Tras posponer su viaje a EEUU, Milei encabezará una reunión de Gabinete y de la mesa política en Casa Rosada

Milei junto a la mesa política nacional

El presidente Javier Milei tenía previsto partir este domingo a los Estados Unidos, donde mantendrá una intensa agenda de actividades antes de exponer en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, a último momento decidió postergar su salida y reunir este lunes en la Casa Rosada a su Gabinete y a la mesa política nacional, en un gesto más de involucramiento en la campaña.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, a las 10:30 el líder libertario comenzará la jornada recibiendo al equipo que se encarga de coordinar la estrategia de cara a las elecciones de octubre.

En este grupo están la secretaria general, Karina Milei; el asesor, Santiago Caputo; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el vocero, Manuel Adorni.

Esta será una continuidad del encuentro del jueves pasado en la Quinta de Olivos, donde el mandatario brindó un discurso frente a los principales candidatos de La Libertad Avanza de cada provincia y luego conversó con los jefes de campaña de todo el país para alinear el mensaje que se quiere dar en la previa de los comicios.

La última reunión política se realizó en la Quinta de Olivos

En aquella oportunidad, además de hablar varias horas de economía, el Presidente empoderó a su asesor, quien lo acompañó en todo momento y explicó cuál será el discurso para el electorado, y designó a la titular del partido en la ciudad de Buenos Aires, Pilar Rámirez, como la encargada de coordinar el trabajo con los dirigentes provinciales.

“El mensaje es que hasta acá los argentinos hemos hecho un esfuerzo impresionante para salir del pozo en el que dejó el país el kirchnerismo. Aun así, todavía falta, porque las últimas décadas no se resuelven en un año y medio. Pero si aflojamos ahora tiramos todo ese esfuerzo a la basura. Del otro lado, no tienen otro futuro que ofrecer más que volver a ese pasado", resumió a Infobae una fuente que estuvo en el mitín.

Por otra parte, la decisión de colocar a Ramírez como la persona al mando del vínculo con los jefes de campaña del interior generó una interna y versiones cruzadas respecto del rol que pasaría a tener Eduardo “Lule” Menem, hombre de confianza de Karina, pero uno de los cuestionados por el armado que terminó con una dura derrota en las elecciones bonaerenses.

El viernes pasado, Milei encabezó un acto en Córdoba para lanzar formalmente la campaña nacional y planea continuar visitando las principales provincias, para mostrarse con sus candidatos locales.

Luego de la reunión de la mesa política, al mediodía el Presidente mantendrá un encuentro con todo su Gabinete, por lo que se sumarían los ministros Luis “Toto” Caputo (Economía); Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).

Los ministros también fueron convocados a una reunión de Gabinete (Adrián Escandar)

Toda esta agenda se terminó de confirmar luego de que el mandatario postergara su viaje a los Estados Unidos, ya que tenía previsto despegar con rumbo a Nueva York el domingo a las 23:00, pero finalmente lo haría el lunes a las 19:00.

En suelo norteamericano, además de asistir a la asamblea general de la ONU, el libertario tiene previsto una bilateral con su par local, Donald Trump, y sería recibido por la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Tal como anticipó Infobae, en medio de los recientes aumentos en el precio del dólar y del riesgo país, Milei intentará que el líder republicano apruebe un préstamo extraordinario por un monto tentativo de USD 30.000 millones, que la Secretaria del Tesoro depositaría en el Banco Central.

Esto le permitiría a la administración argentina, por un lado, pagar vencimientos de la deuda pública y privada y, por el otro, fortalecer las reservas para evitar un salto brusco del tipo de cambio y sostener el programa económico.

Luego de hablar ante las Naciones Unidas, Milei recibirá el premio Ciudadano Global 2025 durante una ceremonia del Atlantic Council, justamente, de manos del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Por otra parte, el mandatario también estaba reprogramando su encuentro con Georgieva, ya que el mismo iba a realizarse el lunes, según el cronograma original, pero debió ser pospuesto tras los cambios en el itinerario.