Milei habló antes de la marcha por la educación: “Decían que iba a cerrar las universidades y eso nunca ocurrió”

Javier Milei volvió a dar un discurso en Paraguay

El presidente Javier Milei habló este martes en la 18° edición del Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay en el marco de su viaje a ese país para una serie de eventos que culminarán durante el miércoles.

En este marco, a un día de la movilización que se realizará al mismo tiempo que en la Cámara de Diputados trate el rechazo al veto de la ley de financiamiento universitario como la emergencia pediátrica, el mandatario sostuvo: “Decían que iba a cerrar las universidades y eso nunca ocurrió”.

Y continuó: “Van a trabajar sobre el miedo, los van a querer asustar. Durante la campaña del 2023 se la pasaron diciendo que iba a cerrar las universidades. Y no solo no se cerraron, sino que además tenemos las cuentas al día y algunas universidades no quieren ser auditadas”.

“Sin embargo, nosotros sí estamos poniendo los fondos. Y siguen asustando a la gente con que las íbamos a cerrar. Hace más de 20 meses que estamos en el poder y no las cerramos”, agregó.

En ese sentido, el mandatario participó de la conferencia después de su discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y de su reunión bilateral con el presidente paraguayo, Santiago Peña.

Este encuentro se llevó a cabo en el Palacio de López, la casa de gobierno ubicada en Asunción, donde también estuvo presente la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Se trató de una charla “con agenda abierta”, en la que ambos mandatarios iban a “hablar sobre todos los temas bilaterales” y es probable que se haya dialogado sobre el bloque regional, según reconocieron fuentes cercanas a los protagonistas.

Ya por la tarde, se dirigió a la disertación sobre “Tecnología y Crecimiento” en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP), frente a unos 1500 jóvenes. Allí, habló desde un foco más ideológico, en el que apuntó contra el socialismo.

“La igualdad que ellos dicen, y esto es lo que les duele a los socialistas, es que siempre tiene que ser hacia abajo. Una de las cosas que caracteriza a los socialistas es que violan las restricciones de presupuesto”, comentó en un pasaje del discurso.

Por otro lado, volvió a criticar la idea de “justicia social” y lanzó: “No hay nada más aberrante”. Allí preguntó a los presentes si estaban a favor del robo y redobló: “Todos estamos a favor del trato igual ante la ley. Sin embargo, ¿qué es la justicia social? Es robo más desigualdad ante la ley. Porque ustedes le van a robar a un grupo y se lo van a dar a otro discrecionalmente".

