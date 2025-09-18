Javier Milei: “En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los antikukas que votan igual que los kukas, pero disfrazados de republicanos”

Javier Milei habla durante un acto en el Congreso de Paraguay (Foto: Reuters / Cesar Olmedo)

En un contexto de tensión política y económica, que se agravó tras la derrota en la provincia de Buenos Aires, Javier Milei intensificó su discurso y su presencia en la campaña nacional, apelando a la polarización y a la defensa de su proyecto libertario.

“En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los ‘antikukas’ que votan igual que los kukas, pero disfrazados de republicanos”. Con esta frase, el día después del rechazo contundente del Congreso a sus vetos, Milei buscó marcar distancia tanto de sus adversarios tradicionales como de quienes, según él, simulan una oposición sin romper con el statu quo.

El mandatario profundizó su mensaje al afirmar: “Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina”. Así, vinculó la continuidad de las fuerzas políticas tradicionales con la emigración de jóvenes argentinos y el fracaso de experiencias pasadas. En ese marco, sintetizó su propuesta con una consigna que ya se volvió un eslogan de su partido: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

La estrategia va en línea con el discurso que Milei pronunció hace unos días, durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se realizó en Paraguay, donde el mandatario insistió en la necesidad de evitar posiciones intermedias: “No hay terceras vías en este camino. Cualquier opción moderada es funcional al sistema decadente que con tanto esfuerzo estamos dejando atrás”, declaró al citar el libro “Crítica del intervencionismo” de Ludwig Von Mises. En esa línea, subrayó: “Hay capitalismo de libre empresa y hay socialismo real. Cualquier solución intermedia tiende a socialismo y eso es pobreza”.

Milei cuando habló en la CPAC en Paraguay: “Cualquier opción moderada es funcional al sistema decadente”

En esa exposición, Milei rindió homenaje a Charlie Kirk, referente conservador estadounidense asesinado recientemente, y llamó a no abandonar la lucha ideológica: “Su muerte no debe paralizarnos. Tenemos la obligación de seguir al frente y no claudicar la batalla por las ideas. Tarde o temprano, el bien y la verdad triunfarán”, expresó.

En el tramo final de su intervención, Milei advirtió sobre los riesgos de los cambios graduales: “Los argentinos ya ensayamos en el pasado cambiar de forma gradual, haciendo concesiones y dejando sin abordar aspectos del pasado que estaban mal. Esa experiencia fracasó y de ello nos tenemos que llevar un aprendizaje. No hay cambio a medias”.

Cumbre en Olivos

En el plano interno, la estrategia electoral de La Libertad Avanza se reconfigura tras los reveses recientes en las elecciones bonaerenses y en el parlamento. El Presidente convocó para hoy a los referentes partidarios de las 24 provincias y a los principales candidatos bonaerenses para definir los lineamientos de la campaña. El objetivo es vincular a los postulantes con la figura presidencial.

La campaña se enfocará en mostrar a Milei cercano a la ciudadanía, con un tono moderado y empático ante las dificultades económicas, pero alentando a mantener el apoyo para que el ajuste tenga sentido. En Córdoba, el presidente encabezará el primer acto de campaña, acompañado por el vocero presidencial Manuel Adorni, y planea visitar otras provincias clave como Santa Fe, Corrientes, Mendoza y el interior bonaerense.

En la provincia de Buenos Aires, la autocrítica es profunda. Un estratega oficialista explicó: “Queremos que Milei esté en entornos más seguros, pero además comenzar en lugares donde nosotros performamos bien”. El diagnóstico es que José Luis Espert ya no resulta decisivo para captar votos en el conurbano: “Era el que más medía, pero no igualaba el sello. Su discurso no nos sirve para juntar el voto en el Conurbano. Hemos visto que no permeó”.

La mesa bonaerense, creada por Karina Milei, reúne a figuras como Santiago Caputo, Cristian Ritondo, José Luis Espert, Diego Santilli, los intendentes Ramón Lanús, Diego Valenzuela, Guillermo Montenegro y el diputado provincial Maximiliano Bondarenko. El presidente eligió oficiar de mediador entre los distintos sectores, en un intento por evitar nuevas fracturas y consolidar la campaña de cara a octubre.