que convierten vidas de mujeres en cosas. Pasa en medio de una trama de violencia y narcotráfico que está siempre y a la vez parece invisible”. Más adelante, siguió: “Existe una Argentina descartada, y en sus rincones a veces crujen los niveles más desgarradores de perversidad, y ahí miramos. Justicia por Morena, Brenda y Lara. Ahora hagamos lo que nos pidan hacer sus amigas y su familia”.

Este mismo posteo fue replicado por Lali Espósito y Griselda Siciliani, quienes también lo compartieron en sus redes. Por otra parte, Leticia Siciliani eligió un mensaje breve y potente sobre fondo rojo, replicando la consigna central del reclamo: “Justicia por Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.”

Por el lado del ambiente de la música, Emilia y Ángela se expresaron ante el triple crimen

El sentimiento de indignación también llegó con fuerza a través de Dalma Maradona, quien eligió una publicación visceral para dejar en claro su postura: “¡Pero la pu… que los parió! ¿Qué es lo que tiene que pasar para que dejen de matarnos? ¡Vuelvan a decirnos exageradas! ¡HDRMP!”.

El dolor siguió sumando voces. Emilia Mernes, que no suele manifestarse ante hechos sociales o políticos, en esta oportunidad compartió en sus historias un fondo negro y una frase donde el desgarro era ineludible. “Bronca, impotencia y una tristeza infinita. Exijamos justicia por Morena, Brenda y Lara. Todo mi amor a sus familias”, dejó en claro la cantante en medio de las primeras repercusiones por la noticia.

El posteo que replicó Lali Espósito al igual que otras famosas del perfil de la exlegisladora Ofelia Fernández

Otras figuras como Griselda Siciliani y Dalma Maradona se refirieron al triple crimen con palabras directas y contundentes

Desde su lugar, Lucila La Tora Villar también se sumó al duelo social y a la exigencia de justicia, pero no solo con un reclamo sino con una reflexión sobre cómo la sociedad suele mirar para otro lado o incluso culpar a las víctimas. “Brenda, Morena y Lara. Tres pibas asesinadas y descuartizadas. Se cuestionan la crianza, la familia y hasta el gobernador, y en vez de andar cuestionando al violín que pagó por una menor de 15 años, a los femicidas”, escribió la exparticipante de Gran Hermano 2022.

Y continuó: “Una vez más, vamos a recordar el nombre de ellas y no una y otra vez quiénes fueron las lacras que las mataron y ni mucho menos saber si fue satanismo o no. Se enojan con las pibas y no con el femicida. Nos tildan de locas, no pasan ni el 1% que pasamos nosotras... Justicia. NI UNA MENOS” .

Leticia Siciliani y Lucila La Tora Villar también se sumaron a los mensajes en las redes (Instagram)

El triple femicidio de Florencio Varela y el llanto de Antonio ante las cámaras expusieron, una vez más, una herida que no cicatriza. Las reacciones de las celebridades dieron forma al duelo y al reclamo que crece en cada rincón del país: justicia para Brenda, Morena y Lara. Porque detrás de los nombres hay vidas truncadas y familias rotas, pero también millones que, esta vez, no están dispuestos a callar. El pedido retumba y se multiplica, en redes y en la calle, exigiendo respuestas ante la tragedia.