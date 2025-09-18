Política

Javier Milei: “En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los antikukas que votan igual que los kukas, pero disfrazados de republicanos”

El Presidente posteó un mensaje el día después de otra jornada negra en el Congreso, que rechazó los vetos y ratificó el financiamiento del Garrahan y las universidades. Insistió con la necesidad de votar a LLA en octubre

Guardar
Javier Milei habla durante un
Javier Milei habla durante un acto en el Congreso de Paraguay (Foto: Reuters / Cesar Olmedo)

En un contexto de tensión política y económica, que se agravó tras la derrota en la provincia de Buenos Aires, Javier Milei intensificó su discurso y su presencia en la campaña nacional, apelando a la polarización y a la defensa de su proyecto libertario.

En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los ‘antikukas’ que votan igual que los kukas, pero disfrazados de republicanos”. Con esta frase, el día después del rechazo contundente del Congreso a sus vetos, Milei buscó marcar distancia tanto de sus adversarios tradicionales como de quienes, según él, simulan una oposición sin romper con el statu quo.

El mandatario profundizó su mensaje al afirmar: “Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina”. Así, vinculó la continuidad de las fuerzas políticas tradicionales con la emigración de jóvenes argentinos y el fracaso de experiencias pasadas. En ese marco, sintetizó su propuesta con una consigna que ya se volvió un eslogan de su partido: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

La estrategia va en línea con el discurso que Milei pronunció hace unos días, durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se realizó en Paraguay, donde el mandatario insistió en la necesidad de evitar posiciones intermedias: “No hay terceras vías en este camino. Cualquier opción moderada es funcional al sistema decadente que con tanto esfuerzo estamos dejando atrás”, declaró al citar el libro “Crítica del intervencionismo” de Ludwig Von Mises. En esa línea, subrayó: “Hay capitalismo de libre empresa y hay socialismo real. Cualquier solución intermedia tiende a socialismo y eso es pobreza”.

Milei cuando habló en la CPAC en Paraguay: “Cualquier opción moderada es funcional al sistema decadente”

En esa exposición, Milei rindió homenaje a Charlie Kirk, referente conservador estadounidense asesinado recientemente, y llamó a no abandonar la lucha ideológica: “Su muerte no debe paralizarnos. Tenemos la obligación de seguir al frente y no claudicar la batalla por las ideas. Tarde o temprano, el bien y la verdad triunfarán”, expresó.

En el tramo final de su intervención, Milei advirtió sobre los riesgos de los cambios graduales: “Los argentinos ya ensayamos en el pasado cambiar de forma gradual, haciendo concesiones y dejando sin abordar aspectos del pasado que estaban mal. Esa experiencia fracasó y de ello nos tenemos que llevar un aprendizaje. No hay cambio a medias”.

Cumbre en Olivos

En el plano interno, la estrategia electoral de La Libertad Avanza se reconfigura tras los reveses recientes en las elecciones bonaerenses y en el parlamento. El Presidente convocó para hoy a los referentes partidarios de las 24 provincias y a los principales candidatos bonaerenses para definir los lineamientos de la campaña. El objetivo es vincular a los postulantes con la figura presidencial.

La campaña se enfocará en mostrar a Milei cercano a la ciudadanía, con un tono moderado y empático ante las dificultades económicas, pero alentando a mantener el apoyo para que el ajuste tenga sentido. En Córdoba, el presidente encabezará el primer acto de campaña, acompañado por el vocero presidencial Manuel Adorni, y planea visitar otras provincias clave como Santa Fe, Corrientes, Mendoza y el interior bonaerense.

En la provincia de Buenos Aires, la autocrítica es profunda. Un estratega oficialista explicó: “Queremos que Milei esté en entornos más seguros, pero además comenzar en lugares donde nosotros performamos bien”. El diagnóstico es que José Luis Espert ya no resulta decisivo para captar votos en el conurbano: “Era el que más medía, pero no igualaba el sello. Su discurso no nos sirve para juntar el voto en el Conurbano. Hemos visto que no permeó”.

La mesa bonaerense, creada por Karina Milei, reúne a figuras como Santiago Caputo, Cristian Ritondo, José Luis Espert, Diego Santilli, los intendentes Ramón Lanús, Diego Valenzuela, Guillermo Montenegro y el diputado provincial Maximiliano Bondarenko. El presidente eligió oficiar de mediador entre los distintos sectores, en un intento por evitar nuevas fracturas y consolidar la campaña de cara a octubre.

Temas Relacionados

Javier MileiElecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaLa Libertad AvanzaKirchnerismo

Últimas Noticias

Reunión clave en Olivos: Milei junta a sus candidatos nacionales en Olivos y busca revertir la tendencia negativa de LLA

El Presidente convocó a dos reuniones partidarias que buscan sentar las bases de las próximas semanas de campaña. Tratan de no repetir los errores de los comicios bonaerenses y que el primer mandatario acerque a los candidatos a la intención de voto que tiene el sello libertario

Reunión clave en Olivos: Milei

Alejandro Álvarez habló sobre el rechazo a los vetos en el Congreso: “Es coherente que voten cosas irresponsables”

El subsecretario de Políticas Universitarias dijo que el Parlamento está “dominado por la oposición” y cuestionó las autoauditorías en instituciones educativas

Alejandro Álvarez habló sobre el

Los planteos que realizó el PRO en la Mesa Bonaerense en Casa Rosada y el mensaje de tabula rasa de cara a octubre

La idea de unificar la estrategia y mejorar los mecanismos de fiscalización. El mensaje a los dirigentes que quedaron en el camino tras los cierres de listas y alianzas

Los planteos que realizó el

La UCR de Formosa pidió a la Corte Suprema que anule la cláusula que habilita la reelección de Insfrán

La oposición denunció que se trataría de una maniobra pensada por el oficialismo para lograr que el actual mandatario continúe a cargo del Poder Ejecutivo formoseño

La UCR de Formosa pidió

Elecciones 2025: cómo se usa la Boleta Única de Papel

Por primera vez en todo el país, la Boleta Única de Papel (BUP) regirá las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, donde se renovarán diputados y, en algunos distritos, senadores

Elecciones 2025: cómo se usa
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Qué dice la ley de

¿Qué dice la ley de reparto de ATN y qué tiene que pasar para que quede vigente?

Un ladrido de perros frustró un robo en Don Torcuato: persecución caliente hasta Villa Urquiza

Batalla campal a la salida de un boliche en Palermo: dos jóvenes resultaron heridos de arma blanca

Alergias respiratorias en primavera: cuáles son los síntomas, las causas y cómo aliviarlas

¿Por qué recomiendan poner sal gruesa en la planta lengua de suegra?

INFOBAE AMÉRICA
Arabia Saudita y Pakistán sellaron

Arabia Saudita y Pakistán sellaron un pacto de defensa mutua que redefine las alianzas en Medio Oriente

Luis Arce suma demandas: una supuesta ex pareja le reclama el pago de asistencia familiar para su hijo

Estados Unidos y el Reino Unido firmaron una histórica alianza nuclear y tecnológica: invertirán 205 mil millones de dólares

Aparece un retrato de Picasso de Dora Maar desconocido

Una especie de aves en extinción busca sobrevivir en un medio ambiente inusual: los rascacielos de Hong Kong

TELESHOW
Del blanco etéreo al estallido

Del blanco etéreo al estallido de color latino: Pampita deslumbró con sus looks en Madrid

Su hijo nació con síndrome de Jacobsen y la solidaridad premió su arte en el programa de Guido Kaczka

Sol, juegos y abrazos: la China Suárez disfrutó de la playa junto a sus hijos y su mamá en Estambul

La Tora Villar mostró el detrás de escena de su viaje a Corea del Sur: “Acompáñenme a Seúl”

El emotivo recuerdo de Nico Vázquez: “No hay un día que no te extrañe”