Antes de la sesión, el Gobierno anticipó que habrá aumentos para el personal del Garrahan

La viceministra de Salud aseguró que las subas de salarios serán anunciadas en el último trimestre del año

Hoy habrá una sesión clave
Hoy habrá una sesión clave en Diputados para discutir los vetos presidenciales a la ley de emergencia pediátrica y a la de financiamiento universitario

“El Garrahan está en condiciones, seguramente, para el último trimestre, de producir las medidas necesarias. No las puedo adelantar ahora, pero no va a tardar mucho tiempo en producirse”, declaró Cecilia Loccisano, viceministra de Salud del gobierno de Javier Milei, durante una entrevista en radio Mitre. El anticipo de nuevos aumentos salariales para el personal sanitario del hospital se dio horas antes de una sesión clave en la Cámara de Diputados, donde se debate la reversión del veto presidencial a la ley de emergencia pediátrica, un tema impulsado tras el reclamo sostenido del plantel de profesionales del Garrahan.

La funcionaria remarcó que el hospital Garrahan tuvo “un incremento de presupuesto de casi un 300% entre 2024 y 2025”, y que el proyecto de presupuesto presentado por el presidente incluye “un incremento también importante de casi un 24% para 2026”. Según detalló, el hospital “tiene recursos propios” y va a anunciar incrementos salariales orientados a fortalecer al equipo de salud y la atención de los pacientes.

Sobre la cantidad de profesionales, Loccisano precisó que el Garrahan cuenta con “alrededor de 500 médicos de planta”, cifra que llega a los mil profesionales si se cuentan los residentes, financiados tanto por la Nación como por la ciudad de Buenos Aires. Consultada por el reclamo de mejores salarios ante la fuga de personal hacia el sector privado, respondió: “No son solamente los médicos, sino todo el equipo sanitario el que necesita el reconocimiento” y ratificó que las “condiciones están para que puedan producirse estos aumentos”.

En relación con los residentes, Loccisano confirmó que la mayoría eligió inscribirse como becarios para recibir mayor ingreso de bolsillo: “Ya tienen ahí cargados los bonos que se dieron a los residentes durante el año. Están equiparados igual que los residentes de la ciudad de Buenos Aires”.

Frente a la consulta sobre el pedido de un aumento del 100% reclamado por algunos profesionales, la viceministra reconoció que “hay una situación de crisis en la salud que tiene que ver con el capital humano, que es un punto en el que estamos sumamente preocupados”. Pero enfatizó: “El camino de la eficiencia es lo que estuvimos impulsando desde el hospital. Sé que este año fue muy difícil, pero estas cosas van a ocurrir”.

Cecilia Loccisano
Cecilia Loccisano

Durante la entrevista, Loccisano se refirió también a la intervención y auditoría en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Informó que tras la designación de un interventor, se ordenó una auditoría integral sobre toda la administración y el sistema de compras, especialmente tras las denuncias por contrataciones irregulares y adquisición de medicamentos. “El sumario administrativo está en curso y tiene conexión con la investigación judicial. Lo que nosotros vamos encontrando se va comunicando como prueba al juez de la causa”, explicó.

Consultada por los audios que mencionan presuntos pagos de coimas en la Andis, Loccisano evitó pronunciarse sobre su veracidad: “Me parece que no es atinada de mi parte hacer juicios de valor sobre eso. El que tiene que definir es el juez y el fiscal de la causa, no yo”.

En cuanto al avance de la causa por la compra y distribución de fentanilo, la funcionaria señaló que el ministerio colabora con la justicia a través del Malbrán, participando como perito de oficio y aportando la información producida por la PIA, dependiente del ministerio.

Por otro lado, Loccisano admitió que el ANMAT atraviesa una revisión interna, tras los allanamientos judiciales por la investigación del fentanilo y explicó: “Es un organismo que tiene muchas capas, con equipos y regulaciones heredadas de distintos grupos políticos. El kirchnerismo, por supuesto, es uno muy fuerte que participó”.

La entrevista se realizó mientras el Congreso debate la ley de emergencia pediátrica, con el personal del hospital Garrahan en plan de lucha por mejoras salariales y mayores recursos presupuestarios.

