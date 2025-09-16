Política

Con críticas al kirchnerismo y a LLA, Ciudadanos Unidos lanzó su primer spot de cara a las elecciones de octubre

El espacio, que tendrá como candidatos a Martín Lousteau y Graciela Ocaña en la ciudad de Buenos Aires, publicó un video con vistas a los comicios legislativos. “Hay otra manera”, es la consigna que escogieron

Guardar

La campaña para las elecciones nacionales legislativas que tendrán lugar el próximo 26 de octubre comenzó a tener sus primeros spots de los diferentes espacios políticos. En ese marco, Ciudadanos Unidos lanzó un video con fuertes críticas al kirchnerismo y también a La Libertad Avanza.

Bajo la consigna "Hay otra manera“, el espacio que tendrá a Martín Lousteau y Graciela Ocaña encabezando la lista de candidatos a diputado y senadora respectivamente en la ciudad de Buenos Aires, lanzó su spot que circuló por redes sociales y próximamente se verá también en la televisión.

“Durante años nos dijeron que no había alternativa. Nos acostumbraron a elegir entre lo malo y lo peor. A sentir que no hay salida. Pero no es verdad. Hay otra manera, se puede cambiar sin destruir. Hay otra manera de tener un Estado eficiente sin desfinanciar las universidades”, reza la primera parte de las imágenes.

Y continúa: “Hay otra manera de tener déficit cero sin recortar y pegar a los jubilados. Hay otra manera de proteger a la gente con discapacidad, sin fraudes y sin sobres. Hay otra manera de hacer obra pública sin corrupción. Hay otra manera de discutir ideas que no sea gritando. Una manera que construye, no que destruye. Una manera que une, no que divide. Hay otra manera. Es con Martín, es con Graciela. Es unidos”.

Lousteau y Ocaña encabezarán las
Lousteau y Ocaña encabezarán las listas de los candidatos de Ciudadanos Unidos en CABA

El lanzamiento del video se da después de la presentación del proyecto para el Presupuesto 2026 y en la antesala de la tercera Marcha Federal Universitaria que tendrá en Lousteau como uno de los principales referentes.

En este marco, el actual senador nacional sostuvo que las proyecciones para la “ley de leyes” que el Gobierno buscará aprobar en el Congreso “ya quedaron desactualizadas” y cuestionó que sean ciertas las cifras de aumentos para universidades, jubilados y discapacidad.

“Lo más obvio es el dólar, pero la inflación también. Milei está diciendo que el dólar va a estar los próximos dos años más barato que hoy. El nivel de inflación planteado, para el problema que tiene con el dólar, está en un nivel al menos voluntarista. Las proyecciones sobre el crecimiento también. Este año la economía argentina va a crecer 0% con suerte. Cuando se compare con 2024, por algo que se llama arrastre estadístico, va a crecer un poco menos de 4%, pero de enero a diciembre va a ser 0% e incluso va a haber caído. Pensar que el año que viene vamos a crecer 4,5% es mágico”, explicó Lousteau en diálogo con Radio Con Vos.

Lousteau criticó a Milei tras
Lousteau criticó a Milei tras la presentación del Presupuesto 2026

En tanto, agregó que el Presidente “dijo que hay que abandonar el pensamiento mágico, pero dijo que solo con superávit vamos a crecer 5% y estamos a la puerta de un crecimiento inimaginable y si agregamos dos reformas vamos a crecer 7 u 8%. Es importante tener superávit y es importante cómo se alcanza. Pero esto de que la única forma de crecer en el mundo es con superávit es una tontería, porque el mismo Milei dice que la base de todo es el superávit fiscal pero luego reconoce que Argentina es uno de los cinco países del mundo que tiene superávit. La inmensa mayoría no tiene superávit y muchos crecen igual”

“El problema de Argentina es que necesita superávit porque tiene un problema reputacional. Cuando no se tiene superávit, Argentina emite pesos o emite deuda y como tuvimos muchas crisis, apenas se empieza a hacer estas dos cosas se torna todo insostenible”, completó.

Por otro lado, se refirió a la cadena nacional que emitió el mandatario y sostuvo: “Lo que vi ayer en la cadena nacional es que es muy importante votar y que es muy importante que haya gente en el Congreso que le diga que no al Presidente y tenga una visión de que se pueden corregir las cosas de otra manera. Porque si en el Congreso le estuvieran diciendo todo el tiempo que sí y en la Provincia de Buenos Aires le hubieran dicho que sí, Milei no hubiera hecho siquiera las reflexiones que hizo ayer. Cuando dice educación, salud y discapacidad, el Presidente está reconociendo que metió la gamba”.

Si bien destacó que Javier Milei intentó mostrarse más “moderado”, el ex embajador en Estados Unidos durante el gobierno de Mauricio Macri acusó al jefe de Estado: “El Presidente siempre manipula las cifras”.

Temas Relacionados

Ciudadanos UnidosElecciones 2025Elecciones Argentina 2025Martín LousteauGraciela Ocañaúltimas noticias

Últimas Noticias

Kicillof convocó a una reunión para mostrar unidad y les pide a los intendentes compromiso en la campaña

El gobernador buscará seguir al frente de la batalla proselitista hacia octubre. Invitó a dirigentes del peronismo a una reunión este viernes para dar una muestra de unidad. Antes, almorzó con un grupo de jefes comunales del MDF y hoy recibió a Ian Moche

Kicillof convocó a una reunión

Elecciones 2025, en vivo: Lousteau destacó la importancia de “que haya gente en el Congreso que le diga que no al Presidente”

El 26 de octubre, la ciudadanía votará para renovar desde el 10 de diciembre la Cámara de Diputados y la de Senadores

Elecciones 2025, en vivo: Lousteau

Diputados: la oposición relativizó los anuncios de Milei y advierte por el rol del ministro del Interior

Distintos bloques alertaron sobre la influencia de los fondos de ATN en la definición de votos. El oficialismo busca asegurar apoyos para sostener los vetos presidenciales en salud y educación

Diputados: la oposición relativizó los

Juan González, ex asesor de Biden: “En la competencia de EEUU con China, Argentina es un país indispensable”

El ex asesor del ex presidente norteamericano en temas de América Latina habló sobre la relevancia estratégica de nuestro país, consideró “correcto” que Washington apoye a Milei y habló de la victoria del peronismo. “Argentina está entrando en una fase complicada, económica y política”, dijo

Juan González, ex asesor de

Kicillof recibió a Ian Moche y envió un mensaje a favor de los derechos de las personas con discapacidad

El gobernador de Buenos Aires se reunió en La Plata con el niño con autismo que, junto a su familia, inició una causa judicial contra el presidente Javier Milei. El posteo tras la reunión

Kicillof recibió a Ian Moche
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuáles son los sectores de

Cuáles son los sectores de la industria que tienen mayor capacidad ociosa según el Indec

Jornada financiera: el mercado respaldó el mensaje presidencial con subas de bonos y acciones

¿Cuándo empieza la primavera 2025 en Argentina, según la ciencia?

“Dame tu mano”: intentó robar una joyería con un destornillador y fue reducido a golpes por los empleados

Kicillof convocó a una reunión para mostrar unidad y les pide a los intendentes compromiso en la campaña

INFOBAE AMÉRICA
El Mercosur y el bloque

El Mercosur y el bloque europeo EFTA firmaron un acuerdo de libre comercio

Más de 800 profesionales asistirán al encuentro de marketing de Latinoamérica en Bogotá

Chery Super Hybrid: nueva SUV completó con S/217 los 1.200 km de la ruta Lima–Arequipa–Cusco–Lima

Jair Bolsonaro fue trasladado de urgencia al hospital por un malestar abdominal

Sigue la tensión entre el Gobierno, transportistas y movimientos sociales por fin del subsidio al diésel en Ecuador

TELESHOW
Rodolfo Ranni le respondió a

Rodolfo Ranni le respondió a María Valenzuela luego de acusarlo de “misógino” y de “practicar abuso verbal y de poder”

Celeste Cid volvió a enfrentar los comentarios sobre su aspecto: “No está permitido envejecer, y me hace ruido”

María Valenzuela habló de la denuncia de violencia contra Rodolfo Ranni: “Estoy frágil y necesito que me cuiden”

Tini Stoessel compartió la intimidad de su preparación para Futtura

Marta Fort se sinceró acerca de las amistades que se acercaron por interés: “No llevaban ni la billetera”