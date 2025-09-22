Milei agradeció el respaldo “incondicional” del gobierno de los Estados Unidos

Milei volverá a reunirse con Trump el martes, en EEUU

El presidente Javier Milei agradeció públicamente el respaldo del gobierno de los Estados Unidos, que este lunes a través de su secretario del Tesoro anunció que está dispuesto a hacer “todo lo necesario” para ayudar a la Argentina en medio de la incertidumbre financiera generada por el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires.

“Enorme agradecimiento al secretario Scott Bessent y al presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo”, aseguró Milei.

Y agregó: “Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos”.

“Nos vemos el martes en NY, ¡Viva La Libertad Carajo!”, cerró el jefe de Estado.

Esta mañana, el gobierno de Estados Unidos manifestó su disposición de “hacer lo necesario para apoyar a Argentina” ante el complejo escenario financiero que atravesó la semana pasada la Argentina.

El mensaje fue emitido por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en declaraciones que confirmaron el monitoreo de la situación local y la evaluación de mecanismos concretos para brindar respaldo.

Bessent, funcionario de la administración de Donald Trump, señaló que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos “está preparado para hacer lo necesario dentro de su mandato” para acompañar al Gobierno de Javier Milei. Al respecto, destacó que “todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”, en alusión a medidas como líneas de swap, compras directas de moneda y adquisiciones de deuda soberana en dólares a través del Fondo de Estabilización Cambiaria de ese país.

Mediante sus mensajes, Bessent subrayó el carácter “sistémicamente importante” de Argentina como aliado norteamericano en América Latina y la confianza en las reformas económicas impulsadas por el actual gobierno. “Oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y Argentina volverá a ser grande”, afirmó el secretario, quien ratificó la posición de respaldo de Washington a las iniciativas de ajuste fiscal y fomento del crecimiento económico que lleva adelante Milei.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, también expresó su agradecimiento al Tesoro. “Gracias Secretario Scott Bessent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente”, dijo.

Milei y Caputo se verán con Bessent mañana, en los Estados Unidos, en el marco del viaje de la comitiva argentina para participar de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

El mercado reaccionó positivamente al anuncio. En la apertura de la jornada, los bonos soberanos argentinos regidos por ley de Nueva York exhibieron fuertes subas. Las series denominadas Global 29, Global 30, Global 35, Global 38, Global 41 y Global 46 registraron incrementos que oscilaron entre el 3,21% y el 5,09 por ciento.

El índice EMBI+ Argentina, referencia del riesgo país que elabora JP Morgan, mostró una caída de 116 puntos hasta las 1.340 unidades, lo que representó una baja de 7,96% en el comienzo de las operaciones.

Esta variación siguió la tendencia de los instrumentos de deuda soberana bajo el régimen de Nueva York, donde el Global 35 subió 4,88%, el Global 41 avanzó 5,09% y el Global 46 se ubicó 5,02% arriba.