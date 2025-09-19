Mauricio Macri reaparecerá el próximo martes para apoyar a los candidatos del PRO, en medio de semanas difíciles para el Gobierno

El expresidente Mauricio Macri (Gustavo Gavotti)

El Gobierno encadenó en los últimos días una serie de incómodas derrotas políticas: la elección bonaerense del 7S, los rechazos del Congreso a los vetos presidenciales a la ley de aumento de financiamiento universitario, la declaración de Emergencia en Pediatría, por la crisis en el Hospital Garrahan, y al reparto de ATN a las provincias. En simultáneo, la economía muestra signos de turbulencia. En ese contexto reaparecerá Mauricio Macri, el próximo martes, para apoyar a los candidatos del PRO de cara a los comicios de octubre.

El encuentro será en la sede partidaria de la calle Balcarce, a las 10, y a puertas cerradas. Se trata del primer movimiento político del expresidente tras la dura caída en la provincia de Buenos Aires, donde amarillos y violeta sellaron una alianza que en octubre competirá, además, en otras 10 provincias y en CABA.

La coordinación de la reunión estará a cargo del secretario general del PRO, Facundo Pérez Carletti que, además, es candidato a senador nacional por Santiago del Estero, en el marco del frente Despierta Santiago. Según supo Infobae, hasta el momento no está previsto que Macri hable. Sí habrá un informe de cada provincia, con el panorama y la expectativa electoral.

“No se va a extender sobre nada que no sea la agenda electoral de cada una de las provincias”, aclararon desde el PRO. Es decir, no será una instancia para dirimir, por ejemplo, las internas políticas que quedaron expuestas en la última sesión de Diputados, donde se produjo una acalorada discusión entre el presidente del bloque, Cristian Ritondo, y Silvia Lospennato.

El tenso cruce entre Christian Ritondo y Silvia Lospennato en Diputados

Tampoco se prevé una definición sobre el cambio de estrategia libertaria para sumar al PRO, por ejemplo, a la campaña porteña. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al frente de la boleta de senadores, insistió en los últimos días en abrir un canal de diálogo entre la Casa Rosada y Mauricio Macri y en exteriorizar el acuerdo electoral entre ambas fuerzas.

“Estamos pensando actividades con el Gobierno de la Ciudad y trabajando para que esta coalición tenga mucha visibilidad”, planteó la funcionaria nacional esta semana, en una entrevista con Infobae en Vivo. “(En las listas) hay muchos candidatos libertarios, pero muchos venimos del PRO, somos parte de esa cultura republicana”, amplió.

Un importante funcionario del gobierno de Jorge Macri, consultado por Infobae, desconfió de los guiños de Bullrich. “No nos querían en la campaña, no querían a nuestros candidatos, no querían el amarillo... Los términos del acuerdo estaban claros: los dos candidatos nuestros en lugares marginales a cambio de un poco de paz. Ahora, si quieren renegociar, habrá que sentarse y ver qué ofrecen”.

Mauricio Macri, Jorge Macri y María Eugenia Vidal, y los candidatos porteños del PRO que compitieron en mayo

Olivos antes que Balcarce

Muchos de los candidatos que concurrirán al tercer piso de la sede partidaria del PRO, ubicada en el barrio porteño de San Telmo, fueron ayer a la quinta de Olivos para reunirse con Javier Milei y el pleno del gabinete, en una cumbre que sirvió para reordenar la estrategia de campaña.

“El Presidente estaba de muy buen ánimo con relación a las elecciones, informó sobre el trabajo de campaña y estaban todos los ministros para responder dudas; además, se trabajó en los ejes discursivos, como el plan para sacar a la Argentina de la pobreza, los logros obtenidos hasta ahora y que están preparados para cualquier turbulencia, inclusive la que ocurrió esta semana”, explicó a Infobae un candidato amarillo que integra una lista violeta. El dirigente, diputado nacional, espera todavía la invitación de Macri para el evento del próximo martes.

El encuentro en Olivos se realizó en el auditorio y duró cerca de tres horas. El impulsor de este cónclave fue el mismo Milei, que reiteró que estos meses serán de fuerte volatilidad. “Vienen por nosotros”, reconstruyó un legislador que estuvo allí.

El exministro de Economía, Hernán Lacunza

La situación de la economía preocupa a los referentes del PRO en el área. Uno de ellos es Hernán Lacunza. “Estos problemas no se incuban en una semana ni en dos, sino en plazos más largos. El Gobierno había tenido una estrategia muy exitosa el primer semestre para desactivar todas las bombas que había dejado el anterior, como la hiperinflación, los riesgos bancarios, etcétera, con una devaluación inicial y después, pisar el dólar. Ese éxito del primer semestre lo llevó a confundirse desde mitad del año pasado a este, porque incubó un atraso cambiario”, sostuvo el exministro de Mauricio Macri.

Entrevistado en Radio con Vos, afirmó que “entre las opciones que hay para enfrentar esta situación, en el mes electoral, ninguna es gratuita; son las convencionales, todas tienen un daño colateral”.

A su vez, analizó: “Acá se comete un error táctico nuevamente. La robustez de un régimen monetario cambiario no puede depender de que ganes todas las elecciones y de que no tengas ningún traspié legislativo, como esta semana, porque eso no es democrático. La robustez tiene que invulnerable ante esos contratiempos. ¿Y eso qué quiere decir? Administración de riesgos: a lo mejor te convenía bajar más lentamente la inflación, ser menos popular en el tránsito, en la clasificación maradoniana, cancherear menos y, bueno, aceptar alguna crítica, pero hacerlo más sostenible. Entonces, no llegar al mes electoral con el tipo de cambio tan atrasado y el dólar en el techo de la banda y sin reservas".