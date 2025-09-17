Diputados, en vivo: el debate de los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica

La oposición intentará revertir hoy en la Cámara de Diputados los vetos del presidente Javier Milei para ratificar las leyes de aumento de financiamiento universitario y la declaración de Emergencia en Pediatría, por la crisis en el Hospital Garrahan, entre otros proyectos legislativos que el Gobierno resiste su sanción.
El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), en alianza con el PRO, llega debilitado a la sesión para alcanzar el tercio de votos necesarios que se requiere para sostener los vetos, tras perder las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre frente al peronismo. Desde hace meses, el Gobierno viene sufriendo varias derrotas consecutivas en el Congreso, en la previa de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
En la oposición había optimismo y cierta cautela en lograr el objetivo de la insistencia de las leyes que refuerzan los fondos destinados al hospital pediátrico insignia y las universidades nacionales. Pero en las últimas horas, la Casa Rosada articuló varias estrategias para conseguir el apoyo para blindar los vetos, con nuevos fondos a gobernadores aliados y dialoguistas, y el anuncio de futuros aumentos al personal del Garrahan.
En caso de que se rechacen los dos vetos, será un golpe duro para el Gobierno, porque en el Senado sí la oposición cuenta con una amplia mayoría de dos tercios para confirmar la insistencia de las dos leyes.
El senador nacional de la UCR, Martín Lousteau, manifestó confianza en la posibilidad de revertir los vetos presidenciales a las leyes que establecen el financiamiento para la emergencia pediátrica y las universidades públicas.
El legislador radical convocó a la sociedad argentina a movilizarse en defensa del hospital Garrahan y de la educación superior pública, alertando sobre la intención del gobierno de modificar sectores claves del sistema nacional.
“El Estado argentino falla en muchas cuestiones, pero tiene un diferencial con respecto a otros estados: la universidad pública y el Garrahan. Y este gobierno los quiere romper. Mientras discutimos cómo arreglar las cosas hay que impedir que las sigan rompiendo”, planteó, en una entrevista con Futurock.
El senador advirtió que los conflictos relacionados con el hospital y las universidades “ya llevan muchísimo tiempo y el Gobierno se niega a resolverlas”. Ante este escenario, criticó el nuevo Presupuesto enviado por el Ejecutivo, sosteniendo que “dice que va a resolver estos temas pero tampoco lo hace”, y remarcó que el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires fue una clara señal de descontento social.
“Algunos, como no había elecciones y sólo había encuestas y muchas de ellas están manipuladas, antes no decían nada, pero ahora se dan cuenta de que la gente no está tan contenta. Eso creo que envalentona a algunos legisladores que por ahí son un poco flojos de carácter para votar como deben votar sin miedo a que los puteen los trolles porque se dio vuelta la tortilla”, apuntó Lousteau.
El senador expresó sus expectativas respecto a los resultados legislativos, indicando que “el veto de la ley de ATN se va a caer mañana en el Senado y hoy seguro se cae el veto al financiamiento del Garrahan en Diputados”. Y deslizó que confía en que el rechazo al veto sobre el financiamiento de las universidades también prospere, aunque destacó que la participación ciudadana será clave.
“Hay que marchar pacíficamente. Cuanto más se vea que estamos todos defendiendo algo que toda la sociedad quiere que se preserve, que es la educación pública, más potente va a ser”, concluyó.
Poco antes de la sesión legislativa, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, expresó en su cuenta personal de X su postura frente al debate sobre los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia Pediátrica en la Cámara de Diputados, defendiendo el rol de la educación superior pública en el progreso del país y rechazando la reciente decisión presidencial.
Según Llaryora, vetar el financiamiento para las universidades “es negar el futuro de la Argentina”, al considerar que las casas de altos estudios “son el ámbito donde nace el conocimiento, avanza la ciencia y se impulsa la innovación tecnológica que sostiene el desarrollo humano y productivo”.
“Negarse a brindar más recursos para garantizar el funcionamiento y el crecimiento del sistema universitario es darle la espalda a miles de jóvenes y a las familias que confían en la educación como camino de progreso”, planteó en sus redes sociales, en una publicación que recordó que se están realizando obras en las 14 sedes de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) con “70.000 m² de nueva infraestructura universitaria”.
“Hoy, en el Congreso de la Nación, se define el presente y el porvenir de nuestras universidades públicas. Por eso convoco a diputadas y diputados a rechazar el veto presidencial y a respaldar el #FinanciamientoUniversitario“, instó, y convocó: ”Las universidades no pueden ser la variable de ajuste. Saldremos adelante con más educación, nunca con menos".
“El Garrahan está en condiciones, seguramente, para el último trimestre, de producir las medidas necesarias. No las puedo adelantar ahora, pero no va a tardar mucho tiempo en producirse”, declaró Cecilia Loccisano, viceministra de Salud del gobierno de Javier Milei, durante una entrevista en radio Mitre. El anticipo de nuevos aumentos salariales para el personal sanitario del hospital se dio horas antes de una sesión clave en la Cámara de Diputados, donde se debate la reversión del veto presidencial a la ley de emergencia pediátrica, un tema impulsado tras el reclamo sostenido del plantel de profesionales del Garrahan.
Mientras la oposición más dura se envalentona con el ruido que planean generar en la calle esta tarde en la tercera Marcha Federal Universitaria en rechazo a los vetos para la suba de fondos para la Emergencia Pediátrica y las universidades, en el Gobierno la principal preocupación apunta a lo que va a ocurrir dentro del recinto.
El presidente Javier Milei habló este martes en la 18° edición del Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay en el marco de su viaje a ese país para una serie de eventos que culminarán durante el miércoles.
El reciente anuncio del presidente Javier Milei sobre el envío del proyecto de ley de Presupuesto 2026 ha generado escepticismo en el Congreso de la Nación, donde la atención se ha desplazado hacia los movimientos del nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, y la distribución de 12.500 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a varias provincias. Mientras el Ejecutivo promete incrementos en partidas para jubilaciones, salud, educación y pensiones por discapacidad por encima de la inflación, la oposición y los legisladores provinciales evalúan el impacto real de estas medidas en el contexto de las próximas votaciones clave.