Política

La Justicia suspendió las elecciones en el Sindicato de Gastronómicos y seguirá sin definir la pelea entre Barrionuevo y Camaño

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar a las impugnaciones del ex cuñado del líder sindical y ahora los comicios previstos para este jueves deberán convocarse en otra fecha

Ricardo Carpena

Por Ricardo Carpena

Guardar
Luis Barrionuevo y Dante Camaño
Luis Barrionuevo y Dante Camaño

La pelea entre Luis Barrionuevo y Dante Camaño no tiene fin: la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió suspender las elecciones de la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros Gastronómicos de la Argentina (UTHGRA), previstas para este jueves, tras hacer lugar a una medida cautelar solicitada por la agrupación Lista Gris/Naranja, que lidera el ex cuñado del líder sindical.

La decisión, firmada este lunes por los jueces Carlos Pose y Gabriela Alejandra Vázquez, pone en pausa un proceso electoral marcado por el feroz conflicto que atraviesa el sindicato de 350.000 afiliados en la Seccional Capital, que es la más importante del país.

En diálogo con Infobae, Barrionuevo dijo que “no está preocupado” por el fallo judicial ya que se imaginaba cuál iba a ser su contenido, pero afirmó que ahora convocará al congreso de la UTHGRA para prorrogar el mandato de la actual conducción y llamar otra vez a elecciones.

Luis Barrionuevo, en un acto
Luis Barrionuevo, en un acto del Sindicato de Gastronómicos realizado en Ferro

Barrionuevo se encaminaba en las elecciones de este jueves a ser reelegido por otro mandato en el cargo que mantiene desde 1985, sin competencia a nivel nacional y con listas opositoras sólo en 3 de las 56 seccionales de todo el país, aunque el oficialismo no cuenta a la Seccional Capital: sólo fue oficializada la lista que encabeza Humberto Ballhorst, el candidato barrionuevista, al quedar excluida la nómina que proponía la continuidad de Camaño al frente de los gastronómicos porteños. Es que Barrionuevo intervino esa filial en marzo de 2022 y considera que ya no es su titular.

Además, Camaño presentó una lista para competir con Barrionuevo en la UTHGRA nacional, en donde secundaba a Juan Castro, candidato a secretario general, pero no fue reconocida por la Junta Electoral porque no reunió los avales necesarios para su oficialización e incluyó a postulantes que no estaban en el padrón (en alusión Camaño y Castro, a quienes el barrionuevismo echó del sindicato en un congreso realizado en 2024).

Por eso el ex cuñado de Barrionuevo se presentó ante la Justicia para impugnar las elecciones y logró la postergación por parte de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que, en los fundamentos de la sentencia, afirma que priorizó la garantía de igualdad de condiciones para todos los postulantes en las elecciones del gremio.

Dante Camaño y y Juan
Dante Camaño y y Juan Castro, con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la fiesta del Día del Gastronómico en La Rural

El enfrentamiento entre Barrionuevo y Camaño en la Seccional Capital se remonta a las elecciones de diciembre de 2021, que estuvieron signadas por denuncias de fraude y acusaciones mutuas de haber llevado a barrabravas a la sede sindical de Salta 1301.

La Junta Electoral, bajo control de Barrionuevo, suspendió los comicios al alegar que el oficialismo de Camaño impidió el ingreso de fiscales de la Lista Azul. Pese a la suspensión, Camaño prosiguió con la votación y proclamó el triunfo de su Lista Gris, lo que desencadenó una prolongada disputa judicial que, luego de cuatro años, aún no tiene resolución definitiva.

A finales de junio, el sector barrionuevista ratificó la intervención sobre la Seccional Capital y afirmó que la medida sigue vigente, luego de que la Corte Suprema ordenara dictar un nuevo fallo respecto a la controversia con Camaño. Además, el oficialismo acusó al dirigente porteño de malversación de fondos del sindicato.

Ahora, tras el fallo de la justicia laboral, la pelea entre Barrionuevo y Camaño se extenderá hasta que se realicen las elecciones en la UTHGRA en una nueva fecha. Y, aun así, se teme que se vuelvan a judicializar para mantener abierto un conflicto sindical que parece no tener fin.

Temas Relacionados

Sindicato de GastronómicosLuis BarrionuevoDante CamañoJusticia laboralElecciones sindicalesSindicalismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cristina Kirchner criticó la cadena nacional de Milei y apuntó: “Acordate de lo que te dije el día que te tomé juramento como Presidente…"

La líder del PJ cuestionó las medidas del mandatario, a las que definió como una “bomba de tiempo” tras el anuncio del envío del Presupuesto 2026: “Escucho el tic tac desde San José 1111″. Además le pidió: “Largá los libritos de la Escuela Austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país”

Cristina Kirchner criticó la cadena

Juan Manuel Valdés cuestionó los anuncios del Gobierno sobre discapacidad: “Que no nos tomen por tontos”

El legislador advirtió sobre la situación crítica del sistema de atención para personas con discapacidad en Argentina, apuntó contra la escasez de recursos y calificó de “cruel” el trato del Presidente a la comunidad

Juan Manuel Valdés cuestionó los

Milei envió un mensaje en clave electoral en la CPAC: “Cualquier opción moderada es funcional al sistema decadente”

El Presidente participó esta mañana del evento en Paraguay, luego de haber enviado el Presupuesto 2026 al Congreso. Volvió con su clásico grito de “Viva la libertad carajo”

Milei envió un mensaje en

Presupuesto 2026: el Gobierno busca dar una señal a los gobernadores y propone un aumento de 105% en los ATN

Tras el veto al proyecto consensuado por los gobernadores, la Casa Rosada incrementó en términos reales el programa de giros de emergencia a las provincias. La búsqueda de alianzas y la incógnita sobre las obras públicas del año próximo

Presupuesto 2026: el Gobierno busca

De las causas de corrupción a las tablas: la ex intendenta Aída Ayala debutó en el teatro

La dirigente de la UCR ejerció como jefa comunal de Resistencia entre 2003 y 2015, cuando era la principal figura de la oposición al peronismo. Fue diputada nacional y funcionaria de Mauricio Macri. El año pasado, recibió una condena que la inhabilitó a ejercer cargos públicos y la absolvieron en otro caso

De las causas de corrupción
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cristina Kirchner criticó la cadena

Cristina Kirchner criticó la cadena nacional de Milei y apuntó: “Acordate de lo que te dije el día que te tomé juramento como Presidente…"

“El arte de simular para extorsionar”: se conocieron los detalles de cómo operaba el falso abogado Marcelo D’Alessio

Prepagas: los afiliados podrán disponer de los excedentes de sus aportes y usarlos para pagar cuotas más bajas

Juan Manuel Valdés cuestionó los anuncios del Gobierno sobre discapacidad: “Que no nos tomen por tontos”

Milei envió un mensaje en clave electoral en la CPAC: “Cualquier opción moderada es funcional al sistema decadente”

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump anunció que Estados

Donald Trump anunció que Estados Unidos destruyó una tercera lancha narco proveniente de Venezuela: “Dejen de enviarnos drogas”

“Conmoción interna” en Ecuador: Daniel Noboa decretó el estado de excepción en siete provincias tras el fin del subsidio al diésel

Recuperó la visión tras 20 años gracias a un implante de diente en el ojo: cómo fue la operación

Robert Redford y la historia secreta de “Todos los hombres del presidente”, la película que cambió la historia del periodismo

Robert Redford, el año que huyó de Hollywood: la vida hippie en la sierra de Mijas, el duelo familiar y el renacer artístico

TELESHOW
Camilota se emocionó al hablar

Camilota se emocionó al hablar de la salud de Thiago Medina: “Ayer me arrodillé y le pedí tanto a Dios”

La tierna foto de Úrsula Corberó con su pancita de embarazada al descubierto: “Muy feliz”

Lourdes Sánchez enfrentó las críticas por llevar a su hijo de 8 años en cochecito: “Lo recomendamos”

Adrián Suar debutó como director teatral: los looks de los famosos y el gesto de Mirtha Legrand

Nacho Castañares habló sobre la grave situación de Thiago Medina: “Sigamos rezando”