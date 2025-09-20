Política

Milei lanzó la campaña en Córdoba y afirmó que los audios de Spagnuolo son inteligencia artificial

El Presidente cerró el acto del lanzamiento nacional junto a su hermana Karina, Manuel Adorni y Patricia Bullrich. “Los argentinos no se van a dejar engañar por un chimentero berreta”, dijo sobre Jorge Rial

Milei lanzó la campaña en Córdoba y afirmó que los audios de Spagnuolo son inteligencia artificial

Javier Milei encabezó en Córdoba el lanzamiento de la campaña nacional de La Libertad Avanza y volvió a referirse al escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, en los que denuncia coimas con retornos de laboratorios. Esta vez, el Presidente volvió a desmentir la veracidad de las acusaciones, pero sumó que las grabaciones fueron hechas con inteligencia artificial. También criticó a Jorge Rial, el periodista que los difundió.

“Recuerdo que en el 2023 cantábamos ‘la casta tiene miedo’ y decían ‘¿de qué tiene miedo?’. De que les ganemos, que fue lo que pasó. Y ahora también tienen miedo porque el partido del estado no para de bloquearnos desde el mes de febrero, si supieran que ganan no harían todo esto. La máquina de impedir es porque están cagados", comenzó Milei.

Y continuó: “Por eso, desde marzo no paran desde el Congreso de la Nación de torpedear los logros de este gobierno que son enormes, muy a pesar de ellos. Como si fuera poco recurren a operetas, a mentiras, a calumnias, a difamaciones, pero yo tengo claro que los argentinos son inteligentes y no se van a dejar engañar por un chimentero berreta”.

Milei junto a Patricia Bullrich
Milei junto a Patricia Bullrich (REUTERS)

“¿O acaso somos tan tontos de dejarnos llevar por las mentiras de chimenteros que le arruinaron la vida a miles de argentinos honestos? Los argentinos sabemos que el partido del estado responde con mentiras, los quieren asustar, pero no van a poder pararnos. La ola de la Libertad es imparable”, remató.

Además de apuntar contra Rial, el mandatario habló de los audios Spagnuolo y disparó contra el kirchnerismo. “Me encanta que ahora los kukas son catadores de corrupción y hablan de audios con chimentos de peluquería e inteligencia artificial, mientras que ellos tienen una condenada con tobillera por afanar la guita de Vialidad Nacional”, soltó.

Luego redobló la apuesta y dijo: “Quizás cuando hacen 3 debe ser porque son las 3 causas que le faltan: Los Sauces de Hotesur, el memorándum con Irán y la causa de los cuadernos de la corrupción, el choreo más grande en la historia de la humanidad”.

El resto de su discurso, Milei decidió volverlo a orientar a los logros del Gobierno durante su mandato: “Después de 123 años de déficit fiscal, nosotros pusimos las cuentas públicas en orden en el primer mes de Gobierno. Y es por eso que hoy Argentina es uno de los cinco países en el mundo que tiene equilibrio fiscal, pese a la historia y al gobierno que vive torpedeando nuestra política fiscal”.

“No alcanzaba con poner la cuentas en orden en el tesoro. El déficit en el Banco Central era el doble que el del tesoro. Luego de 6 meses pudimos poner en caja las cuentas del Banco Central, dejar de emitir dinero para que a mitad del año que viene se haya terminado la inflación”, aseguró el Presidente sobre lo que sucederá en los próximos meses. Y remató, junto a las personas que acudieron al acto, con el grito de: “Inflación nunca más”.

Continuó haciendo referencia a las consecuencias que la oposición le decía que generarían sus políticas. “Decían que si hacíamos el ajuste fiscal que habíamos prometido íbamos a hundir la economía en una gran depresión. Allá por el mes de abril del 2024 la economía comenzó a recuperarse, los salarios se recuperaron, las jubilaciones se recuperaron y a finales de ese año el PBI estaba 6% arriba, respecto a diciembre del 2023″, aseguró.

Y agregó: “Al mismo tiempo decían que íbamos a hacer explotar la pobreza, que íbamos a hambrear a la gente. Es así que cuando se sinceró la economía del desastre que nos dejó el Gobierno anterior, la pobreza estaba en el 57%. Hoy está en el 30%, salieron de la pobreza 12 millones de argentinos, le cueste a quien le cueste creerlo”. Sin embargo, aseguró que el cambio debe seguir: “Yo tengo claro que todavía la situación es complicada, que es dura, hay mucho por hacer”.

