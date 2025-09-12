El mensaje de Máximo Kirchner a Javier Milei: “Decía que la gente tenía que votar en defensa propia y la gente lo hizo”

Máximo Kirchner le respondió a Javier Milei tras el triunfo del peronismo en las elecciones bonaerenses

Máximo Kirchner fue uno de los grandes ganadores en las elecciones bonaerenses del último domingo. Representante en la calle de la voluntad de Cristina Kirchner y referente de La Cámpora, fue uno de los artífices de la unidad que llevó al peronismo a una contundente victoria sobre La Libertad Avanza. Este viernes, en su primera entrevista tras los comicios, le envió un mensaje lleno de ironía a Javier Milei: “Decía que la gente tenía que votar en defensa propia y la gente lo hizo”.

“Me acuerdo de que en el circo, el zafarrancho que armó el Presidente en la hermosa localidad de Moreno, decía que la gente tenía que votar en defensa propia, y la gente lo hizo. Eligió, gracias a Dios, la boleta del peronismo”, expuso el diputado nacional en un diálogo de una hora y media en el canal de streaming Gelatina.

Para el hijo de dos expresidentes, los motivos de la abultada diferencia en favor del peronismo, estuvieron, sobre todo, en la economía y en los bolsillos de los electores.

“El parate se siente cada vez más en la economía. La pérdida de trabajo de muchos argentinos se está acelerando, hay muchos argentinos con miedo a perderlo, y cuando tenés miedo a perder tu trabajo, empezás a aceptar condiciones salariales o laborales que nada tienen que ver con los mínimos derechos”, analizó Máximo Kirchner.

En ese sentido, espera que el próximo 26 de octubre, en las elecciones legislativas nacionales, haya “un correlato” con los resultados del último domingo “ante una motosierra que hace estragos en las familias bonaerenses”.

Máximo Kirchner habló por primera vez tras el triunfo electoral del peronismo en la provincia de Buenos Aires

“Es una elección en la que ganó, fundamentalmente, la gente”, resaltó.

De todos modos, invitó a su espacio “a hacer un esfuerzo mucho más profundo” y a buscar “que no solo haya una negatividad en el voto, sino una positividad".

El diputado deseó, a pesar de sus enormes diferencias con el Gobierno, que “tengan la capacidad de reconducir el proceso, porque en el medio está la vida de millones de familias argentinas”, y vaticinó “una Navidad y un Año Nuevo que van a ser bastante complejos para nuestro pueblo”.

Entre los apuntados por Kirchner estuvo el ministro de Economía, Luis Caputo: “Habla con una soberbia, una agresividad pocas veces vista para un ministro de Economía de tan pocos éxitos. Si Maradona canchereaba, bueno, apiló 7 ingleses, ¿qué le vas a decir? Pero este no apiló ingleses".

Consultado por los dos años de gobierno que le quedan a Javier Milei, el diputado nacional no se atrevió a asegurar que el ciclo no terminará antes de lo planeado.

Máximo Kirchner le bajó la temperatura a la interna y apunta a otro buen resultado electoral en octubre

“Sería un aventurero si dijera que termina antes o no. Debería primar la responsabilidad del Presidente. No puedo hacer mucho si el tipo me empieza a cantar en la cara que quiere sacar al pingüino del cajón. ¿Qué querés que haga? Es muy difícil comunicarse con esa persona o que te nazca voluntad de ayudarla", advirtió.

Por otro lado, le endilgó al Gobierno que busca la desaparición del kirchnerismo para lograr reencauzar al país y su economía, aunque no cree que esa fórmula funcione mágicamente.

“Está la fantasía de que si suprimo al otro, la economía va a funcionar, y está comprobado que no”, comenzó su explicación.

Y profundizó: “Entonces la dictadura debería haber sido un gran abanico de éxitos económicos, y no lo fue. Termina con 300 puntos de inflación. Así recibió el país Alfonsín”.

Respecto de la interna peronista, en la que sobre todo se destacan rispideces con el sector liderado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Máximo Kirchner intentó bajar los decibeles. Al referirse al tema, no negó las discusiones que hubo desde un principio, pero valoró la síntesis a la que se llegó para obtener los resultados electorales esperados.