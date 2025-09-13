En medio de las especulaciones y del guiño de Bullrich, Macri prepara su reaparición junto a los candidatos del PRO en todo el país

El expresidente Mauricio Macri

En paralelo a los gestos que comenzó a tener el gobierno nacional tras la derrota en las elecciones bonaerense, traducidos en la sugerencia que realizó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que el gobierno restablezca el diálogo con Mauricio Macri y la convocatoria a Casa Rosada de dirigentes como Cristian Ritondo para integrar una mesa política, el líder del PRO prepara su reaparición pública y encabezaría un acto con candidatos amarillos del país.

Pese a que aún no está confirmado, está previsto que el acto se realice la próxima semana, en la Ciudad de Buenos Aires. El secretario general del PRO, y candidato a senador nacional por el frente Despierta Santiago, Facundo Pérez Carletti, coordina los detalles. Y podría ser la excusa del expresidente para sentar una posición con relación al acuerdo político con LLA en Buenos Aires, derrotado por amplio margen por el peronismo unido en Fuerza Patria, y que se replica en otras 10 provincias, además de la CABA.

Con relación al pedido de Bullrich, cerca de Macri y ante la consulta de Infobae, señalaron que hasta el momento “no hubo ningún tipo de contacto”. “El que tiene que llamar es el Presidente, el jefe de Patricia, pero eso todavía no pasó”, señalaron.

Tras la caída en las legislativas bonaerenses, la funcionaria propone recomponer lazos con el líder del PRO y avanzar en una estrategia conjunta de cara a las elecciones de octubre (Video: TN)

A su vez, y desde el entorno de la ministra de Seguridad, que mantiene un vínculo distante con Macri desde que se sumó a la gestión libertaria, expresaron: “Es algo que ya se planteó en la mesa política de Casa Rosada, tanto a Javier Milei, como a Karina Milei y Santiago Caputo. Hay que acercarse a los socios y dejar de lado las diferencias. Tenemos por delante la campaña en CABA y en las listas hay candidatos del PRO”.

Para la mesa chica del macrismo, los movimientos de Milei luego de la derrota bonaerense son los correctos. “Si el Gobierno atiende el llamado de atención del domingo, soy optimista que le va a ir bien. Y después no hay mal que por bien no venga. Un buen llamado de atención a tiempo los puede ayudar”, planteó en las últimas horas Fernando De Andreis, candidato a diputado nacional y hombre de extrema confianza de Mauricio Macri.

“Es una oportunidad para aprender de los errores, lo dijo el presidente en el discurso que tuvo el domingo a la noche. Tiene que corregir lo que se hizo mal en la campaña y entender que el desafío es enorme y que nunca es fácil llevar adelante las transformaciones que propone, y que en su momento proponíamos nosotros”, amplió el ex secretario general de la Presidencia, entrevistado en LacaStream.

Mesa Bonaerense y campaña porteña

Cristian Ritondo, Diego Santilli y Sebastián Pareja (Fotografía: Jaime Olivos)

El próximo lunes tendrá lugar una nueva reunión de la denominada Mesa Bonaerense en Casa Rosada, encabezada por Karina Milei. Además de Ritondo, asistirán los principales dirigentes bonaerenses tanto de La Libertad Avanza como del PRO, como el armador Sebastián Pareja, los diputados José Luis Espert y Diego Santilli; los intendentes Ramón Lanús (que podría ausentarse en esta oportunidad), Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro, y el legislador electo Maximiliano Bondarenko. Será al mediodía.

Antes de eso, a las 11, el mandatario cumplirá con el procedimiento formal de tomarle juramento a Lisandro Catalán, que ascendió en el organigrama libertario de secretario a ministro de Interior. Esta designación fue vista con recelo en el PRO: “En un momento de mucha necesidad de acercamiento con los gobernadores, parecería ser que no es una persona con mucho vuelo”, aseguró a Infobae un importante dirigente nacional.

Mauricio Macri, foto de archivo, en una cena de la Fundación Libertad

Más allá del cimbronazo que representó la derrota en Buenos Aires, tanto LLA como el PRO ahora apuntan a definir la estrategia política en CABA. El viernes comenzó la difusión de un spot que incluye un discurso genérico de Milei (el mismo para todas las provincias) anexado a las palabras del candidato local, en este caso, Alejandro Fargosi, al frente de la lista para la Cámara Baja.

Son escenarios distintos y, además de las bancas en Diputados, el frente disputa lugares en el Senado con la boleta encabezada por Bullrich, de ahí, el planteo público y privado de la funcionaria para dialogar con Macri, mostrar “fortaleza” y retener el voto duro amarillo.

“Si se hizo una alianza, estaría bueno que eso se muestre”, reclamó Bullrich esta semana. Un importante dirigente del PRO de CABA, con llegada a la sede de gobierno de la Uspallata, en Parque Patricios, fue tajante: “La campaña la va a hacer LLA, ellos son los que todo el tiempo dicen que no necesitan del PRO. Habrá que ver como la LLA deja de agredir a la Ciudad”.

Ricardo López Murphy y Esteban Bullrich

En contraposición, Ricardo López Murphy comenzó su campaña porteña para captar votos desencantados del PRO. El pasado martes publicó una antigua foto de campaña junto a Mauricio Macri. Su posteo lo complementó con la frase “hay que volver a las bases, los porteños se lo merecen” y mencionó también al economista Carlos Melconián y a Esteban Bullrich.

El viernes, justamente, difundió un encuentro con el exministro de Educación, que criticó el acuerdo electoral con LLA. Ambos compartieron militancia en Recrear. “Nos peleamos, nos puteamos, nos alejamos. Cada uno siguió su rumbo. Pero nunca perdimos el respeto y el aprecio mutuo. Hoy volví a verlo después de mucho tiempo. Confirmé algo que siempre sostuve: el país necesita dirigentes capaces de reencontrarse, de superar las diferencias personales y de construir sobre lo que nos une”, sostuvo.