Política

El Senado sancionó la denominada ley “Nicolás” sobre atención sanitaria

La finalidad de la iniciativa es evitar diagnósticos errados y mala praxis, tras la muerte de Nicolás Deanna -a los 24 años- por una meningitis bacteriana no detectada a tiempo. Obtuvo 70 votos a favor -unanimidad- y sólo hubo dos ausentes

Mariano Casal

Por Mariano Casal

Guardar
El pleno de la Cámara
El pleno de la Cámara alta durante la sesión de este jueves (RS Fotos)

Tras el rechazo al veto presidencial de la norma que gira Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, el pleno del Senado continuó con la agenda planteada para la sesión de este jueves y sancionó la denominada ley “Nicolás” sobre atención sanitaria, cuya finalidad es evitar diagnósticos errados y mala praxis.

La iniciativa, que obtuvo 70 votos -unanimidad-, se aprobó en Diputados en diciembre de 2023 tras la muerte de Nicolás Deanna -a los 24 años- por una meningitis bacteriana no detectada a tiempo.

El primer artículo establece que se debe asegurar el “derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud”.

La normativa además plantea, en su artículo 18, que “a fin de garantizar condiciones de equidad y calidad en la atención sanitaria, es obligatoria la verificación de la aptitud profesional del equipo de salud”. En tanto, en el 19 se especifica que para las que requieran “la valoración de una destreza técnica” se tendrán que “incorporar mecanismos de simulación”.

La legisladora kirchnerista y titular
La legisladora kirchnerista y titular de la comisión de Salud de la Cámara alta, Lucía Corpacci (Prensa Senado)

Como miembro informante, la senadora kirchnerista y titular de la comisión de Salud de la Cámara alta, Lucía Corpacci (Catamarca), señaló que “el proyecto pide que se asuman las fallas humanas, que pueden existir y no hay que negarlas”. En esa línea, agregó: “Al contrario, es importante registrarlas para trabajar sobre ellas y averiguar por qué se producen”.

Tras la sanción de la ley Nicolás, el pleno de la Cámara alta aprobó y giró a Diputados un proyecto que impone: “A todo niño/a al nacer en la República Argentina se le practicarán las determinaciones para la detección y posterior tratamiento de fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, fibrosis quística, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de biotinidasa, retinopatía del prematuro, chagas, sífilis y atrofia muscular espinal; siendo obligatoria su realización y seguimiento en todos los establecimientos públicos de gestión estatal o de la seguridad social y privados de la República en los que se atiendan partos y/o a recién nacidos/as”.

La encargada de defender el texto fue la radical -aunque tributa en la bancada Provincias Unidas- Edith Terenzi (Chubut), quien apuntó al objetivo principal, enfocado en la atrofia muscular espinal. “Necesita ser detectada para garantizar vida de niños y permitirles una mejor calidad de vida. Hablamos nada más que de tiempo”, explicó.

El articulado empujado esta tarde por el recinto del Senado ahora deberá ser sancionado por Diputados, nació con la Asociación Civil sin fines de lucro “Familias AME Argentina”, para incorporar la Atrofia Muscular Espinal en la detección temprana de ciertas patologías a través de la pesquisa neonatal.

La senadora radical -aunque tributa
La senadora radical -aunque tributa en Provincias Unidas- Edith Terenzi (Gustavo Gavotti)

A la hora de la votación, 69 legisladores lo hicieron a favor, mientras que la macrista violácea Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) fue la única que lo hizo en contra. En ambas definiciones estuvieron ausentes el radical Flavio Fama (Catamarca) y el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta).

Minutos después y, al no estar presente Romero, el pleno pospuso un dictamen fomentado por el salteño para crear el “Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas y de Identificación de Personas de Identidad Desconocida Halladas con Vida o Fallecidas”, y para darle carácter de ley al sistema “Alerta Sofía”.

El tema en cuestión quedó para la próxima sesión, donde se espera que la oposición rechace los vetos presidenciales que declaran la emergencia pediátrica -el hospital Garrahan como emblema- y que blinda los presupuestos de universidades públicas, que avanzaron ayer en Diputados.

Noticia en desarrollo..

Temas Relacionados

SenadoLey NicolásNicolás DeannaAtrofia muscular espinalEdith TerenziPrácticas sanitariasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Contundente rechazo del Senado al veto de Milei al reparto de ATN para las provincias

Sobraron los dos tercios de los votos: 59 a favor, nueve en contra y tres abstenciones. El articulado habla de distribución de recursos en “forma diaria y automática”. La iniciativa original fue empujada por los 23 distritos y la Ciudad de Buenos Aires. La definición queda en manos de Diputados

Contundente rechazo del Senado al

La sesión en Diputados ahondó la desconfianza interna y las diferencias en el oficialismo

La mesa política nacional no termina de resolver las fuertes asperezas entre las huestes libertarias. Los cortocircuitos que rodearon a la sesión de ayer mientras crece la incertidumbre en el mercado de cara a octubre

La sesión en Diputados ahondó

“Vienen por nosotros”: Milei arengó a su tropa para la campaña y defendió el rumbo económico

El Presidente convocó a dos reuniones partidarias en Olivos que buscan sentar las bases de las próximas semanas. Dijo que tiene 22.000 millones de dólares para combatir la tensión cambiaria, que se frenará temporalmente el crecimiento y llamó a militar en todo el país

“Vienen por nosotros”: Milei arengó

Tras reunirse con los candidatos, Milei recibe a parte de la mesa bonaerense y a los jefes de campaña de todo el país

El Presidente mantiene una intensa agenda política en la Quinta de Olivos, donde planifica la estrategia de cara a las elecciones de octubre

Tras reunirse con los candidatos,

Con fuertes discursos y reclamos contra Milei, la CGT confirmó que elegirá autoridades el 5 de noviembre

Así lo resolvió el confederal cegetista, su máximo órgano ejecutivo, con la presencia de los máximos líderes sindicales. No se definió si habrá otro triunvirato o un solo secretario general

Con fuertes discursos y reclamos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sabag Montiel pidió la absolución:

Sabag Montiel pidió la absolución: su defensa dijo que fue “esclavo de su delirio” y señaló al fiscal Luciani

Casación confirmó procesamientos por fraude en aseguradoras y un perjuicio millonario a la ANSES

Qué significa que la Argentina tenga un riesgo país en 1.400 puntos básicos

Asesinaron a un sargento durante un tiroteo en San Fernando: otro policía sufrió 7 disparos y está grave

“Vienen por nosotros”: Milei arengó a su tropa para la campaña y defendió el rumbo económico

INFOBAE AMÉRICA
Se registró un sismo de

Se registró un sismo de magnitud 7,8 frente a las costas de la península rusa de Kamchatka: hay alerta de tsunami

La Biblioteca Nacional de Francia busca salvar manuscritos inéditos de Marcel Proust antes de una subasta

La defensa de Jeanine Áñez pedirá la absolución tras el rechazo del Supremo a su primera apelación

Turquía prolongó la prisión preventiva de nueve opositores acusados de “terrorismo”

Polonia apuesta por la experiencia ucraniana tras la incursión de drones rusos en su territorio

TELESHOW
El conmovedor relato de los

El conmovedor relato de los hermanos de Thiago Medina en plena vigilia por su salud: “Es un orgullo para la familia”

Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca celebraron el cumpleaños de Miel: fotos, recuerdos y un amor que no cambia

Maxi López y Daniela Christiansson le pusieron fin al misterio y revelaron el sexo del bebé que esperan

Nacha Guevara contó que tiene escrita su biografía para una serie sobre su vida, pero criticó el formato: “Está manoseado”

Martín Salwe fue agredido mientras cubría un hecho de inseguridad en Laferrere: las imágenes