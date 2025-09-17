Política

El rechazo a los vetos de Milei dividió al PRO: el discurso de Finocchiaro y el fuerte cruce de Ritondo con Lospennato

El presidente de bloque le recriminó a una de sus compañeras de banca haberse diferenciado para votar por la ratificación de las leyes de emergencia en el Garrahan y las universidades, a contramano a las pretensiones de la Casa Rosada

El tenso cruce entre Christian Ritondo y Silvia Lospennato en Diputados

El rechazo a los vetos del presidente Javier Milei, ocurrido durante la sesión especial de este miércoles en Diputados, generó un altercado entre los diputados del PRO, el bloque aliado del oficialismo. Lo protagonizaron Christian Ritondo, presidente de la bancada, y Silvia Lospennato, legisladora que se diferenció de sus compañeros y votó para rechazar los vetos.

Además, Alejandro Finocchiaro, realizó un descargo en el que incluyó también a María Eugenia Vidal, quien se abstuvo en las votaciones.

Así, tanto Ritondo como Finocchiaro se mantuvieron orgánicos como espacio que responde a los intereses de la Casa Rosada, mientras que Lospennato y Vidal se desmarcaron, en un debate que tuvo una amplia mayoría en contra de la postura del presidente Milei y a favor del financiamiento de las Universidades y del Hospital Garrahan.

En primer término, y antes de la votación final, Finocchiaro pidió la palabra para exponer a sus compañeras de banca. “El parlamento argentino no está confeccionado como el parlamento inglés. Nosotros tenemos un hemiciclo y en el parlamento inglés hay un sistema de gradas enfrentadas. De un lado están los que defienden unos valores y enfrente los que defienden otros valores”, introdujo el ex ministro de Educación.

Luego agregó: “De un lado están los que defiende una postura y del otro, los que defienden la postura contraria. A la luz de algún discurso y de algunos votos que presiento, hoy sería magnífico que tuviésemos en la Cámara de Diputados un sistema de gradas como el inglés. Así algunos colegas podrían sin pudor cruzar hacia las gradas de enfrente donde habita la alegre banda populista que quiere tumbar a este gobierno”, dijo Finocchiaro en alusión a sus compañeras.

Luego se dio la inesperada confrontación entre Ritondo y Lospennato, que quedó grabada por testigos y se viralizó rápidamente a través de videos difundidos en la red social X., Allí se observan gestos elocuentes de reproche en plena sesión. El incidente expuso la fractura de la bancada opositora en este debate.

Acalorada discusión entre los diputados del PRO, luego de la votación que perdió el oficialismo

La situación se desató minutos después de una votación que configuró un fuerte revés político para la Casa Rosada. Mientras el PRO se alineó en bloque con la posición oficialista y optó por mantener los vetos presidenciales, Lospennato votó en sentido contrario, argumentando en el recinto su negativa a elegir “entre lo malo y lo peor”, en referencia al dilema planteado por el Ejecutivo. La escena que siguió a este acto fue protagonizada por Ritondo, quien, sentado junto al diputado Alejandro Finocchiaro, cuestionó a Lospennato con gestos visibles y palabras dirigidas exclusivamente a su compañera en pleno recinto.

El debate parlamentario, convocado para tratar dos temas sensibles –la continuidad de fondos para la atención pediátrica en el Hospital Garrahan y la garantía del financiamiento universitario en todo el país–, culminó con una categórica mayoría en contra de la postura del presidente Javier Milei. Es que ambas iniciativas habían sido convertidas en ley con una mayoría holgada, donde muestras de la respuesta del parlamento a un reclamo con respaldo social.

Una clara mayoría rechazó los vetos del presidente Milei

El jefe de Estado, sin embargo, aseguró que iba en contra del orden macroeconómico alcanzado por su administración, y decidió decretar el veto para las dos leyes. Como establece la Constitución, el Congreso está facultado a ratificar las normas si vuelve a votar a favor de su continuidad. La cámara de Diputados avanzaron hoy en ese sentido y se espera que el Senado haga lo propio este jueves.

En es marco, el debate se vio atravesado por recriminaciones dentro de los bloques y dejó expuestas las diferencias sobre cómo responder a los vetos de Milei. Esta tensión interna en el PRO adquirió relevancia especial al tratarse de un espacio históricamente cohesionado frente a situaciones de alta presión política.

En la secuencia registrada en video, se observa cómo Ritondo inicia una discusión con su compañera apenas concluida la votación, mientras Finocchiaro, ubicado entre ambos, evita intervenir y permanece alineado a la postura del resto de los representantes del partido. Lospennato mantuvo su posición, sin ocultar el desacuerdo interno motivado por las implicancias sociales y presupuestarias de la decisión del presidente. Aunque las palabras intercambiadas entre los dos legisladores no fueron reproducidas por los micrófonos, quedó en evidencia la incomodidad generada por la exposición de la fractura dentro de la fuerza.

