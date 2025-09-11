Política

Implementarán la utilización de controles biométricos en los pasos fronterizos

Las Terminales de Autenticación Biométrica (TAB) permitirán validar la identidad de los viajeros mediante reconocimiento facial y huellas dactilares, en tiempo real y bajo la supervisión de agentes migratorios

Guardar
El Gobierno implementará control biométrico
El Gobierno implementará control biométrico en los pasos fronterizos

A través de la publicación de la Disposición 1399/2025 en el Boletín Oficial, la Dirección Nacional de Migraciones oficializó la implementación de un nuevo sistema de control en los pasos fronterizos: la utilización de Terminales de Autenticación Biométrica para el tránsito vecinal.

La medida, firmada por el director nacional Sebastián Pablo Seoane, establece que estos dispositivos serán el método operativo para verificar la identidad de quienes crucen la frontera.

De acuerdo con la disposición, el sistema aprobado permitirá la automatización del control mediante el reconocimiento facial sobre imágenes de video en tiempo real, lo que facilitará una circulación más ágil y segura.

La Dirección Nacional de Migraciones
La Dirección Nacional de Migraciones puso en marcha un sistema de reconocimiento facial, buscando modernizar los controles y facilitar la movilidad de habitantes de zonas limítrofes

Esta medida se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de derechos humanos, integración y movilidad de los migrantes, así como en la obligación de facilitar su ingreso y admisión.

Por su parte, el Gobierno alega que la Ley de Migraciones N° 25.871 y su última modificación, aprobada por el Decreto N° 366 del 28 de mayo, establecen como objetivo fundamental el cumplimiento de estos compromisos y la optimización de los procedimientos de control.

La resolución detalla que la Dirección Nacional de Migraciones tiene la facultad de requerir la identificación de quienes pretendan ingresar o egresar del país, y que el nuevo sistema biométrico se suma a los registros ya existentes, como el Registro Nacional de Aptitud Migratoria y el Registro Nacional de Ingreso y Egreso de Personas al Territorio Nacional.

Estos dispositivos permitirán validar la
Estos dispositivos permitirán validar la identidad de los viajeros mediante reconocimiento facial y huellas dactilares

Tal como establecieron, las Terminales de Autenticación Biométrica serán operativas en los pasos internacionales que cuenten con la infraestructura y tecnología necesarias, especialmente en las denominadas Áreas de Control Integrado, es decir aquellas en las que la fiscalización migratoria se realiza de manera conjunta con los países vecinos.

Además, precisaron que cada movimiento migratorio registrado a través de estos dispositivos será asentado en el Registro Nacional de Ingreso y Egreso de Personas al Territorio Nacional.

La disposición concluye con la aprobación del Anexo I, que contiene el detalle técnico del Sistema de Gestión Biométrica para el Tránsito Vecinal Fronterizo.

¿Cómo funciona este nuevo sistema?

El nuevo sistema introduce la utilización de TAB, dispositivos que permiten validar la identidad de los viajeros mediante reconocimiento facial y huellas dactilares, en tiempo real y bajo la supervisión de agentes migratorios. Para poder utilizar estas terminales, previamente, es necesario estar inscripto en el registro.

De igual forma, esta medida alcanza a quienes pretendan tener estadías cortas en los países vecinos, con un plazo máximo de setenta y dos (72) horas y con la condición de no alejarse más de cien (100) kilómetros desde el paso internacional.

A su vez, el sistema prevé controles estrictos para niñas, niños y adolescentes: solo podrán utilizar las TAB quienes tengan más de 13 años y hayan cumplido con los requisitos de documentación y autorización.

Para los menores de 18 años, la autorización expresa de los progenitores o representantes legales es obligatoria tanto para el enrolamiento en la base de datos como para el uso de las terminales.

El proceso de enrolamiento requiere la presencia física del interesado en las instalaciones del paso internacional habilitado. Un agente de control migratorio verifica la documentación, registra los datos en el sistema informático, constata la inexistencia de antecedentes en el Registro Nacional de Aptitud Migratoria y en las listas de control enlazadas, y captura los patrones biométricos mediante fotografía facial y huella dactilar.

Una vez completado el procedimiento, se entrega al beneficiario un comprobante de enrolamiento. La validez del enrolamiento es de 2 años, siempre que los rasgos biométricos sigan coincidiendo con los registrados.

El trámite para estar dentro de la base de datos es gratuito para todos los beneficiarios. Una vez enrolados, los usuarios pueden realizar el registro migratorio en las TAB tanto al ingresar como al salir del país.

Si la autenticación biométrica no es validada, la pantalla de la terminal mostrará la leyenda “Observado o Vencido”, y el usuario deberá dirigirse al inspector para completar el trámite de manera tradicional.

Sin embargo, aclararon que la utilización de esta modalidad no exime a los viajeros de portar y exhibir su documento hábil de viaje (pasaporte, DNI o cédula) ni de presentar cualquier otra documentación que pueda ser requerida. Además, aclara que quienes no puedan realizar el control migratorio a través de las terminales biométricas deberán someterse al procedimiento tradicional ante un agente.

Temas Relacionados

MigracionesInmegrantesRégimen migratorioDirección Nacional de MigracionesGobiernoBoletín OficialÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Gustavo Sáenz pidió al Gobierno suspender los planes a extranjeros para destinar los fondos a jubilados y discapacitados

El gobernador de Salta planteó una alternativa para garantizar la cobertura médica e insumos destinados a los salteños. Anteriormente, la provincia decidió cobrar aranceles a los ciudadanos de países limítrofes que vengan a antenderse al país

Gustavo Sáenz pidió al Gobierno

Fentanilo mortal: avanza la investigación sobre los funcionarios que debían controlar los laboratorios de García Furfaro

La justicia federal investiga a las autoridades de la ANMAT y el INAME tras detectar más de cien fallas regulatorias y omisiones en controles en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Un dictamen de la PIA destacó “la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado, a lo largo del tiempo”. Los peritos ya abrieron los celulares secuestrados a las autoridades en los allanamientos ordenados por el juez Ernesto Kreplak

Fentanilo mortal: avanza la investigación

El PRO le sugirió a LLA que baje a sus candidatos en Río Negro para evitar otra derrota electoral

Tras el fracaso en territorio bonaerense, el presidente del partido amarillo en la provincia le pidió a la Casa Rosada que baje la lista para los comicios nacionales. “Es un rejunte de impresentables”, aseguró

El PRO le sugirió a

La UCR bonaerense busca recuperarse de la derrota electoral, pero enfrenta otro panorama adverso para octubre

Sin el sello en carrera, dos sectores del partido centenario irán en distintas listas por las bancas nacionales. Mientras tanto, terminan de analizar los números junto a los intendentes que perdieron en sus distritos

La UCR bonaerense busca recuperarse

El peronismo consolida su expectativa para octubre, pero sigue la tensión por el desdoblamiento bonaerense

Fuerza Patria renovó las esperanzas de ser competitiva en la elección nacional. Se desvaneció la idea del impacto de una ola violeta. La estrategia electoral sigue en discusión

El peronismo consolida su expectativa
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gustavo Sáenz pidió al Gobierno

Gustavo Sáenz pidió al Gobierno suspender los planes a extranjeros para destinar los fondos a jubilados y discapacitados

Humanidad e inteligencia artificial: futuros posibles

Democracia hackeada

Transformación digital y RIGI: claves para posicionar a Argentina globalmente

La ANMAT prohibió la venta de dos marcas de aceite de oliva

INFOBAE AMÉRICA
Nueva amenaza de Diosdado Cabello

Nueva amenaza de Diosdado Cabello a Estados Unidos: “Estamos preparados para cualquier guerra prolongada”

Saltaron en parapente desde el Cristo Redentor de Río de Janeiro y ahora son investigados por ataque al patrimonio cultural

Un avance esperanzador para los trastornos del sueño en personas con autismo y síndrome de Down

Russell Crowe y Rami Malek se baten a duelo psicológico en una película sobre los juicios de Núremberg

Resistieron a los nazis, sus historias fueron enterradas y una argentina las rescató: “Varsovia, 1944″, teatro y verdad

TELESHOW
#VivaLaFamilia con Virginia Demo y

#VivaLaFamilia con Virginia Demo y Delfi Casal: “Nunca me tuviste que pedir nada”

Virginia Gallardo: “Me asusta mucho la política”

Lali definió los tres participantes que seguirán en su team en La Voz Argentina: las nuevas reglas de la fase 2

Adrián Suar con Mario Pergolini recordaron el día que casi terminan a las piñas: “Pocas veces me putearon tanto en mi propia casa”

Tras su enfrentamiento, Eliana Guercio amenazó con llevar a Ximena Capristo a la justicia: “Mucho tiempo de hostigamiento”