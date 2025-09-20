La CGT apoyó a Barrionuevo en su disputa con su ex cuñado: denunció la “arbitraria intromisión” de la Justicia laboral

Héctor Daer, Octavio Argüello y Andrés Rodríguez, miembros de la cúpula de la CGT

La CGT tomó partido en la feroz pelea por las elecciones en la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros Gastronómicos de la Argentina (UTHGRA): le dio un enérgico apoyo a Luis Barrionuevo y criticó a Dante Camaño, su ex cuñado, por la suspensión de los comicios del jueves pasado dispuesta por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

En un comunicado de prensa, firmado por el Consejo Directivo, la central obrera denunció que “la arbitraria intromisión de la Justicia Nacional del Trabajo ha frustrado el ejercicio de la democracia sindical bajo el pretexto de garantizar la participación de quienes no respetaron los reglamentos electorales”.

“Resulta inaceptable la suspensión preventiva de los derechos democráticos de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras gastronómicos de todo el país a partir de una presentación amañada”, sostiene la declaración, cuyo título es “La autonomía sindical debe ser el límite a la intromisión judicial”.

Luis Barrionuevo y Dante Camaño

En otro de sus párrafos, el comunicado advierte que “la justicia no puede obstaculizar el ejercicio democrático de la clase trabajadora ni atentar contra la estabilidad institucional de ninguna asociación sindical”.

“En una sociedad cada vez más desigual -agrega-, la CGT anhela que la justicia laboral garantice el ejercicio pleno de todos los derechos individuales y colectivos, y no se convierta en un nuevo escollo para la vida institucional de los sindicatos”.

Para finalizar, señala: “Esperamos que se revierta rápidamente esta decisión y que los trabajadores gastronómicos puedan elegir libremente a su conducción sindical nacional”.

Luis Barrionuevo, en un acto del Sindicato de Gastronómicos realizado en Ferro

El lunes pasado, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió las elecciones de la UTHGRA, previstas para el jueves, tras hacer lugar a una medida cautelar que había sido pedida por la agrupación Lista Gris/Naranja, que lidera Camaño, titular de la Seccional Capital del sindicato.

La decisión, firmada por los jueces Carlos Pose y Gabriela Alejandra Vázquez, puso en pausa un proceso electoral marcado por el duro conflicto entre Barrionuevo y Camaño que atraviesa el sindicato de 350.000 afiliados en la Seccional Capital, la más importante del país.

Barrionuevo se encaminaba a ser reelegido por otro mandato en el cargo que mantiene desde 1985, sin competencia a nivel nacional y con listas opositoras sólo en 3 de las 56 seccionales de todo el país.

Dante Camaño y y Juan Castro, con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la fiesta del Día del Gastronómico

Si bien la Cámara de Apelaciones del Trabajo frenó los comicios a nivel nacional, a partir de que la oposición camañista presentó una impugnación ante la Justicia, Barrionuevo anunció la suspensión de los comicios nacionales y también los que se iban a desarrollar en las 56 seccionales del gremio en todo el país.

Camaño impulsó una lista para competir con Barrionuevo en la UTHGRA nacional, en donde secundaba a Juan Castro, candidato a secretario general, pero no fue reconocida por la Junta Electoral de la UTHGRA porque no reunió los avales necesarios e incluyó a postulantes que no estaban en el padrón (en alusión a Camaño y a Castro, a quienes el barrionuevismo echó del sindicato en un congreso realizado en 2024).

En la Seccional Capital, la Junta Electoral sólo oficializó la lista que encabeza Humberto Ballhorst, el candidato barrionuevista, al quedar excluida la nómina que proponía la continuidad de Camaño al frente de los gastronómicos porteños. Es que esa filial fue intervenida por Barrionuevo en marzo de 2022 y por eso considera que ya no es su secretario general.

En las elecciones de Gastronómicos de 2021, los dos sectores se acusaron de irregularidades y de haber llevado barrabravas

Sin embargo, Camaño ratificó la elección en la Seccional Capital ya que interpretó que el fallo sólo dejó sin efecto los comicios nacionales del gremio y afirmó que las votaciones en las distintas seccionales de Gastronómicas son convocadas por quienes las conducen.

En un comunicado, el camañismo informó luego que la votación en la Seccional Capital se llevó a cabo ”con una importante afluencia de afiliados", que reeligieron al ex cuñado de Barrionuevo como secretario general.

Denunció, además, que existió un “fallido último intento” por impedir las elecciones convocadas en esa Seccional por parte de Barrionuevo, quien inició una acción de amparo en el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 37, a cargo de Ana Alfie, pero allí se rechazó dictar la medida cautelar que pretendía evitar que Camaño llevara a cabo el acto eleccionario.

Luis Barrionuevo y Dante Camaño, en una de sus últimas apariciones públicas, en 2021

Barrionuevo le dijo a Infobae que la resolución de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo es “arbitraria e injusta” y anticipó: “Ahora voy a ir contra los jueces de la Sala VI que frenaron la elección, que es donde están los Recalde”. De esa forma, aludió al hecho de que el abogado que asesora a Camaño es Leandro Recalde y la presidenta de esa sala es Graciela Craig, viuda del fallecido laboralista y legislador Héctor Recalde.

“Ya sabía cómo iban a fallar y lo estábamos esperando porque el amparo (de la Seccional Capital) al no querer competir iba a caer directamente en la Sala VI donde están los Recalde, que son los abogados de Camaño”, señaló el líder sindical, que agregó: “Pedimos elecciones en forma inmediata porque queremos competir”.

La decisión de suspender las elecciones de la UTHGRA no fue firmada por Craig sino por los camaristas Posse y Vázquez (que es jueza subrogante).

Luis Barrionuevo y Humberto Ballhorst, su candidato a liderar la Seccional Capital de Gastronómicos

Una vez más, como sucedió tras las elecciones de 2021, el conflicto quedará judicializado e incluso se complicaría más por denuncias cruzadas de Barrionuevo y Camaño.

El líder de UTHGRA anunció que la Seccional Córdoba denunció que el sector de Camaño presentó “avales truchos” para participar de los comicios y que por eso “ya inició una acción penal por asociación ilícita contra los escribanos, los cuatro que trucharon la firma y los abogados, y lo mismo se hará en Capital, donde van a accionar contra los que fraguaron los avales”.

Además, anticipó: “En 10 días estamos haciendo una denuncia penal contra (Camaño) por malversación de fondos porque no fueron autoridad nunca y manejaron plata del gremio, los hoteles y los campings.

Juan Castro, candidato camañista a liderar la UTHGRA nacional

A su vez, el sector de Camaño presentó hace un año una denuncia contra Barrionuevo por el supuesto desvío de fondos de la Seccional Capital y el vaciamiento de las cuentas destinadas a la recaudación mientras estaban bajo control de la intervención dispuesta por UTHGRA.

Según la denuncia, que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional N° 40, en la intervención barrionuevista de la Seccional Capital, que comenzó en 2021, se habrían realizado “más de 300 transferencias sin justificativo” por un total de 40 millones de dólares.

Más allá de las denuncias, el apoyo que le dio la CGT a Barrionuevo y las duras acusaciones cegetistas contra la justicia laboral le dan un contexto de mayor relevancia política a un conflicto que parece interminable.