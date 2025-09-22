Política

El Gobierno anunció un bono para el personal del Hospital Garrahan en medio de la tensión por los reclamos salariales

A través de un comunicado, el directorio del centro médico otorgó un incremento para la planta de profesionales. “La plata para el personal estaba, pero mal distribuida”, aseguró Mario Lugones

El Gobierno otorgó un bono
El Gobierno otorgó un bono a los trabajadores del Hospital Garrahan

En medio de la tensión por los reclamos salariales que marcaron las jornadas de los últimos meses, el Consejo de Administración del Hospital Garrahan anunció un bono para la planta de profesionales y el personal administrativo que trabaja en el centro pediátrico.

A través de un comunicado, señalaron que el anuncio se logró tras “un proceso de ordenamiento y eficiencia administrativa” y remarcaron que esto permitió “asegurar que los recursos se destinen a lo verdaderamente prioritario: sus equipos de salud y la atención de los pacientes”.

En ese sentido, se informó que el bono que se otorgará en el mes de septiembre para el personal asistencial, que incluye a médicos, enfermeros, bioquímicos, farmacéuticos, radiólogos, ecógrafos, nutricionistas, kinesiólogos, entre otros que trabajan en el nosocomio, será de $450.000. En tanto, por el lado del personal administrativo el número que recibirán será de $350.000.

“El Hospital Garrahan no está en emergencia. Estos logros son el resultado de una gestión transparente, que prioriza la eficiencia administrativa, la innovación tecnológica y la inversión en el capital humano a lo largo del tiempo, pese a los constantes palos en la rueda de algunos sectores que defienden sus propios privilegios e intereses”, sostuvieron en el escrito que se difundió en redes sociales.

Justamente, según pudo saber Infobae, este incremento que se da a la planta profesional del centro pediátrico es independiente de la declaración de la emergencia pediátrica que se aprobó en el Congreso de la Nación.

La normativa, parte de la agenda legislativa que vio como perdedor al Poder Ejecutivo la semana pesada, consta de 12 artículos entre los que incluye medidas de recomposición salarial, la garantía del funcionamiento del Hospital Garrahan y la derogación del nuevo sistema de residencias, entre otras disposiciones.

Tras el anuncio, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, señaló en sus redes sociales: "Gracias a una gestión eficiente, el Garrahan hoy está en condiciones de mejorar los ingresos de sus trabajadores. Lo dijimos desde el principio: la plata para el personal estaba en el Hospital, pero mal distribuida“.

Y destacó: "Durante décadas, los profesionales de la salud han estado mal remunerados. Hoy empezamos a revertir esa injusticia: trabajamos día a día para que su esfuerzo y dedicación sean reconocidos como corresponde. Felicito al Consejo de Administración por el trabajo que viene realizando para ordenar las cuentas y destinar cada peso a lo que importa: los equipos de salud, la calidad de atención y los pacientes“.

“Nos propusimos terminar con el despilfarro y los privilegios para algunos, para que los recursos vuelvan a donde siempre debieron estar: las instituciones, los profesionales y los pacientes. Ese siempre fue el camino”, completó.

Uno de los reclamos de
Uno de los reclamos de los trabajadores del Hospital Garrahan en una movilización por la pérdida en el poder adquisitivo de los salarios

En tanto, luego de la recomposición salarial, el secretario general de ATE Garrahan, Alejandro Lipcovich, habló sobre la decisión y destacó que “es una evidente conquista de la lucha del Garrahan, una primera conquista que no resuelve todo el problema”.

El dirigente gremial sumó que desde este martes comenzará un nuevo paro de 48 horas y remarcó: “Están como bomberos tratando de apagar un incendio que crece mucho más”. Asimismo, agregó que este bono “es un cambio porque ellos en su momento habían dicho que nunca más se iba a poder dar una suma porque el ministerio no lo autorizaba”.

El secretario general de ATE
El secretario general de ATE Garrahan, Alejandro Lipcovich

“Como la lucha se mantuvo firme y las autoridades están a la defensiva y debilitadas, tienen que dar esta primera concesión, con lo cual lo valoramos como una conquista de la lucha. No fue ningún diálogo espurio entre la burocracia sindical y el Gobierno. Cuando hubo ese diálogo sin lucha se firmaron paritarias al uno por ciento. Y en el país de las paritarias al uno por ciento, una lucha como la del Garrahan está arrancando estas sumas extras que para las categorías más bajas representan un alivio transitorio”, continuó.

Por otro lado, comentó que las sumas otorgadas son por cuatro meses y eso genera “incertidumbre” para lo que ocurra en el mes de enero. “El problema que sea transitorio y que no vaya al básico es fundamental”, añadió.

“La implementación real de la ley sería una solución mucho más profunda, ya que aumenta los salarios básicos. No es suma por algunos meses. Eso depende también del Gobierno, que ha nombrado a estos funcionarios”, explicó y sostuvo que el próximo jueves 2 de octubre volverán a realizar una movilización.

